Mariano Martínez compartió una fotografía de su tía abuela, una famosa actriz: “Todo viene de algún lado”

Mariano Martínez compartió un descubrimiento personal en su cuenta de Instagram: su conexión familiar con la actriz argentina Ana María Lynch. En su publicación, Martínez expresó su gratitud por los comentarios de sus seguidores sobre el parecido de la bellísima actriz de la década del ‘40 con sus hijas Olivia y Alma, la primera fruto de su relación con Juliana Giambroni (con quien también tuvo a Milo) y la segunda con la modelo Camila Cavallo. De acuerdo con esta revelación, se enteró de su relación con Lynch hace tiempo, y siempre se preguntó si de ahí provenía su pasión por la actuación.

“Gracias por comentar ahí lo que les puse de mi tía abuela… Ana María Lynch era actriz, de la época de Hugo del Carril,. Hizo la película La Quintrala, entre otras. Y bueno, es muy parecida, comentaron, a Olivia, y muy parecida a Alma. Yo la veo muy parecida también. Era bellísima, era muy linda. Así que uno se va enterando de cosas. Me enteré hace rato largo. Siempre me pregunté de dónde me gustó actuar, y a mis hijas les gusta también. Todo viene de algún lado”.

Ana María Lynch, cuyo nombre real era Ana María Martínez, nació el 13 de diciembre de 1918 en San Rafael, Mendoza. Fue una figura destacada del cine argentino durante las décadas de 1940 y 1950, conocida no solo por su talento, sino también por su belleza. Lynch comenzó su carrera como extra en el filme Madreselva en 1938, donde conoció al director Hugo del Carril, con quien mantuvo una relación que impulsó su trayectoria profesional.

La actriz Ana María Lynch, tía abuela de Mariano Martínez

En colaboración con él participó en diversas producciones antes de trasladarse a México y Cuba, destacándose su participación en El puente del castigo (1946) y Como tú ninguna. Al regresar a Argentina, filmó varias producciones antes de su célebre regreso con La Quintrala en 1955, una película que narraba la vida de la conocida terrateniente chilena Catalina de los Ríos y Lisperguer. Sin embargo, la situación política de la época afectó su carrera, ya que fue una de las artistas cuyas actuaciones fueron prohibidas durante la dictadura de la Revolución Libertadora debido a su contacto con el movimiento justicialista.

Lynch se exilió en México junto a Hugo del Carril. Allí se separaron y ella emigró a Hollywood, donde adoptó el nombre de Ana St. Clair y continuó su carrera bajo la dirección de su esposo, Hall Bartlett, con quien contrajo matrimonio. En Estados Unidos, participó en las películas Los guardianes (1963) y El paso de la muerte (1960). En 1962 integró la delegación estadounidense en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hasta su muerte el 25 de enero de 1976 en Beverly Hills, California, estuvo al frente de una empresa de cosméticos.

La separación

Mariano Martínez y Tryana Ibañez pusieron fin a su relación después de más de dos años juntos. La pareja había mantenido una relación discreta, intercalando momentos de convivencia parcial y viajes, además de haber hecho una promesa de matrimonio.

La relación entre las figuras había sido de bajo perfil, perotuvo un incidente anterior que generó atención mediática. El conductor se refirió a un momento en que la bailarina fue vinculada con Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, en medio de rumores que fueron negados por ambas partes. Este episodio no terminó con la relación en ese instante, pero incrementó la exposición pública de la pareja.

Mariano Martínez en los 15 de su hija Olivia

El año pasado, el actor celebró los 15 años de su hija Olivia, nacida de su relación con Juliana Giambroni. En su publicación, Martínez presentó un video casero que había conservado, donde Olivia aparece interpretando “The Rainbow Song”. Este recuerdo del pasado le sirvió para expresar la mezcla de emociones que siente al ver cuánto ha crecido su hija. En el mensaje, el actor reflexiona sobre el paso del tiempo, recordando los momentos compartidos desde que Olivia era pequeña, y cómo su hija refleja la misma energía y vivacidad que tenía en su niñez.