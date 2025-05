Gianinna Maradona habló luego de su descompensación en la audiencia por el juicio de Diego: “No puedo más”

Gianinna Maradona hablo de su descompensacion en la audiencia por el juicio de Diego

La audiencia por el juicio de la muerte de Diego Maradona que se llevó a cabo el día martes en los tribunales de San Isidro no fue una cualquiera. Luego de que se descubriera que la jueza Julieta Makintach estaba grabando un documental acerca del proceso judicial, se comenzó un proceso para desvincularla de la causa y, en este contexto, Gianinna Maradona, hija del astro y querellante en la causa, se descompensó, lo que la obligó a quedarse unos minutos fuera de la sala.

Las cámaras de Telefe captaron el instante en que la joven, visiblemente afectada, se apoyó en uno de los asientos, respirando con dificultad y siendo asistida por personas de su entorno. El periodista Mauro Szeta, desde la pantalla de América, describió que “está descompensada, o al menos en un estado de conmoción. Se la ve quebrada, como si le faltara el aire. Estamos tratando de comunicarnos con ella, pero es muy difícil”. Horas más tarde, cuando se llamó a cuarto intermedio, la hija menor de Claudia Villafañe salió del tribunal, se topó con todas las cámaras e hizo un pedido.

“Ya me descompuse antes, me abruman, me pongo muy nerviosa. Por favor déjenme caminar”, comenzó diciendo al aire de DDM (América TV), visiblemente afectada por la presión de las cámaras. Sobre el escándalo que está viviendo el juicio de su papá, dijo: “No voy a opinar. Por favor déjenme caminar, soy una persona, soy un ser humano, por favor. Respeto su laburo, pero respétenme a mí porque yo no puedo más”.

Si bien se negó a dar muchas declaraciones, se mostró respetuosa con los cronistas presentes. “Estoy muy triste, muy triste y no puedo creer lo que estamos viviendo, pero por favor, respétenme“, fue todo lo que aclaró antes de entrar al café que se encuentra frente al juzgado, allí la hija del 10 se encontró con Verónica Ojeda, quien tenía la mirada perdida en la mesa, Mario Baudry, abogado del caso y pareja de Verónica, Patricia Mirasola, la mujer encargada de la prensa del juicio y Miguel Ángel Pierre, abogado en la causa.

Mientras esto sucedía, Dalma, la mayor de los hijos de Diego, estaba al aire del programa que tiene junto a Ángel de Brito en Bondi Live; sin embargo; toda su atención estaba puesta en su hermana y lo que estaba sucediendo con el caso de su papá. “Estuvo permanentemente hablando con Gianinna porque lo que tuvo hoy a la mañana fue una baja de presión, le estaba dando un ataque de pánico, tuvo una baja de presión y entonces (Dalma) estuvo completamente pendiente de su hermana”, contó Guido Záffora al aire del mismo programa.

El ingreso de Gianinna Maradona a la audiencia

Antes de ingresar a la sala habló con los medios. A su llegada a los Tribunales, Gianinna fue abordada por la prensa. Angustiada, con la voz temblorosa, respondió brevemente a los cronistas y con un solo pedido: “Estoy muy triste, y estoy muy triste con que se hable tanto”, repitió. Cuando le preguntaron qué esperaba del juicio, fue clara: “Yo quiero que se sepa la verdad lo más rápido posible”.

El ambiente se tornó aún más tenso cuando intentó avanzar entre los medios y las cámaras que la rodeaban. “¿Me dejan caminar, porfa? Es horrible que estén así. Es re triste estar así”, pidió mientras trataba de abrirse paso. Su tono se volvió más desesperado cuando suplicó: “Chicos, ¿me dejan pasar? Por favor, me va a agarrar un ataque de pánico”.

Minutos después, su estado emocional colapsó y le generó la baja de presión que causó la preocupación de sus abogados, hermana y los presentes en el lugar.