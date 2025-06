Florencia de la V, abuela: festejó los 7 años del nieto de Pablo Goycochea con una íntima reunión familiar

Raffaello, el nieto de Florencia de la V, celebró su cumpleaños número 7 rodeado de familia y una decoración inspirada en Minecraft

Florencia de la V celebró los siete años de Raffaello, el nieto de su marido, Pablo Goycochea a quien ella considera como su propio nieto. La conductora organizó una fiesta íntima en la que no faltaron los detalles personalizados ni el afecto familiar.

La conductora compartió imágenes del festejo en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de la torta de cumpleaños del hijo más grande de Martina Goycochea, la hija mayor del odontólogo, decorada con elementos del videojuego Minecraft: “Qué lindo celebrar lo hermosa que puede ser la vida. Feliz cumple Rafi”. La publicación recibió miles de likes y comentarios de seguidores y figuras del espectáculo.

La torta, de formato cilíndrico y decorada con colores verdes, bloques pixelados y figuras del universo del videojuego, fue el centro de la escena. Contenía personajes con armaduras, árboles y velas brillantes de diferentes colores. En la parte frontal destacaba un gran número 7, mientras que en la base figuraba uno de los personajes más reconocibles del juego, en formato 3D.

La torta de Minecraft con bloques pixelados, personajes del juego y detalles llamativos fue el eje central de la fiesta

Las imágenes del festejo reflejan abrazos, risas y complicidad entre los presentes, destacando la unión de la familia

Aunque la animadora no aparece en las imágenes familiares, respondió con humor a los comentarios que mencionaban su ausencia. “La que saca nunca sale”, contestó a una seguidora. Las imágenes del festejo muestran a Martina, la madre del niño, junto a la otra hija del primero matrimonio de Pablo Goycochea, María Pía, en una escena de calidez doméstica en la que también participó otro de los hijos de la familia.

La ambientación del cumpleaños incluyó globos, replicando la paleta de colores del videojuego. Además, se dispuso una mesa dulce con productos de pastelería gourmet: torres de merengue con macarons, mini tortas red velvet y domos glaseados de pistacho con detalles de pan de oro comestible.

La fiesta de Raffaello incluyó una mesa dulce con sabores gourmet, como red velvet, domos de pistacho y macarons

Los decorativos globos y la ambientación temática ofrecieron una vibrante alusión al mundo del videojuego Minecraft

Más allá de los elementos decorativos, lo más relevante fue el vínculo afectivo entre los presentes. Las fotos lo muestran con claridad: abrazos, risas y gestos cómplices entre los adultos y el pequeño homenajeado, que sopló las velitas con entusiasmo.

En entrevistas anteriores, la conductora habló abiertamente de su vínculo con las hijas de su esposo y del proceso de integración familiar que vivieron: “Fue hermoso cómo se fue construyendo. Después nacieron sus hermanos y se convirtió en una familia ensamblada sin proponérnoslo”, expresó.

Raffaello es el primer nieto de Florencia y fruto del anterior matrimonio de Pablo Goycochea

La conductora recordó el proceso natural de integración familiar, destacando la complicidad que logró con las hijas de Pablo

Según contó en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana en 2018, el día que nació Raffaelo, “toda la familia estaba muy emocionada”, y sus hijos, Paul e Isabella, estaban “chochos porque eran tíos”. Ese día también reveló sus ganas de asumir el rol: “¿Si voy a ejercer como abuela? ¡Tengo muchas ganas! ¡Nunca pensé vivir todo esto!”.

El proceso de construcción familiar no fue inmediato, aunque se dio de forma natural. En su momento, recordó: “Yo nunca quise ocupar el lugar de su mamá porque ellos ya tenían la suya. Igual, yo le decía que era ‘su mamá del verano’. Con Pía y Martina nos hicimos compinches cuando íbamos a bailar. Teníamos una complicidad y no le contábamos a Pablo”. También agregó: “Al principio no sabía cómo manejarme, pero después de tanto pensarlo, sentí que la clave era dejar que todo fluyera”.

Florencia expresó en entrevistas anteriores su alegría por asumir el rol de abuela y disfrutar de la construcción de su familia ensamblada

Cabe recordar que en agosto de 2024, también reveló una alegre noticia referida a la familia ensamblada de la que es parte. La conductora contó al aire que Gonzalo, el hijo mayor de Pablo, sería papá: “Yo estoy feliz, jamás me lo hubiera imaginado en mi vida. De todas las cosas que se me cruzaron por la cabeza, nunca pensé esto y cuando Gonzalo nos lo contó hace poquito, fue de las alegrías más grandes que ha vivido mi familia”, confesó.