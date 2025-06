Virginia Gallardo rompió en llanto por la muerte de Thiago Correa, el nene de 7 años que fue baleado por un policía (Video: Mujeres argentinas, Eltrece)

Mujeres Argentinas (Eltrece) tuvo un móvil desde la sala velatoria en la que despidieron los restos de Thiago Correa, el niño de 7 años que fue baleado en la cabeza por un policía que le disparó a los ladrones que intentaban asaltarlo, en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. Las imágenes sensibilizaron a Virginia Gallardo, que terminó rompiendo en llanto al aire.

En el ciclo también estaba como invitado Marcos Gómez, el padre de Kim, la nena de 7 años que fue asesinada en La Plata en febrero de este año. “No soy el eje central, pero estoy escuchando la realidad que nos toca. Obviamente soy mamá, pero quería decirle varias cosas que vine escuchando de lo que venimos hablando, a Marcos puntualmente”, afirmó, entre lágrimas.

“Realmente te felicito por tu fuerza. No me imagino estar viviendo esta situación y encima tener que salir a los medios a querer pedir justicia. Pero sí soy muy creyente y creo que, a veces, uno no elige ser guerrero en la vida de situaciones que no nos pertenecen”, señaló, conmovida.

“Creo que, así como tu caso ha sido especial, esto ocurre todos los días. Quizá Dios te pone en ese lugar para que puedas estar acá sentado y para que tu lucha sirva para algo. Para hacer visible la problemática que nos atraviesa y para que los políticos nos puedan escuchar. Quizá esa es la misión que te tocó, lamentablemente, aunque no la hayas elegido”, expresó.

Dolor por la muerte de Thiago Correa: imputaron al policía que le disparó

Facundo Aguilar Fajardo, un policía de la Policía Federal Argentina (PFA) de 21 años, enfrentó una audiencia de imputación este lunes, en la que el fiscal Diego Rulli lo indagó por el homicidio simple con dolo eventual de Thiago Correa, un niño de 7 años. Thiago perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un asalto en Ciudad de Evita, La Matanza. La comunidad ha estado de luto, despidiendo al menor en varias ceremonias que incluyeron lugares significativos como su escuela y el club donde jugaba al fútbol.

El padre de Thiago, Fabián Correa, expresó su incomprensión y dolor tras el trágico incidente en una entrevista con Radio Splendid. Relató cómo, al regresar del club y esperar el colectivo, estalló un tiroteo que resultó en la tragedia. Fabián se mostró particularmente crítico con el accionar del policía, cuestionando el uso letal de su arma en un área poblada.

Thiago Correa junto a su papá

El fiscal Rulli acusó a Aguilar Fajardo basándose en la figura de dolo eventual. Esta imputación, más grave que la de homicidio culposo, indica que el agente pudo prever el daño potencial de su accionar, pero decidió continuar disparando en una avenida pública y transitada. El dolo eventual implica que el acusado conscientemente aceptó el riesgo de causar muerte en su reacción durante el asalto, lo cual va más allá de la negligencia o imprudencia del homicidio culposo.

El incidente tuvo lugar durante la noche del miércoles, cuando cuatro delincuentes armados abordaron a Aguilar Fajardo. En respuesta, el agente, estando fuera de servicio, sacó su arma y abrió fuego. Durante el enfrentamiento, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, uno de los asaltantes, murió de un disparo, y otros dos, Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leiva, resultaron heridos. La fiscalía también mantiene cargos de exceso en la legítima defensa contra Fajardo por la muerte de Corpus Antelo, argumentando que el peligro inmediato había desaparecido cuando disparó mientras los asaltantes huían.

Las autoridades continúan investigando con base en pruebas forenses y grabaciones de cámaras de seguridad, las cuales muestran el comportamiento del agente durante el tiroteo. La indagatoria y las decisiones judiciales subsecuentes podrían ajustar las definiciones legales actuales del caso, que, en sus etapas iniciales, no son vinculantes para el juez de Garantías.