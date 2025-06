El divertido ida y vuelta entre Nicole Neumann y El Polaco al recordar quién les contagiaba los piojos en su infancia

Nicole Neumann mandó al frente a su hermana Geraldine al recordar cómo le contagió los piojos durante su infancia

A lo largo de su vida, Nicole Neumann siempre se mostró unida a su familia. En ese sentido, la modelo mantiene un fuerte vínculo con su hermana Geraldine, con quien compartió importantes momentos de su vida. Sin embargo, este miércoles, la jurado de Los 8 Escalones (eltrece) expuso a su ser querido al recordar cómo esta le contagiaba los piojos en su infancia.

Todo comenzó cuando El Polaco debía acompañar a una participante en una pregunta por aproximación. “Aylén, la pregunta es: “¿Qué porcentaje de niños de seis y siete años tuvieron piojos al menos una vez en el último año?. Según un estudio realizado en España”, fue la consulta que hizo Guido Kaczka. “Yo tenía piojos”, comentó el artista. “Porque tenía la sangre dulce, no sé qué me decían”, resaltó el cantante de cumbia.

Al escucharlo, el conductor devolvió: “Bueno, a veces se agarran más y a veces menos”. En ese marco, Kaczka continuó indagando: “¿Te pasaban el peine fino?”. “Mi vieja me pasaba el peine fino, en el cuaderno me lo pasaba, en el cuaderno de comunicaciones. A lo último me pasaba querosén”, recordó el artista.

Nicole Neumann abrió la puerta de su intimidad al contar detalles de su infancia junto a Geraldine

“A veces ponían un producto, te ibas como una ensalada al colegio. Es como los mosquitos, que a unos los pican y a otros no”, acotó Guido, con humor, recordando aquellos días de su niñez. Fue entonces cuando Neumann se sumó a la charla y acotó: “El Ph dicen, el cuero cabelludo”. Al escucharla, El Polaco le preguntó: “¿Tenías piojos Nicole vos?”.

Entre risas, la modelo recordó y comentó: “No quiero incinerar a mi hermana, pero la que tenía el Ph favorecido era Gegé, y yo no entraba a la pileta porque Gegé siempre tenía. No, y me he contagiado, obvio”.

En otra de sus participaciones en el programa, Neumann sorprendió al contar el nuevo hábito que incorporó en su casa luego de la llegada de su bebé. Todo comenzó con una pregunta que parecía inocente y terminó revelando el estricto ritual doméstico que la integrante del jurado aplicó en su casa cuando nació su bebé, Cruz Urcera.

Nicole Neumann recordó la condición que puso a las visitas a su casa para ver a su bebé (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

“¿Qué porcentaje de argentinos consideran que quitarse el calzado al ingresar al hogar es un hábito higiénico? ¿Vos te sacás los zapatos antes de entrar a tu casa?”, preguntó Guido Kaczka, conductor del ciclo. “Yo me saco, sí”, respondió la modelo, sin dudar. La respuesta desató la primera reacción de Guido: “¿Pero con los perros que tenés vos igual…?”.

Ella, entre risas, explicó: “Los perros están sanitos, no traen nada de la calle. Siempre están en el jardín o dentro de casa”. Pero el conductor no se dio por vencido y redobló: “Ah, ¿no salen los perros? Barro, entra barro. Los pasean. Es grande el lugar…”, esgrimió.

A partir de ese momento, la modelo decidió ir por más y detalló: “Sí, sí, salen a pasear, pero es más… no camina tanta gente por mi barrio. Cuando nació mi bebé me agarró la locura. No podía entrar nadie con zapatos. ¡Nadie! Se los sacaban en la puerta”. La sinceridad con la que lo dijo generó una mezcla de carcajadas y sorpresa en el estudio.

De esta manera, Nicole retoma sus responsabilidades luego de disfrutar de un viaje de relax junto a su familia. Nicole armó el equipaje y se embarcó rumbo a la provincia de Córdoba con las niñas menores y el incondicional Cruz. La hoja de ruta marcaba el circuito Oscar Cabalén, emblemático trazado de la provincia mediterránea, y el contingente paseó por el autódromo y por las sierras, en un mix de adrenalina y tranquilidad.

“Amanecer al pie de las sierras”,escribió la modelo mientras documentaba el imponente y típico paisaje cordobés. Adelante, marchaban las dos niñas con el pequeño Cruz, una debilidad para ellas, que lo miman cada vez que pueden.