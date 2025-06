La hija de la Mona Jiménez habló luego del fallo judicial que le otorgó una millonaria indemnización: “Sufrí un montón”

La hija de la Mona Jiménez habló luego del fallo judicial (Video: América TV)

La disputa familiar en el entorno de La Mona Jiménez alcanzó un punto de inflexión tras la reciente resolución judicial que ordena al reconocido cantante indemnizar a su hija Natalia Jiménez (antes Taddei) por los años de ausencia paterna. La noticia, que se conoció ayer, generó un fuerte impacto en el círculo íntimo del artista y reavivó viejos conflictos entre los integrantes del clan. Natalia estuvo en el programa conducido por Karina Mazzocco y habló del fallo en cuestión.

En el documento, la jueza de Primera Instancia Maria Virginia Arato detalla: “Resuelvo acoger la demanda interpuesta por Natalia Romina Jiménez Rufino en contra de Juan Carlos Jiménez Rufino (Nota: La Mona Jiménez) y, en su mérito, condenar a este último a pagar la suma de pesos noventa y dos millones doscientos trece mil cuarenta ($92.213.040) comprensiva de daño moral ($40.314.000) y daño patrimonial por pérdida de chance pasada ($51.899.040)más sus intereses”.

El clima en el estudio era de expectativa y alivio por la reciente noticia. “Es un día especial porque ayer recibiste una gran noticia. ¿Cómo estás hoy?”, preguntó Mazzocco. “Y estoy mejor, más tranquila, procesando la situación porque es el fallo de la jueza donde dice que toda la verdad. O sea, estamos hablando de la palabra suprema, que es un juez. Y frente a eso está diciendo que yo siempre dije la verdad, lo que yo decía”, expresó Natalia, subrayando la importancia personal del fallo, que aún podría ser apelado en dos instancias más por el cuartetero.

La resolución a la que llegó la Justicia en el caso de la Mona Jiménez

La conductora fue directa al punto central: “Lo que dice claramente es que bueno, la Mona Jiménez te va a tener que indemnizar de alguna manera, porque me parece que es la palabra más descriptiva del asunto. A su hija, a Natalia, por todos los años en que él no estuvo presente. La justicia falló a favor de Natalia y en contra de la Mona.”

Natalia compartió su experiencia: “Sufrí un montón. Pero más allá de eso, todo el sufrimiento que pasé llegó a su fin.” La otra Natalia, hija reconocida de La Mona, se explayó sobre el asunto: “Nosotros, los tres no somos de ir a programas de chimentos a contar. Los trapitos siempre se han lavado dentro de casa...

Natalia, la nueva hija reconocida, terció: “Soy privilegiada de decir, empecé y terminé. Ellos eran tan imposibles, eran malos, era todo dinero”. Ante la consulta de Karina Mazzocco sobre el reclamo legal, no dudó. “¿Vas a reclamar lo que te corresponde?”, le preguntó la conductora. “Sí, sí”, afirmó.

A lo largo del programa, los comentarios de otros miembros de la familia del músico evidenciaron que no desean un contacto con la joven: “Para mí esa es una extraña”, dijo Lorena, otra de las hijas del cuartetero. El locutor sintetizó el clima: “El apellido pesa. La historia no tiene vuelta atrás y los cruces entre hermanas siguen dando que hablar. ¿Está todo roto en el clan de la Mona Jiménez?”

"Me niega", Natalia asegura que el resto de la familia Jiménez no la acepta

En el repaso genealógico, Mazzocco aclaró para la audiencia: “Aparece Lorena, que es la que los otros días desde el escenario te habló a vos, Natalia, que estabas como parte del público. Ella es la más grande de los hijos. Luego viene Natalia Jiménez y después la otra Natalia, que tienen poca diferencia, tiene unos 42 años [...] Y faltaría Carli, que no aparece en este informe, que es el manager de la Mona.”

Más adelante, Natalia detalló cómo vivió la negación por parte de su familia paterna: “Ellos me niegan. Me niegan desde el momento uno, del momento cero, porque para ellos son únicos. Están diciendo que yo soy extramatrimonial, que mi mamá lo conoció en un burdel, como dijo hace años en Intrusos…”

Por pedido de Mazzocco, la entrevistada relató brevemente su historia, desde que se enteró a los 8 años que La Mona Jiménez era su padre biológico: “Bueno, yo me enteré por mi abuela y bueno, ahí anulé un montón de cosas, pero surgieron. Había discutido mi familia y tomaron distancia. Luego, obviamente, de chica -y no como los chicos de ahora-, yo lo anulé y no vi más. Después a los 15 años como que pregunto y bueno, me lo voy a ver. Nos vemos, nos encontramos”

A la pregunta sobre el reconocimiento de La Mona como padre, si él reconocía que era su hija, Natalia respondió “Si, eso lo escuché, por eso le pregunté a mi abuela y me dijo ´Sí, porque él es tu padre´. Pero bueno, también al mismo tiempo yo tenía mi familia constituida. No es lo mismo vivir en Córdoba que vivir en Buenos Aires siendo la hija de nadie, sino teniendo mi familia, mi papá, siendo hija de mi papá, que me crió con todo el amor y viviendo acá no estás como ellos más expuestos. Continué con la vida. A mi mamá le mostré fotos, cartas que él me escribió, 1988 dice la carta. Tengo una foto de Lorena Jiménez, de Carly, son fotos que le dió la Mona a mi mamá, le decía ‘mirá, son iguales’”. Finalmente, recordó el momento en que decidió descubrir la verdad: “Hubo un momento que no aguanté más, que fue cuando yo fui mamá y dije a mis hijos lo voy a contar todo”.