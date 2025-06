Coty Romero impactó con su rotundo cambio de look: adiós al pelo rubio

Coty Romero impactó con su rotundo cambio de look

A cuatro meses de su separación, Coty Romero busca empezar una nueva etapa de su vida. La exparticipante de Gran Hermano quiere dar vuelta la página y sanar su ruptura con Nacho Castañares. Fue por eso mismo que decidió renunciar a su trabajo en Fuera de Joda, el streaming de Telefe, y dejar de ver al joven, con quien compartía el programa diariamente. Así las cosas, este fin de semana, la correntina se animó a un rotundo cambio de look.

Fiel a su estilo, la exparticipante del reality anunció la noticia a través de un video en sus redes sociales. Al comienzo del clip se mostraba seria, al tiempo que tocaba su pelo rubio y movía la cabeza y las manos expresando un “no”. Acto seguido, la joven giró y, luego de una breve transición, mostró su nuevo look.

Con una gran sonrisa, Romero lució su pelo oscuro, mostró su caída y movimiento y realizó diversas poses para sus casi tres millones de seguidores en redes sociales. La joven decidió musicalizar el momento con la canción “Motinha 2.0 remix”, en la cual colaboran Emilia Mernes, Luisa Sonza y Dennis. Rápidamente, la publicación superó los 70.000 likes y se llenó de comentarios positivos de todo tipo.

Coty Romero siempre se destacó por su color rubio

“Cómo puede ser que te queden bien todos los colores de pelo”, “Y después dicen que la china es la más linda de la argentina. Coty es la verdadera belleza Nacional señores” y “Es mucho más hermosa que la Poggio y no me digan que no”, fueron alguno de los mensajes que sus seguidores dejaron en el posteo.

Días atrás, en una charla con Infobae, Coty había comentado que no se sentía con las mejores energías, ya que la ruptura le había generado un dolor emocional. “Me separé y fue decir: “Ok, tengo que volverme a encontrar”. Pasa que yo siempre estuve en pareja, desde los 15 años hasta los 20. Después de ahí terminé mi relación, estuve dos meses sola, entré a Gran Hermano y me volví a poner en pareja”, explicó.

Al mismo tiempo, la correntina confesó cómo suelen ser sus vínculos y destacó ser “noviera”: “Es que si chongueo, me pongo en pareja (risas). Me gustaría no engancharme tan rápido con alguien, poder conocer de a poquito. Pero lo voy a poner en práctica. Voy a tratar de hacer a un lado mis sentimientos y si se da, si me gusta la persona... Porque es difícil que me guste alguien encima”.

Coty Romero y Nacho Castañares se separaron hace meses (Instagram)

Una de las muestras más grandes del dolor que la separación le generaba fue cuando Romero decidió dejar su lugar en el streaming de Telefe, el cual compartía con Castañares: “Yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutarlo y cuando no estoy disfrutando al 100% prefiero no hacerlo, porque no estoy dando mi 100% y porque es un equipo hermoso y quiero que eso se transmita al otro lado también”.

El anuncio no se limitó a razones profesionales. Coty visibilizó un trasfondo emocional al detallar que necesitaba tiempo para priorizar su bienestar personal: “Hay mucha gente a la que quizás no le guste esta decisión, pero realmente quiero sentirme bien, quiero tomarme unos días y disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis cosas y volverme a encontrar, después de eso voy a seguir trabajando para Streams Telefe”.

La renuncia de Coty Romero no dejó indiferente a Nacho Castañares, quien también rompió en llanto en vivo frente a la cámara. El influencer expresó su afecto y gratitud con palabras que intentaron contener la emoción del momento: “Es y fue hermoso compartir con vos. Sos parte de esta mesa, de Streams Telefe, de este proyecto que sigue y las cosas se van a acomodar y las cosas son siempre para bien, pero realmente este va a ser tu lugar siempre, cada vez que quieras venir sos más que invitada”.