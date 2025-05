La nostálgica canción de Tini Stoessel luego de su reconciliación con Rodrigo de Paul: ¿dedicada a Sebastián Yatra?

Tini Stoessel se sumó a JP Saxe en una romántica canción

A pocos meses de realizar su mega festival, Tini Stoessel sigue sorprendiendo a sus fans con nueva música. Después de participar en el nuevo álbum de Miranda!, la intérprete de “Carne y hueso” se sumó a JP Saxe para una emotiva canción que equilibra la nostalgia con la aceptación de una relación que ha llegado a su fin.

“Strangers” es el nombre de la canción, cuyo ritmo apagado y teclas relucientes cuentan una historia de amor, el cual por momentos se siente perdido, y por otros vuelve a ser real.

La canción se da a conocer pocas semanas después de que Tini se mostrara por primera vez junto a Rodrigo De Paul, alimentando los rumores de reconciliación. En el mes de marzo estas versiones comenzaron a circular luego de que se divulgara una fotografía de la pareja caminando por las calles de Madrid en las redes sociales.

Si bien no se los veía juntos, se podía apreciar que estaban en el mismo sitio. Poco tiempo después se volvió viral el primer video de la dupla, confirmando de manera indirecta la reconciliación.

Cabe recordar que en agosto del año 2023 anunciaron en sus respectivas cuentas de X (ex Twitter) que la relación había llegado a su fin y que tomaban caminos separados. Cada uno continuó con su vida, sin embargo, ninguno de los dos presentó a otra pareja de forma pública.

Pero más allá de este vínculo, los fans destacaron que Tini podría referirse a su vínculo con Sebastián Yatra. El intenso noviazgo entre el colombiano y la cantante duró un poco más de un año y se convirtió en una de las relaciones más importantes del mundo del entretenimiento.

Como si fuera poco, la letra de la canción, y las fechas del noviazgo coinciden. El vínculo entre Yatra y Tini empezó en año 2019. En ese sentido, una de las estrofas dice: “Si vengo, ¿podemos fingir, es 2019 y todavía soy solo tu amigo? / Y tú puedes decírmelo todo, y yo puedo abrazarte como si fuera así de simple”.

Otro de los indicios indicaría que en ese momento, Yatra estaba siendo relacionado en rumores de romance con Aitana. “Prefiero pretender que soy tu amiga y escuchar problemas que tenés con otra. Aunque no sé cómo mirarte a ti a los ojos sin que te des cuenta que estoy rota. Ay, ¿cómo voy a hacer pa’ desatar lo que hay en mi garganta? Aunque probablemente me va a herir. De amigo me haces menos falta”, dice la canción de Stoessel y JP Saxe.

Filmado en Argentina, el video del tema captura tanto la introspección de Saxe como la química creativa de la pareja, moviéndose entre tomas del canadiense explorando tranquilamente Buenos Aires y trabajando juntos en el estudio, escribiendo y compartiendo una sensación de calidez.

Una las últimas visitas del canadiense a la Argentina se había dado en 2023 tras su gira por Sudamérica. En ese contexto, el cantante aprovechó para pasar tiempo en Buenos Aires, una ciudad de la cual se enamoró hace años y que demuestra la conexión que tiene con los argentinos.

“Realmente amo a todos mis amigos argentinos. Me gustaría que fueran más, pienso que si pasara más tiempo en Argentina tendría más comunión con los argentinos. Creo que mi primera amiga argentina fue Stefi (Roitman). Porque la primera vez que estuve acá fue para la boda de ella, eso fue increíble. Fue la primera vez que me enamoré de Buenos Aires, siento un gran afecto por esta ciudad, por este país y me siento muy agradecido de sentir el afecto de regreso de la gente”, dijo en diálogo con Teleshow.

De esta manera, el artista se preparó para afrontar uno de los desafíos más difíciles y emocionantes de su carrera, abrir una serie de shows de John Mayer en Estados Unidos, entre ellos, en el Madison Square Garden. “Es la cosa más loca que se puede decir, porque John Mayer es uno de mis más grandes influencias, entonces poder abrirle a él en mi propia ciudad, en Toronto, en el Madison Square Garden, un lugar icónico, es increíble”, había comentado.