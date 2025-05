La reflexión de Mario Massaccesi luego de sufrir un accidente de auto: “En ese momento no sabíamos si estábamos bien”

Este miércoles, Mario Massaccesi volvió a estar en el centro de la escena luego de conocerse que había sufrido un fuerte accidente automovilístico. Inmediatamente, la angustia y el temor invadieron a sus seguidores, quienes esperaban una respuesta por parte del conductor. Así las cosas, días después del suceso, con la energía un poco más recargada, el conductor habló del siniestro y contó los detalles de la situación. Además, compartió una reflexión con sus fanáticos y destacó que ninguna persona en la vía pública se interesó en asistirlos.

“Gracias por tantos lindos mensajes. Para tanta gente que me pregunta, no puedo contestarles a todos. Estoy bien, o mejor dicho estoy mejor. Todavía tengo dolor en el cuello, en la espalda y el codo. Fui parte de un siniestro vial en Palermo. Iba como pasajero de un auto de aplicación. Había salido de Cuestión de Peso e iba para mi casa, a las siete de la tarde del miércoles. El auto venía por Nicaragua, iba cruzando por Oro, bombazo", comenzó diciendo el conductor.

El comunicador volvió a destacar la falta de ayuda y compartió una recomendación para sus fans

Luego, la figura de la televisión continuó con los detalles del accidente: “Una señora que venía manejando no lo vio y le dio de lleno. Así que el auto en el que iba fue arrastrado unos metros, eso fue lo que generó un latigazo. Por suerte no hubo golpes mayores, pero sí el cimbronazo y el dolor que queda después de semejante movimiento".

A pesar de los dolores que sufrió por el choque, Massaccesi decidió no faltar a su trabajo al día siguiente: “Así que muchísimas gracias a todos los que preguntan. No falté al trabajo, vine a trabajar ayer, aunque no estaba bien. Trabajé a la tarde en Cuestión de Peso y a la mañana también. Soy muy cumplidor con el laburo y, si bien me duele todavía, estaba en condiciones de venir a trabajar. Gracias por preocuparse y la idea es llevar tranquilidad".

Mario Massaccesi se refirió al accidente que sufrió (Gastón Taylor)

Acto seguido, el conductor decidió compartir una reflexión con sus seguidores y dejar una recomendación ante una situación similar: “Una sola recomendación cuando alguien es parte de un siniestro vial, acérquense a preguntar si necesita algo. Nos pegamos un palazo, la señora que manejaba el auto, que fue la que chocó, no podía levantarse el volante y nadie vino a acercarnos nada, ni siquiera a decir: “¿Necesitas algo?”. No vino nadie, salvo un señor que justo pasaba y un policía que enseguida vino. Estuvo muy bien, que le agradezco”.

Al repasar las imágenes del momento, Mario también puso el foco en la falta de ayuda que recibió, más aún de un reconocido canal de streaming que se encontraba en la esquina en la que chocó: “Justo enfrente de donde pasó todo, hay un canal de streaming, que tiene muchos vidrios, que estaban haciendo una transmisión afuera, repartiendo galletitas. Pibes muy jóvenes, me llamó la atención, yo sé que estaban trabajando, pero había una emergencia. Y el mensaje de esto es: “No naturalicemos un choque, una estampida, no lo naturalicemos. Vayamos a preguntar si alguien necesita algo”“.

Por último, el comunicador volvió a destacar la falta de ayuda y compartió una recomendación para sus fans: “Esto lo digo con el diario del lunes, que está todo bien. Pero en ese momento no sabíamos si estábamos bien. Porque apenas ocurre todo, lo primero que necesitas es a alguien que venga a decirte: “Che, en qué te puedo ayudar”. Eso no pasó y había gente ahí, había productores, había gente ahí adentro del lugar y afuera. Estaban repartiendo galletitas. Alguien puede dejar de hacerlo porque había una emergencia. No digo porque me haya pasado a mí. Digo, para aprender de esto que cuando hay alguien en una misma situación, lo menos que podemos hacer es brindar ayuda. Llamar a una ambulancia, llamar al 911, llamar a la policía, acercar una silla, un vaso de agua. Ofrecer el lugar para estar más cómodo. De tal manera de superar ese trance y poder seguir con los trámites".