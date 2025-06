Su relación con Wanda hoy, según L-Gante: “Llegó tipo seis de la mañana, seguro la veo después de acá”

"Sí, obvio que la quiero y creo que ella también a mí. Así que estamos bien", dijo L-Gante sobre su presente con Wanda

L-Gante cerró este domingo una nueva edición de La Peña del Morfi (Telefe). Y quien dice L-Gante dice cumbia y dice Wanda Nara, se sabe. Tanto es así, que luego de repasar algunos de sus éxitos, llegó el turno de contestar preguntas frente a Diego Leuco y Lizy Tagliani. Hablaban de su hija (Jamaica), hablaban de su salud (problemas hepáticos y cardíacos) hasta que hablaron de su situación amorosa.

Lizy avanzó por ahí, primero con cierto recato: “¿Y no sentís como que en el amor, el perfil alto de la otra persona...?”

No dio un nombre, pretendió ser elíptica, pero se ve que enseguida detectó que todos en el estudio -empezando por L-Gante-sabían quién era “la otra persona”. Tanto, que enseguida se sinceró: “...hablo de Wanda, vamos a decirlo -se sinceró Lizy-. Los dos, con esas personalidad tan fuerte y tan alta que tienen, hizo que un poco se oscurezca y se tape un poquito el amor... no porque no haya sino que...”

“Muchos rumores...”, respondió L-Gante. “Mucha repercusión. Siempre hay que tener en claro cual es la versión real de todo lo que se dice”.

Y a continuación, el trapero dejó en claro que Wanda sigue estndo en su radar. “Creo que acaba de llegar a Argentina hace un rato...” Y sin que se lo preguntaran directamente (¿cómo definirías hoy la situación entre ustedes?), aclaró: “Nosotros nos hablamos. Nos llevamos bien. Como pareja nos distanciamos -aclaró-, pero siempre vuelve a estar todo bien porque no hay problemas importantes”.

Ahí hay un título, podría pensarse, a juzgar por las sonrisitas cómplices que intercambiaban conductores y entrevistado a esta altura de la charla. Leuco no lo dejó pasar, claro:

—Porque vos la querés a ella...

—Sí, obvio, y ella creo que también a mí. Así que estamos bien ahí.

—Y ahora que Wanda llegó a Argentina ya hablaron... -hurgó Leuco.

L-Gante duda un segundo y dice:

—Yo estaba durmiendo. Ella llegó tipo seis de la mañana, así que seguro la veo después de acá.

Otro posible título (¿L-Gante y Wanda, otra vez más que amigos?) y más excitación en el estudio. Dice Lizy:

—Aaaaaaah, yo casi te pregunto si quisieras conocer alguien. Mejor me callo. ¿Estás estudiando?

Y hasta ahí llegó la cosa. Enseguida, L-Gante confirmó que sí, “Quiero terminar la secundaria”, dijo, y no hubo tiempo pra mucho más. Se terminaba el programa.

Conclusión: si se cumple lo que dijo L-Gante, no sería de extrañar en las próximas horas lo volvamos a ver con Wanda.

Guiños cruzados

L-Gante lanzó una nueva canción y Wanda Nara le demostró su apoyo con un comentario

Más allá de que no sean pareja, los guiños entre ambos a través de los medios (redes, sobre todo) no se detienen. Sinn ir más lejos, hace apenas unos días el referente de la cumbia 420 celebró el lanzamiento de su colaboración con Fran C y Julianno Sosa para su tema “Ahí noma”. “Ya estamos afuera mi gente. Un reggaeton chileno del barrio para el mundo con mis hermanos L-Gante y Sosa Mafia. Después de esta no paramos”, expresó el chileno en su cuenta de Instagram. Con la idea de devolver la gentileza, Elian Ángel Valenzuela, nombre real del cantante, escribió: “Estamos activos”, junto a una serie de emojis de fuego.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y todo tipo de comentarios. Justamente, entre esos mensajes se destacó Wanda Nara, quien celebró a L-Gante al resaltar su cariño por el tema: “Me gusta”. En una línea similar, días atrás, la empresaria musicalizó una postal de su viaje a Ibiza con “Romantiko”, una de las últimas canciones de Elian en colaboración con Emanero.

En ese marco, L-Gante, habló públicamente de la conexión de “Romantiko” con Wanda Nara. Durante una entrevista realizada en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi), el cantante fue consultado directamente acerca de si su reciente tema estaba inspirado en algún sentido en la empresaria y figura mediática. Sonriendo, el joven expresó: “Quizás parte de la letra esté dedicado a ella... vamos a ver si lo escuchó, seguro...”.

Su relación con Wanda hoy, según L-Gante: “Nosotros nos hablamos. Nos llevamos bien. Como pareja nos distanciamos pero siempre vuelve a estar todo bien porque no hay problemas importantes”

La relación entre Wanda Nara y L-Gante comenzó en 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino. El inicio de la relación estuvo marcado por encuentros visibles en salidas, videoclips y regalos, gestos que dejaban poco espacio a la especulación sobre la cercanía que compartían.

En el mejor momento de ese vínculo, Wanda Nara describió a L-Gante como “una linda compañía”, mientras que él optó por un tono más directo, declarando: “No sé si es amor, pero es algo fuerte”.