Mario Massaccesi recordó la profunda lección que le dejó la muerte de su madre: “Todo lo que quedó pendiente”

A corazón abierto, Mario Massaccesi habló de cómo la partida de su mamá marcó un antes y un después en su vida (Video: Puros Show - El Trece)

Una vez más, Mario Massaccesi abrió su corazón ante las cámaras y dejó una de esas confesiones que trascienden la pantalla. Figura consolidada en los medios, el periodista repasó un costado mucho menos conocido de su historia personal y contó, sin filtros, cómo un golpe de la vida lo obligó a reformular todo. En su paso por el estudio de Puro Show (América), el comunicador recordó con emoción el vínculo con su madre y la marca imborrable que dejó su partida terrenal.

“Nunca pude hablar con ella”, relató Mario, poniendo sobre la mesa un arrepentimiento que lo atraviesa hasta el día de hoy. La muerte de su madre, según admitió, fue el episodio que lo hizo repensar prioridades: “Porque siempre esperaba: mañana cuando me reciba, cuando sea grande, cuando tenga mi propia casa. Cuando después me vine a Buenos Aires. Entonces siempre había una razón hacia adelante, una excusa para no hacer las cosas hoy.” Así, se fue acumulando una lista de cosas para decirle, para compartir, que el tiempo terminó dejando en suspenso eterno. Hasta que, de repente, la noticia llegó: su madre se fue de este mundo sin previo aviso.

Ese impacto, relató el periodista, lo obligó a mirarse para adentro. “Puede no haber mañana. Ese día, si bien era el día de mayor dolor porque sigo amando a mi madre, me di cuenta que si yo no hago lo que puedo hacer hoy, si lo postergo para mañana, puede que luego ya no lo pueda hacer. Y me perdí de una gran oportunidad”, dijo, rememorando ese quiebre. No fue sólo la pérdida, sino todo lo que quedó pendiente: “Me perdí del abrazo, de la honestidad, de poner la verdad sobre la mesa, de dejar de seguir ocultando. Me perdí de tal vez su consejo y también me perdí que ella me contara una parte de su historia que estaba oculta, que ella tenía una hija, que la había tenido de soltera, que la hicieron pasar por tía. Yo todo eso me enteré después”.

El periodista recordó cómo la muerte de su mamá le hizo mirar la vida de otra manera (Instagram)

El conductor de Cuestión de Peso (El Trece) se mostró conmovido al reconocer que el miedo y las costumbres de época fueron un obstáculo insalvable. “Eran otros tiempos y muchas cosas no se hablaban. Imaginate la oportunidad que nos perdimos. Yo ese día reaccioné y dije ‘pero, claro, había una represión’, imaginando en cómo iba a reaccionar mi madre. No me permití hacerlo”.

La generación a la que pertenecen él y su madre creció esquivando ciertos temas, como si el silencio fuera el único camino posible. “Eso es lo que hace el miedo. Te hace imaginar cosas que después no son. Tal vez ella me decía ‘vení, ¿por qué no me lo dijiste antes?’. Y yo pensé que me iba a sacar corriendo a escobazos”, se sinceró ante el equipo del ciclo, visiblemente sensibilizado.

"Me perdía una gran oportunidad", aseguró Massaccesi al recordar a su mamá (Instagram)

El periodista encontró en ese dolor una enseñanza que, ahora, transforma en mensaje para quienes escuchan su relato. Resaltó, con palabras sentidas, que el tiempo suele pasar de largo y que los momentos importantes se pueden perder por postergar conversaciones necesarias: “El futuro está a una conversación de distancia y cuando vos no planteás, por miedo, por la razón que sea, esa conversación pasa mucho en las parejas que están ahí y nadie se anima a dar ese paso. Se abre el mundo de la verdad. Que nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio”.

Lejos de buscar compasión, Massaccesi transmitió la certeza de que vivir de cara a la verdad es la única forma de honrar la ausencia. A años de aquella pérdida, dejó en claro que la partida de su madre transformó radicalmente su forma de pararse frente a la vida cotidiana. Sus palabras cruzaron la frontera de una entrevista tradicional para convertirse en un testimonio que interpela a amigos, colegas y a la audiencia que, del otro lado de la pantalla, se reconoce en las cuentas pendientes, las dudas y ese miedo a lo que sucederá si se dice lo que tanto cuesta decir.