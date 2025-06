Mirtha Legrand quebró en llanto al celebrar los 57 años de su programa: “Me emocioné, parece mentira”

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand se preparaba para afrontar un nuevo programa de su legendario ciclo. Pero lejos de ser un día más, este sábado la Chiqui celebraba 57 años al aire. Entre flores, aplausos y gritos, la diva agradeció el apoyo del público. Sin embargo, la emoción la superó y no pudo evitar quebrarse en llanto ante las cámaras.

Luego de lucir su brillante look, la diva procedió a sentarse en su mesa. “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa. Vamos a ver un tape, adelante por favor”, dijo al presentar un video que resumía el paso de los años a través de su famoso programa.

La emoción de Mirtha Legrand al celebrar sus 57 años al aire

Una vez que el clip terminó, Legrand se puso de pie para elevar su copa. Sin embargo, en ese instante, la conductora no pudo contener la emoción y se tomó la cara. Entre aplausos y gritos de celebración, la diva brindó por su trayectoria. En los primeros segundos, Mirtha intentó elaborar un discurso, pero una vez más, los sentimientos le jugaron una mala pasada. “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla”.

Acto seguido, una asistente le entregó una carta, la cual Mirtha procedió a leer: “Feliz aniversario, es nuestro orgullo y placer acompañarte en este proyecto maravilloso, Nacho y Diego. Muchas gracias. Qué bonitas. Me emocioné, qué voy a hacer, me tomaron por sorpresa, hay que avisar estas cosas. Acá seguiremos hasta que Dios quiera”. Así las cosas, Legrand dio paso a un nuevo programa, el cual contaría con una serie de personalidades con los que la Chiqui repasaría lo mejor de sus carreras y discutiría la coyuntura del país.

El look con el que Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados

Junto a la diva se presentarían Nicole Neumann, reconocida modelo, conductora y atravesando los primeros años de matrimonio y maternidad junto a Manu Urcera. También el Dr. Alberto Crescenti, médico y director del SAME, quien ha estado al frente de operativos claves en emergencias y catástrofes de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Santoro, destacado periodista de investigación, llega a la mesa con su mirada aguda sobre la coyuntura nacional y los casos más resonantes de la actualidad política y judicial. Además, Verónica Ojeda y su pareja y abogado, Mario Baudry, analizarán lo ocurrido en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que fue declarado nulo tras el escándalo de la jueza Makintach.

A lo largo de casi seis décadas, Mirtha ha acompañado a los argentinos en cada almuerzo y cena. En ese sentido, semanas atrás, la conductora habló de su estado físico. Todo comenzó cuando Mirtha se disponía a abrir el programa y recibir a Elisa “Lilita” Carrió, Guadalupe Vázquez, Marcos “el Bicho” Gómez y Virginia Gallardo. Entre aplausos y gestos de alegría, Legrand comentó: “Muchas gracias. Qué mezasa chicos. Mega mesa, qué lindo. Muchas gracias, querida”. Fue entonces cuando la líder de la Coalición Cívica ARI resaltó: “Y con mucha cintura”.

Sonrojada, Mirtha agradeció el elogio y comentó: “¿Viste la cinturita?. Bajé”. En ese sentido, el comediante también se sumó a la conversación y habló sobre su vestido colorado: “Y muy de Independiente te viniste hoy, muy hincha de Independiente”. Entre risas, la diva se percató y se refirió a su fanatismo por la Academia: “Y yo que soy yo de Racing y me vengo de Independiente”.