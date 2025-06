Facundo, el hijo de Carlín Calvo, recordó a su padre y habló de las comparaciones entre ambos: “Pesa un poco”

Facundo, el hijo de Carlin Calvo, recordo a su padre y conto quienes lo acompanaron en sus ultimos dias

A cinco años de la muerte de Carlín Calvo, el legado del actor vive en el recuerdo de sus seres queridos. En ese marco, Facundo, su hijo, recordó a su padre, habló de las comparaciones entre ambos y contó cómo vivió sus últimos días junto al actor.

“Mis primeros recuerdos de toda mi infancia era estar en Mar del Plata, en los teatros, atrás, acompañando. Y creo que desde ahí, supe que eso me gustaba, que quería hacer eso. Ahora volví hace poquito. Estuve viviendo en Hawaii, seis meses. Trabajaba en una playa, poniendo sillas y sombrillas, en una heladería. Pero la verdad que la pasé bien”, comenzó relatando Facundo sobre el vínculo con su padre.

Fue entonces cuando Karina Mazzocco le preguntó: “¿Quiénes fueron los amigos que sí estuvieron al lado de él?“. Rápidamente, el joven respondió: ”Y Faroni, principalmente. Diego Pérez, Cuggini, Olivieri, Nico Vázquez también estuvo. Pero más que nada es ese grupo. Lo último que él hizo, ya después del segundo ACV, fue Leonas, con Nazarena (Vélez) y Carmen (Barbieri). Y solo salía al final y decía: “Es una lucha”. Y era hermoso. Y eso le hizo muy bien. Había mucha gente que decía: “Lo están explotando”. A él le hizo muy bien. Estaba arriba del escenario, lo que él amaba".

El hijo de Carlin Calvo conto como fue acompanar a su padre luego de su ACV

Luego, la conductora quiso ahondar en el vínculo con su padre: “¿Cuál es el recuerdo más lindo que tenés compartido con tu papá?“. Después de unos segundos, Facundo afirmó: ”Creo que en Sudáfrica, porque fuimos los dos solos. Y un momento que estábamos discutiendo. Yo nunca lo insulté ni nada. Y le dije: “pelotudo”. Me animé porque estaba enojado peleando así. Y yo me escondí, digo: “Uy, no me va a retar”. Y se empezó a cagar de risa y nos abrazamos y se rió“.

Así, después de recordar los momentos más bellos de su relación, el panel le preguntó al actor por los momentos difíciles junto a su padre: “Hubo momentos duros también, podía compartir con él fútbol, y otras cosas, pero ya no podía tener una conversación normal. Me quería preguntar cómo te fue el colegio y me decía: “¿Cómo te fue en el club?”. Lo que más me quedo es que lo pude tener un tiempo más. Dentro de lo que se podía, hubo unos años que estuvo bien“.

Al mismo tiempo, los panelistas hablaron de las comparaciones entre Facundo y padre. “Salí a él, pero no tanto con las frases, después creo que puedo ser un poco atorrante o tener picardía. La comparación siento que es inevitable. A veces sí me pesa, yo sé que es de un lado de cariño y todo, pero siempre me dicen: “Tu papá era galán, estaba con todas las minas, actuaba...”.

El hijo de Carlin Calvo hablo de las comparaciones con su papa

“¿Sentís que tenés que rendir el doble en el teatro?”, le consultaron. Con tono alegre, Facundo reconoció: "Sí, un poco pesa, pero bueno, sé que está ahí. Tengo que también adueñarme de eso y decir bueno, es así“.

Sus trabajos en teatro y televisión volvieron a Carlín en uno de los personajes más queridos y populares del público, que lo seguía a sol y a sombra, y quería conocer todo acerca de su vida. De galancito a comediante, su participación en un programa o pieza teatral eran garantía de éxito. Sin embargo, en pleno auge de su carrera, en 1999 tuvo un accidente cerebrovascular que le cambió la vida.

El fallecimiento de Carlos Andrés Calvo se produjo en diciembre de 2020, cuando el actor tenía 67 años. La noticia fue comunicada públicamente por Javier Faroni, uno de sus amigos más cercanos. Faroni eligió Twitter para expresar su dolor y rendir homenaje al artista, compartiendo un mensaje cargado de emotividad junto a varias fotos que ilustraban momentos compartidos a lo largo de los años. En su mensaje, Faroni destacó la profunda influencia que Carlín tuvo en su vida personal, remarcando la relación estrecha que los unía y la felicidad que le generó su compañía a lo largo del tiempo.

A las pocas horas de darse a conocer la noticia desde el círculo íntimo, la Clínica de Cuidados Paliativos Baires, donde Calvo permanecía internado, difundió un comunicado oficial para ofrecer información más precisa sobre su deceso. El documento médico especificó que el actor murió a las dos de la madrugada como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. En el escrito también se mencionó que Calvo había sido admitido en la clínica el 26 de octubre, presentando “secuelas severas” derivadas de un accidente cerebrovascular.

A lo largo de su vida, Calvo enfrentó dos episodios de accidente cerebrovascular (ACV). El primero tuvo lugar en 1999, marcando un antes y después en su salud y actividad profesional. La segunda crisis ocurrió once años después del primer evento. A partir de ese momento, su estado general se mantuvo delicado, condicionando no solo su desempeño laboral sino también su calidad de vida cotidiana.

Estos problemas médicos, especialmente recurrentes desde su segundo ACV, delinearon los últimos años de Calvo y requirieron asistencia constante.