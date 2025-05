Wanda Nara cada vez más cerca de Daniel Guzmán Jr.: el romántico regalo del futbolista

La empresaria sorprendió a sus seguidores con el regalo que recibió por parte del deportista (Instagram)

Apenas unas semanas después de confirmar su separación de L-Gante, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática por una nueva historia sentimental en potencia. El protagonista esta vez es Daniel Guzmán Jr., futbolista mexicano de 32 años, quien con una serie de gestos digitales logró instalar su nombre como el posible nuevo pretendiente de la empresaria y, en esta ocasión, fue con un ramo de flores.

Wanda lo compartió en sus historias de Instagram con una imagen clara: flores rosadas acompañadas por un corazón al tono y una carita de sorpresa. No escribió destinatario, pero no hizo falta. Momentos más tarde, Daniel reposteó la misma imagen en sus redes, dejando en claro que él había sido quien envió el regalo. Sin necesidad de palabras, el deportista sumó un nuevo capítulo al intercambio público que lo une con la conductora desde hace varias semanas.

El posteo no pasó desapercibido en las redes, quienes comentaron al respecto en X, previamente conocido como Twitter. “Amamos esta nueva conquista”; “Le cumplió uno de sus requisitos”; “Ya lo amamos, Wanda”; “Se nota que están enganchados”; “Mi nueva pareja favorita”; “La está conquista”, fueron algunas reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.

Wanda mostró el regalo que recibió por parte del futbolista mexicano

La conexión entre ambos ya había empezado a tomar forma en redes sociales y sufrió de varios altibajos. Días antes, Wanda lanzó una de sus frases encriptadas típicas, sobre fondo negro y con un emoji de corazón roto: “Yo busco personas, las personas buscan mi fama”. Aunque no mencionó a nadie, la frase fue interpretada como una clara referencia a Guzmán Jr., que no ha dejado de interactuar con ella de forma pública desde que comenzaron los rumores.

En paralelo, el futbolista publicó imágenes de su viaje a al país. Recorrió lugares emblemáticos como La Bombonera y el estadio Monumental, y escribió: “Lo que me encantas Buenos Aires”, dejando entrever que no era un viaje casual. Pero lo que más llamó la atención no fueron las postales turísticas, sino una foto tomada en una parrilla porteña, en la que se lo ve rodeado de amigos, copas y botellas. Entre ellas, brillando en el centro de la mesa, se destacó una botella negra con el logo de la marca de productos de la empresaria que había mostrado previamente.

Wanda, lejos de negar o aclarar, eligió el humor como respuesta. En un video backstage, mientras se maquillaba para una sesión de fotos, se mostró entre risas: “Estoy acá, re preocupada, mientras me inventan 40 novios que no tengo”, dijo mirando a cámara. Y agregó: “Me pueden llamar al ‘0800-Wanda sola’, pero tengo muchos requisitos. Son muy caros, no son económicos y son difíciles”.

El contundente posteo de Wanda en sus historias (Instagram)

Todo este juego comenzó justo después de que se hiciera pública su separación del referente de cumbia 420. En ese momento, Wanda había compartido una foto provocadora, en la que aparecía luciendo ropa interior negra, cubriéndose el cuerpo con un brazo y sin agregar más que los tres emojis de los monitos. La publicación recibió cientos de comentarios, pero uno se destacó por su contundencia: “Te amo”, escribió Guzmán Jr. La empresaria reaccionó con un emoji de sorpresa y un “me gusta”, y fue ese cruce el que activó el radar de los portales de espectáculos.

Desde entonces, las interacciones del futbolista se volvieron constantes: reacciones, likes, reposteos. Y ahora, con el ramo de flores y la imagen compartida por ambos, la tensión romántica digital parece cada vez más evidente. Aunque no hay confirmaciones formales ni declaraciones, los hechos dan de qué hablar entre los usuarios.

Porque en el universo mediático de Nara, un gesto nunca es solo un gesto. Una botella, un comentario, una frase en negro o un ramo de flores pueden ser suficientes para escribir un capítulo entero. Y el deportista mexicano, desde su lado, parece dispuesto a jugar ese juego.

Por ahora, Wanda se mantiene en silencio, pero sin esconder nada. Y él, cada vez más presente en su órbita digital, deja pistas con cada interacción. En esta historia todavía sin título, las flores fueron el mensaje más claro hasta el momento. Y como suele ocurrir con la empresaria, cuando no se dice nada, también se está diciendo mucho.