Thiago Medina anunció su nuevo proyecto laboral después de su separación de Daniela Celis

Tras la separación, Thiago Medina se lanza como cantante (Video: Instagram)

Daniela Celis y Thiago Medina, una de las parejas que parecía más consolidadas en el mundo de Gran Hermano, decidieron ponerle fin a su relación semanas atrás y aseguraron que siempre serán familia y estarán unidos a causa de las dos hijas que tienen en común, Laia y Aimé. En este nuevo contexto, Thiago anunció el nuevo rumbo de su vida.

Tras confirmar su separación de Daniela, el ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos al anunciar que está listo para cumplir uno de sus mayores sueños: lanzar su carrera musical. A través de sus redes sociales, compartió su emoción por esta nueva etapa que marca un emocionante comienzo en su vida después de la relación que culminó el 5 de mayo. En su mensaje, Thiago expresó: “Espero que me apoyen en esto que estoy haciendo”, destacando su intención de dedicarse completamente a la música.

Medina reveló que su incursión artística comenzará con el lanzamiento de su primera canción, titulada “Cuánto vale”, en colaboración con el artista Francisco Antonio Gauna, conocido como ‘Dasty‘. El primer paso de su carrera musical será entonces en uno de los géneros musicales.

El estreno de esta canción será acompañado por un videoclip que se inspira en El Eternauta con referencias claras al icónico personaje de la historieta de Héctor Germán Oesterheld, popularizado recientemente por la serie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín. En el adelanto visual compartido, Thiago aparece caracterizado con un traje al estilo de Darín, escapando de “la nieve” al igual que en la narrativa de la serie.

Thiago se lanza como cantante y su primer tema se llama "Cuanto Vale"

El videoclip de “Cuánto Vale” se lanzará este miércoles 21 de mayo a las 19 y rápidamente su publicación no tardó en cosechar más de seis mil “me gusta” en menos de cuatro horas, acompañada de una avalancha de comentarios de sus seguidores. Entre estos mensajes destacan muestras de apoyo y ánimo, como: “Che, suena bien”, “Los hombres no lloran, facturan”, y “Dale gente, mañana todos a apoyar el tema, hacerlo tendencia y que se escuche en todos lados.”

Aunque el camino de la música presenta nuevos retos para Thiago, la reacción positiva de sus seguidores indica que su nueva faceta como cantante ha despertado interés y entusiasmo. Ya sea para él como para Daniela, quienes han decidido mantener un vínculo amistoso por el bien de sus hijas Laia y Aimé, este nuevo proyecto es una oportunidad para continuar desarrollándose personalmente y encontrar nuevas formas de felicidad y realización. Mientras que Pestañela sigue trabajando en los medios, Thiago Medina se abre paso en la escena musical, invitando a todos a seguir de cerca esta nueva aventura.

Cuando confirmaron su ruptura, Celis se quedó en la casa con las pequeñas y el flamante cantante se mudó cerca para poder estar cerca de sus dos hijas. Con tono pausado y en una transmisión íntima, recorrió cada rincón de la casa que habita en soledad.

La nueva casa de Thiago Medina (Video: Instagram)

“Miren, voy a mostrar un poco dónde estoy alquilando ahora. Este vendría a ser el patio. Ahí tengo la pile, el patio. Falta cortar el pasto, pero eso mañana lo hago porque está lloviendo”, narró mientras mostraba el jardín. Amplio, con césped alto y una piscina modesta, el espacio reflejaba lo que es: un nuevo comienzo, sin lujos pero con lo necesario.

“Tengo el pool acá, las cosas, esta es una mesa de ping pong, tengo la parrilla… Bueno, y al entrar tenés esto, que ahí armé la computadora para prender stream”, agregó mientras pasaba de ambiente en ambiente. “Tengo el silloncito, el freezer, la cocina, tengo todo acá. El baño, bueno, chiquito para mí solo”. Una confesión con sabor a adaptación, con la honestidad de quien todavía está encontrando su lugar.

No ocultó el desorden, al contrario: lo mostró con franqueza. “Tengo acá mi pieza, miren, tengo las camas, todo. Está un poco desordenado porque me mudé hace poco, pero estoy ordenando todo”. En una esquina, colgada sobre una cómoda, una imagen detenía la mirada: los cuadros de Laia y Aimé, sus hijas. “Obvio, no me lo iba a dejar. Pero bueno, chiquitito, pero lindo”, dijo.