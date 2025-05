La propuesta de Alex Caniggia que incomodó a Majo Martino al aire: “Me está buscando”

Majo Martino hizo frente a los rumores de relación con Alex Caniggia y recibió una propuesta en vivo

La relación que empezó cuatro años atrás en El Hotel de los Famosos (El Trece) entre Alex Caniggia y Melody Luz llegó a su fin hace algunas semanas. Desde que lo anunciaron en sus redes tomaron decisiones diferentes a la hora de reaccionar al flamante estado civil. Mientras que El Emperador eligió el silencio, la bailarina comenzó una nueva relación con Santiago del Azar (cocinero del mencionado reality) y está dando varias entrevistas en televisión.

Si bien ninguno de los dos fueron muy explícitos para dar las razones detrás de la separación y tan solo aseguraron que el amor había llegado a su fin, Luz deslizó la idea de que el padre de Venezia le habría sido infiel. Ante esto, uno de los nombres que comenzó a circular como una posible tercera en discordia fue el de Majo Martino, que también estuvo con ellos en el reality de El Trece.

Cuando escuchó su nombre de parte de Evelyn Von Brocke, la periodista salió a defenderse al aire de SPQ (América TV). “Evelyn mintió y la agarré en la fiesta de LAM, le dije que se mandó cualquiera porque yo no me mensajeé nunca con Alex; entonces, que lo afirme y que me diga que se lo confirmaron desde el entorno de Alex...“, contó Majo al aire del programa de Yanina Latorre.

Luego de esta aclaración, pasó al aire un audio de Caniggia, en el que no solo mostró la buena onda que tienen, sino que reveló el apodo que le puso el mediático. “Decile a Yanina que todo bien con ella, es todo show cuando la bardeo, y ella lo sabe, no es ninguna bolu… ¿Dónde está la Pandita? ¿Dónde estás? Reportate ya“. El hecho de que le diga Pandita llamó la atención, no solo de la conductora, sino también del resto de los panelistas y comenzaron a cuestionar la cercanía de la dupla.

Según la explicación que dio Martino, este apodo es relativamente nuevo. Todo comenzó con una historia que subió de su último viaje, llorando y con el maquillaje corrido y de ahí nació el apodo. “Eso es un tono de que te quiere dar o que ya te dio”, lanzó picante Fede Popgold y Majo, con una sonrisa y entre risas, negó haber tenido relaciones con el hijo del Pájaro Caniggia.

Alex Caniggia le dice pandita a Majo Martino

Lejos de ponerle fin a estos rumores, llegó un segundo mensaje de voz del influencer en el que le hizo una invitación más audaz a la panelista, que no pudo evitar sonrojarse y reírse ante la falta de filtro de su amigo. “Un saludo para Yani, como la está rompiendo Yani, eh. Te mando un besote enorme, síganla rompiendo toda y, Pandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?“, preguntó el hijo de Mariana Nannis, provocando una nueva ola de reacciones y teorías acerca del vínculo que tiene con Martino, que sin embargo, se defendió. ”A Alex no lo veo desde 2022″.

Más allá de esta irrupción mediática, Alex se mantuvo relativamente alejado de los medios y se refugió en su hija, Venezia Caniggia. Lo único que hizo hasta el momento fue reaccionar al nuevo romance de la mamá de su hija. El jueves por la mañana Santiago De Azar, con quien Luz está comenzando un romance, habló por primera vez acerca del vínculo que los une. A las horas, Caniggia usó sus redes sociales para lanzar una fuerte indirecta para la madre de su hija y su flamante novio.

Con una selfie en el asiento del auto, con unos anteojos de sol puestos y una campera estampada con billetes de 100 dólares y calaveras, escribió: “Siempre facha, nunca infacha”. Y agregó: “No se desesperen, algún día les llegará alguien como yo”. A pesar de la separación tienen un vínculo a causa de la hija que tiene en común y se organizan la agenda para dividir los días que le toca a cada uno estar con la pequeña.