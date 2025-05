Laurita Fernández cambió su look y en las redes la compararon con Rocío Pardo, la pareja de Nico Cabré

AURITA FERNANDEZ NUEVO LOOK

Laurita mira a cámara y dice: “Bueno, acá la duda es si hacemos flequillo o no hacemos flequillo”. Laurita es Laura Fernández, claro, @holasoylaurita en Instagram, donde hoy por hoy cuenta con (casi) 5 millones de seguidores, no cualquiera...

Laurita acaba de decidir un cambio de look y eso lo que posteó en su cuenta. Ahí está, en un video, tan guapa como siempre, pero ahora luciendo un rubio con flequillo desmechado, y manda un beso rojo shocking, todo esto mientras Taylor Swift canta “Blank Space”, el hitazo que la rubia de Pensilvania grabara en 2014.

El nuevo look de Laurita Fernández

La canción, los fans lo recordarán muy bien, empieza:

“Mucho gusto,

¿dónde has estado?

Podría enseñarte cosas increíbles

Magia, locura, cielo, pecado

Te vi allí y pensé:

Dios mío, mira esa cara

Pareces mi próximo error

El amor es un juego, ¿quieres jugar?"

Pero es sabido, abrir la ventana de las redes, a veces trae piropos, a veces pálidas... Así, basta leer un poco para encontrarse, de entrada, con buena onda: Amo el fleco reina!!!!!!!!!!!!!!; Team fleco, más diosa; TE QUEDA HERMOSO, AMOOOOOOOOOOOOOOOOO; Te queda mega el rojo!!!!!

En varios posteos compararon su nuevo look con el de Rocío Pardo, la actual novia de Cabré

Pero nunca falta alguien que lo que le gusta es la otra onda, la mala. Por ejemplo, las que comentaron cosas como: "Esta muy parecida a Rocío Pardo, la novia de Nico Cabré"; otro: "Parece el look de Rocío Pardo". Un tercero posteó: “Muy Rocío Pardo”. Y un cuarto, entre varios, fue más allá: “Ahora es idéntica a Rocío Pardo”.

Bueno, para que se entienda mejor la mala onda, acá habrá que recordar que Laurita y Nico Cabré fueron pareja, así como hoy lo son Nico... y Rocío. Pura maldad, bah.

Rumores y desmentidas

A la vez, la actriz y animadora fue noticia hace unos días, a propósito de versiones de crisis e infidelidad en su relación con Claudio Peluca Busca. Sin embargo, con el objetivo de terminar estos rumores, la actriz publicó una llamativa foto en sus redes sociales, la cual refleja su actual vínculo con el productor.

“Cumple mamá. Te zarpaste Claudio Brusca”, escribió Fernández, junto a una imagen de una torta, en referencia al regalo que le hizo su pareja. De esta manera, Laurita no solo dejó en claro que el productor sigue compartiendo la intimidad de su familia, sino que el vínculo y el noviazgo entre ambos perdura.

Rocío Pardo compartió fotos de sus exóticas vacaciones en Japón junto a Nicolás Cabré

En ese sentido, cansada de las versiones de crisis, Laurita decidió afrontar la situación y hablar públicamente al respecto. En principio, la actriz explicó por qué ella y su expareja se tomaron un tiempo para blanquear el estado de su vínculo actual. “Hay cosas que, a veces, uno ni siquiera quiere salir a hablar, porque no las tenés internamente resueltas y estábamos viendo cual era la mejor manera de seguir adelante, para que sea lo mejor para los dos”, dijo en diálogo con Desayuno Americano(América).

Luego se refirió al runrún de su supuesto amorío con su compañero de trabajo en Bienvenidos a ganar (El Nueve). “Nada que ver. Es alguien que labura con nosotros, que trabaja con Pelu hace más de seis años, que es un pibe amoroso, es divino y lo nuestro es un vínculo re lindo, re sano”, aclaró.

Fue allí cuando Laurita se mostró decepcionada por la forma como se ha manejado públicamente la situación: “Entiendo que muchos, quizás a la vieja usanza dicen cosas en potencial como ‘me contaron cosas’ o ‘estaría’ pero otros aseguran o afirman cosas que no puedo creer cómo inventan y con la impunidad o con la violencia que dicen las cosas”.

Días atrás, la actriz publicó un sugestivo mensaje en sus redes ante las versiones de ruptura con Peluca Brusca. En ese contexto, la bailarina sorprendió a sus seguidores al publicar un video desde la bañera de su casa. “Perdón que ando desaparecida... Estoy a full con mi amante”, fue la frase que compartió, sin contexto, alimentando de inmediato los rumores sobre una supuesta infidelidad a su pareja.

El contenido provocador no tardó en multiplicarse en comentarios y especulaciones, sobre todo por el tono enigmático del mensaje. Sin embargo, minutos después, Fernández aclaró la situación mediante otra publicación en la que se veía claramente al verdadero “amante”: su perro Miel.

En esa segunda historia, grabada en distintos espacios de su hogar, enfocó al can como una forma de desmentir con ironía lo dicho anteriormente. La actitud de Laurita, entre lúdica e irónica, parecía apuntar tanto a sus seguidores como a los medios que habían alimentado la hipótesis de un engaño sentimental.

El posteo de Laurita para desmentir rumores sobre una supuesta crisis de pareja

Durante los días previos a su publicación en la bañera, Laurita Fernández fue señalada como protagonista de una supuesta infidelidad hacia su novio, Peluca Brusca. Las versiones que circularon indicaban que habría mantenido un vínculo sentimental con un compañero de trabajo, lo que desató una fuerte cobertura en programas de espectáculos.

Frente a estas acusaciones, Fernández eligió comunicarse directamente con Angel de Brito, el conductor de LAM (América), a través de un mensaje privado. Su respuesta fue categórica y cuestionó la información de Pepe Ochoa.

“Este pibe ya dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra o se la inventa, pero es cualquiera”, le escribió con evidente enojo. En el mismo mensaje, añadió que estaba viendo el programa junto a su pareja: “Estamos con Pelu, viendo esto en este momento. No lo podemos creer”.

Laurita Fernández, feliz junto a su pareja Peluca Brusca

La declaración no solo negó la veracidad de los rumores, sino que también confirmó que la relación entre ambos seguía vigente y en buenos términos. Fernández fue más allá, al expresar su hartazgo por la insistencia mediática: “No puedo creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está” afirmó Laurita Fernández.