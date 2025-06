Jujuy Jiménez se grabó bañandose al aire libre y lanzó una reflexión: “Aprendí a hacerme el amor a mí misma”

La reflexión de Jujuy Jiménez mientras se bañaba al aire libre (Video: Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez se encuentra nuevamente de vacaciones en unos de los lugares más exclusivos: San Martin. Mientras aprovecha al máximo de la isla ubicada en el mar Caribe, hizo una profunda reflexión en un momento de total intimidad y vulnerabilidad.

Jujuy eligió acompañar su reflexión sobre el amor propio con un video grabado durante una ducha al aire libre, apostando por una representación visual íntima y cercana al límite de lo permitido en redes sociales. Esta elección de imagen se integra con el mensaje de autenticidad y libertad que atraviesa su publicación. La conductora declara que vive su vida “como dice la Karol G y como me gusta a mí”, resaltando la importancia de actuar de manera genuina, sin ataduras ni filtros impuestos por la mirada ajena.

La expresión “libre, siendo lo más auténtica posible” sintetiza un estilo de vida basado en la aceptación personal y el rechazo a las imposiciones externas. La exhibición del cuerpo y la presencia relajada en medio de la naturaleza funcionan no solo como una declaración estética, sino también como una reivindicación de la autonomía sobre la propia imagen y narrativa.

En su texto, Jiménez profundiza sobre el proceso de autodescubrimiento y la importancia de la relación consigo misma: “Aprendí a hacerme el amor a mí misma y es un viaje de iiiiidaaa, siento que no necesito más nada de nadie, es como si fuera que me autosostengo, y me refiero particularmente a esos momentos de automimos, de regalarme minutitos solo para mí”. A partir de este relato, enfatiza que el amor propio no es solo un concepto abstracto, sino que se materializa en decisiones y prácticas específicas de autocuidado. En sus palabras, “me apego a mi ser, lo acepto, lo abrazo, me proyecto desde ahí y me ocupo de seguir creando mis propios sueños sin joder los de nadie”.

Jujuy Jiménez en Saint-Marteen

Jujuy cierra su publicación deseando que el bienestar que experimenta pueda alcanzar también a quienes la siguen, sugiriendo que todos merecen vivir el mismo proceso de autovaloración: “Deseo lo mismo para todos los que hayan llegado leyendo hasta aquí y no solo se hayan frenado por el video jajajaj los amoooo”. Finaliza con un tono cálido y jocoso al autodenominar sus palabras como “Mensajitos de amor by ME”, consolidando una comunicación directa y afectiva con sus seguidores.

Esta no es la primera reflexión que hace en estas semanas. Encendió recientemente una fuerte discusión en las redes sociales luego de compartir una reflexión íntima sobre los caminos que las mujeres pueden tomar en la actualidad. En su declaración, Jiménez lanzó una pregunta que resonó ampliamente: “¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”. Este planteo reflejó un cuestionamiento profundo sobre las expectativas tradicionales en torno al matrimonio y cómo estas se enfrentan a la creciente independencia femenina.

Jiménez describió cómo sus propias expectativas respecto al matrimonio fueron evolucionado con los años, mostrando la influencia de experiencias personales en su desarrollo de pensamiento. “En su momento yo re flasheaba con la idea de casarme, a medida que fueron pasando los años, distintas experiencias, eso se fue modificando… Hoy con 34 me lo pregunto en serio”, reconoció, un testimonio que a su vez, resuena entre muchas mujeres que han revaluado sus prioridades a medida que sus vidas han progresado.

Este cambio subraya una tendencia creciente entre las mujeres modernas hacia la autosuficiencia económica, emocional y personal. Para Jiménez, la compañía personal y el tiempo dedicado a sí misma se han convertido en fuentes de alegría: “Cada vez siento más felicidad pasando rato conmigo misma”, afirmó y agregó: “Me volví superautosuficiente, independiente, con mi libertad financiera”.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción encontrada en la autosuficiencia, Jiménez también se enfrenta a un dilema común de su generación: el deseo de formar una familia. “Lo único que me da un poquito de cosa o tristeza es empezar a resignar la idea de armar mi propia familia, como que eso sí me gustaría, tener un hijito, pero como un proyecto de a dos, sola creo que no podría”, confesó.