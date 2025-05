La reacción de Mirtha Legrand al conocer los millonarios contratos de Wanda Nara: “Es mejor que el mío”

Entre escándalos, canciones y conducciones en televisión, Wanda Nara se convirtió en una de las figuras más destacadas en la actualidad del mundo del espectáculo. Tal es así que la propia Mirtha Legrand no pudo ocultar su asombro ante la fama de la empresaria y los contratos millonarios que obtiene en todas partes del mundo.

Todo se dio este sábado en una nueva emisión del clásico programa de Mirtha. Entre temas de actualidad y coyuntura política, la Chiqui aprovechó la visita de Ana Rosenfeld, quien forma parte del círculo íntimo de la mediática, para preguntarle por la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

“¿Vos sos muy amiga de Wanda Nara?¿Cómo llega a esto Wanda Nara? Porque en mi vida es algo que no lo digiero todavía”, comenzó preguntando Legrand. Ante la afirmación de Rosenfeld, la diva relató cómo fue su primer encuentro con Nara: “Una jovencita que se me acercó a la puerta del hotel Costa Galana en Mardel Plata, vestida, no digo humildemente, sencilla. Y me dice: “Mirtha invitame a tu programa”. No sé si pasó la noche con esta persona que voy a nombrar ahora, con (Diego) Maradona. Estaban en la suite de al lado y no me dejaron dormir en toda la noche. Unos ruidos de muebles que se movía. Y le digo: “pero vos estuviste en la suite de al lado con Maradona y no me dejaron dormir?”. “No, no era yo, me dijo”. Era ella. Y me pedía que quería estar en televisión. Y ahora es mucho más millonaria que todos nosotros que venimos trabajando toda nuestra vida”.

Acto seguido, Mirtha quiso saber cuál sería la profesión de Nara: “¿Ella es actriz, locutora? ¿Qué es?”. Después de una breve reflexión, la abogada respondió: “Le están dando lugares en la televisión tanto argentina como europea para actriz, modelo, conductora, influencer”. Fue entonces cuando Legrand dijo: “Porque gana fortunas”.

En línea con el pensamiento de la conductora, Rosenfeld devolvió: “Gana bien, la verdad que gana bien. Los contratos que yo he firmado con ella, créame señora Mirtha Legrand, no se firman en Argentina”. Entre risas, la Chiqui no pudo ocultar su sorpresa y expresó: “Es mejor que el mío. A mi me intriga la vida de esta persona, que de la nada haya surgido tanto. Siempre sale fantástica”.

Pero más allá de destacar la carrera de la conductora, Mirtha opinó sobre los escándalos de Nara: “A mi lo que me asusta son los cinco hijos que tiene”. Del otro lado, Rosenfeld intentó persuadir a la diva: “Que no le asuste, están criados absolutamente bien”.

Mirtha reaccionó al conocer los contratos que obtiene Wanda Nara en el exterior

Acto seguido, Legrand recordó el episodio del Chateau Libertador: “Hubo un escándalo en un ascensor”. Nuevamente, la abogada respondió: “Hubo un escándalo innecesario. Es un divorcio que lleva su tiempo,. no es la primera vez que Wanda le dice, en noviembre del año pasado que Wanda le dice: “Basta, no entres a casa, separémonos”. Coincidamos que hace más de tres años atrás se firmó un convenio de separación de bienes porque la pareja estaba separada”.

Aun así, Mirtha seguía en su postura y duda por el bienestar de las pequeñas: “¿Y si él queria ver a sus hijas? Yo nunca he comentado este tema pero me llena de amor hacia esos chicos. Pienso, ¿sufrirán?, ¿tendrán ganas de ver a la madre?¿quién los cría?. Si nunca está la madre. Es extraño todo, es una vida irregular. Yo pienso, de esta chiquilina que conocí, que haya llegado a esto. Sin haber actuado nunca.¿Y los tres varones donde están?”.

El look de Mirtha Legrand para una nueva edición de su programa (Crédito: Prensa La noche de Mirtha)

En los últimos días, la mediática volvió a afrontar otro capítulo de su conflicto con Mauro Icardi luego de la presentación de la presentación de una medida cautelar. La solicitud apunta principalmente a las abogadas del futbolista ,Lara Piro y Elba Marcovechio, a quienes acusa de realizar manifestaciones públicas que agravan el conflicto parental.

Según planteó, con ésto busca proteger a sus hijas menores de la exposición mediática y de declaraciones públicas que, señaló, afectan su bienestar emocional. De acuerdo con el escrito presentado por los abogados de Nara, Nicolás Payarola y Gimena Alemo Guerrero, la medida cautelar tiene como objetivo limitar la difusión de información sobre las menores en medios de comunicación y redes sociales. La solicitud se fundamenta en el principio del “interés superior del niño”, consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.