El día de campo de Alex Caniggia junto a su hija Venezia y su hermana Charlotte: caballos, asado y música italiana

El divertido día de campo de Alex Caniggia junto a su hija Venezia y su hermana Charlotte

Lejos de sus polémicas declaraciones, sus supuestos nuevos romances, o su conflictiva separación de Melody Luz, Alex Caniggia decidió disfrutar el fin de semana junto a su pequeña hija, Venezia. “El amor de mi vida”, tal como destaca muchas veces el mediático en sus stories, ya sea para expresar su amor o lanzar una indirecta a su expareja. Así las cosas, el influencer dejó atrás el mal clima y vivió un día de campo a pleno.

Luego de una divertida noche junto a su pequeña, la cual retrató en sus stories de Instagram y también a través de un video en Tikok, el hijo de Claudio Paul le propuso a su niña un plan diferente. “Buen día, listos para irnos felices, juntos para siempre. Ella y nadie más”, escribió el mediático en su Instagram con una foto de Venezia.

Acto seguido, Caniggia se mostró en el auto, segundos antes de comenzar su viaje hacia la localidad de Lobos. “Con mi compañera de vida para siempre, nos fuimos”, escribió junto a una selfie en la que se lo veía luciendo una campera naranja y una gorra roja, al tiempo que su bebé sonreía en la parte trasera del vehículo.

El paseo de Alex Caniggia y su hija Venezia previo al día del padre

Tres horas después, ya en su destino, Alex compartió un primer plano de un caballo. Así, el joven retrató la tranquilidad con la que vivía su día, rodeado por la naturaleza y acariciando a los equinos. Fiel a su estilo, el mediático no podía relajarse sin glamour. Fue así como compartió el detrás de escena de su contundente almuerzo. Con una foto de un par de copas, una mesa de madera y un amplio salón, Alex mostró los cortes de carne que degustó.

Pero más allá de la compañía de su hija, el influencer no estaba solo. Minutos después sorprendió al mostrar que su hermana Charlotte lo había acompañado. La hija del exfutbolista acariciaba a los caballos al tiempo que sostenía a su sobrina en brazos. “Con su tía, la familia es lo más importante del mundo, cuiden a la familia gente”, expresó Alex al compartir el mensaje hacia todos sus seguidores.

Una vez que el sol se hundió en el horizonte, Alex salió al parque a caminar junto a sus seres queridos. “Día hermoso, aparte mañana es mi día, día del padre. Castillo acá en mi lugar, mi segunda casa. La vida me sonríe. Y estamos con la ‘sis’ (Charlotte)”, dijo mientras se grababa, fumaba y abrazaba a su hermana.

Más allá de las bajas temperaturas, Alex llevó a su pequeña de paseo por el parque. “Abrigada la osa”, escribió, junto a una serie de emojis de corazón, en la que se veía a la bebé recostada en su cochecito, al tiempo que estaba tapada por una campera.

Para cerrar su día en familia, Alex mostró el tierno momento que compartió con Venezia. Luego de la cena, ambos descansaban sobre el piso del salón mientras disfrutaban de la voz de un cantante. “Mi amigo crack, hay nieles y niveles”, escribió junto a otro video, resaltando el talento del tenor.

En esa secuencia, el mediático también compartió el interés que mostró su hija por el artista. En sus stories podía verse a Venezia parada junto a una mesa observando atentamente al hombre. “Ella y yo y nadie más. La familia unida siempre. Ella disfruta”, describió Alex en sus redes.

De esta forma, Caniggia intentó dejar atrás su polémica ruptura con Melody Luz. En los últimos días, la bailarina había relatado cómo fue convivir con su ex y reveló por qué se sintió defraudada. “Yo le descubrí varias conversaciones. La primera creo que fue cuando estaba embarazada. La otra fue cuando Venezia tenía un mes y él se estaba por ir a España tres meses. La verdad que a mí se me fue partiendo el corazón porque prefiero que me sea sincero y me diga: “Quiero hablar con otras chicas, hacelo vos también. O lo estoy haciendo, ¿qué opinás de esto?” Pero si sabés que es algo que me duele, que estoy en un momento vulnerable y sensible, a punto de tener una hija o teniéndola, me parece que son cosas que ninguna mujer merece. Lo principal es la confianza y la sinceridad. Y si eso no está, las bases no son firmes”, expresó en diálogo con Infobae.