Barbie Vélez habló sobre los prejuicios que enfrentó por ser hija de Nazarena Vélez: “Antes me molestaba”

Barbie Vélez habló de su vínculo con su mamá: "Eternamente voy a ser la hija de Nazarena"

Durante años, Barbie Vélez acompañó a su madre Nazarena en todo tipo de espectáculos y escenarios. Sin embargo, en su interior, la joven anhelaba demostrar que era capaz de brillar por su propio talento y, durante mucho tiempo, hasta estuvo molesta por esta situación.

“A mí antes un poco me molestaba porque decía ‘quiero que me conozcan por mi laburo’, yo estudié teatro, pero hoy en día no me importa, soy la hija de mi mamá”, contó Barbie, respecto al complejo momento que vivió, cuando fue invitada al programa Lape Club Social. En ese contexto, la actriz habló de la relación con su madre y que siente al estar vinculada a ella.

En un escenario donde los focos se encienden con la misma intensidad que las emociones, Barbie Vélez vuelve a pisar las tablas del teatro junto a su madre, Nazarena Vélez, en la obra Suspendan la Boda. Hoy, la actriz de 30 años regresa con una serenidad que solo otorga el tiempo, la experiencia y el amor consolidado. Pero no es solo una vuelta al trabajo. Es una reconciliación con su historia.

“Siempre voy a ser la hija de Nazarena y siempre voy a ser Barbarita, aunque tenga 30 años”, soltó la joven. El apellido Vélez —y todo lo que conlleva— fue durante años un estandarte difícil de llevar. En su juventud, Barbie reconoció haber sentido la necesidad de forjar un camino propio, alejado de las luces que iluminaban a su madre. “Cuando era más chica, no me pesaba, pero pensaba ‘quiero hacer mi camino’”, confesó, mirando al pasado con ternura, no con reproche.

Años después, el tiempo le dio otra perspectiva. La figura imponente de Nazarena en el mundo del espectáculo dejó de ser una sombra para convertirse en un refugio. “Mi mamá es una figura muy fuerte y es muy querida por la gente”, remarcó con orgullo. Ya no hay lucha interna. Solo amor y respeto.

En el estudio, Micaela Lapegüe, hija del conductor Sergio Lapegüe, compartió su propia historia: “Cuando uno va creciendo lo aceptás un poco más”, dijo, en un intercambio sincero entre hijas que aprendieron a convivir con los reflejos de sus padres famosos.

En el centro de esta elección aparece la obra Suspendan la Boda, donde madre e hija comparten no solo el escenario, sino una complicidad que trasciende lo profesional. “Yo la paso bárbaro, nos llevamos muy bien y hace más de 12 años que no trabajábamos juntas”, explicó Barbie, revelando que el largo paréntesis pudo tener razones más profundas. “Capaz que tenía que ver inconscientemente con eso de que quería laburar sola y que no pareciera que solo mi mamá me contrata”.

En un momento íntimo del programa, el periodista Mauro Szeta lanzó una pregunta inesperada: ¿Quién llora más, ella o su madre? Barbie no dudó: “Yo lloro más, me guardo un poco más en la tele, si me preguntan algo que me pone triste me aprieto la mano para no llorar”.

En una línea similar, Nazarena también contó a principio de año su orgullo por el trabajo de su hijo Thiago Rodríguez, de 14 años, en la producción de su obra.

Lejos de quedarse al margen, el adolescente decidió involucrarse activamente en el espectáculo y se encarga de la venta de entradas, sorprendiendo a todos por su destreza para la tarea.

Durante el programa, Matías Vázquez se acercó a Thiago mientras vendía boletos en la calle y destacó su desenvolvimiento. “Vamos a ver a Titi, que la rompe como vendedor de entradas”, anunció.

Consultado sobre su trabajo, el adolescente compartió detalles sobre las ventas: “Hoy vendí 10 y, en promedio, cada noche vendo entre 18 y 25”, explicó. “Mayormente hacemos sold out. Cuando no, de 314 butacas, llegamos a vender 280”.