La contundente indirecta de Wanda Nara que estaría dirigida a Daniel Guzmán Jr: “Buscan mi fama”

La empresaria subió un particular mensaje hacia el deportista mexicano (Instagram)

Aunque el vínculo con L-Gante llegó a su final hace tan solo unos días, Wanda Nara volvió a ser protagonista de nuevas versiones románticas. Esta vez, quien quedó en el centro de los rumores fue Daniel Guzmán Jr., un futbolista mexicano que no solo generó atención por sus interacciones en redes sociales, sino también por su inesperada visita a Buenos Aires. Frente a la oleada mediática, Wanda eligió su terreno favorito para lanzar una serie de respuestas sutiles, filosas y en clave de humor, como solo ella sabe hacerlo.

Todo comenzó con una publicación lapidaria. Sobre fondo negro y con un emoji de corazón roto, Wanda escribió una frase que fue leída como una clara indirecta: “Yo busco personas, las personas buscan mi fama”. Las versiones apuntaron automáticamente a Guzmán Jr., cuyo nombre no ha dejado de circular desde que comenzó a interactuar públicamente con la empresaria.

En paralelo, el futbolista compartió imágenes de su viaje por la capital argentina. En sus redes publicó postales recorriendo La Bombonera, el estadio Monumental y distintos rincones turísticos porteños. “Lo que me encantas Buenos Aires”, escribió, dejando ver que no era un viaje más. Pero lo que más llamó la atención no fue el paisaje, sino una foto en una reconocida parrilla, en la que se lo ve rodeado de amigos y copas vacías. Sobre la mesa, entre las botellas, los más atentos notaron una en particular: una botella negra con el logo de la marca de vinos de Nara, que ya había mostrado previamente.

El contundente posteo de Wanda en sus historias

Lejos de desentenderse del tema, la conductora volvió a utilizar el humor como defensa y ataque. Días atrás, subió un video entre bastidores, mientras se preparaba para una producción de fotos. En él se la vio sonriente, relajada, y con una frase que no pasó desapercibida: “Estoy acá, re preocupada, mientras me inventan 40 novios que no tengo”, dijo en ese entonces. Y sumó, con tono irónico: “Me pueden llamar al ‘0800-Wanda sola’, pero tengo muchos requisitos. Ahora les mando la lista. Son muchos requisitos muy caros, no son económicos y son difíciles”.

El juego mediático ya estaba en marcha. Y como si todo hubiera estado perfectamente coreografiado, ya que los rumores con Guzmán Jr. comenzaron justo después de su ruptura con L-Gante, cuando Wanda subió una foto jugada, sin texto, sólo tapada por uno de sus brazos. La publicación, que rozaba la censura, estalló en comentarios. Entre todos ellos, uno se destacó: “Te amo”, escribió Daniel. Y fue allí cuando ella reaccionó con un emoji de sorpresa y un ‘me gusta’ que lo cambió todo.

"Lo que me encantas Buenos Aires", escribió el futbolista mexicano horas antes del posteo de la empresaria

No era la primera vez. Desde antes de ese episodio, el jugador de 32 años ya venía marcando presencia en el perfil de Nara. Interacción tras interacción, todo indicaba un interés sostenido. Pero fue ese gesto público, el comentario romántico y la respuesta de ella, lo que terminó de encender las alarmas del espectáculo.

Y aunque hasta el momento no hay confirmación de ningún romance, los indicios siguen creciendo. El deportista no solo continúa interactuando con la mediática en cada publicación, sino que ahora también comparte contenido con referencias cruzadas. La botella de vino, el viaje a Buenos Aires, los gestos en redes. Todo se acumula en una narrativa que los vincula cada vez más.

Una vez más, Wanda volvió a marcar terreno en las redes (Instagram)

La mediática elige cuándo hablar y, sobre todo, cómo hacerlo. En esta historia, lo que no se dice también construye sentido. Y mientras los rumores siguen creciendo, ella continúa respondiendo con frases crípticas, miradas al espejo y una estrategia que nunca falla: convertir el escándalo en show personal.

Por ahora, el futbolista sigue diciendo “te amo” desde los comentarios. Y la conductora, desde sus historias, responde con ironía y misterio. Porque si algo está claro, es que en el universo de la empresaria cada emoji tiene peso, y cada silencio, una intención.