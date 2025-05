Nazarena Vélez, dura contra Laurita Fernández: “Cómo le gusta a esta chica humillar a su pareja”

Nazarena Vélez contra Laurita Fernández por los rumores de infidelidad: "Cómo le gusta humillar a esta chica humillar a su pareja" (Video: LAM, América)

En su carrera en los medios Nazarena Vélez supo cultivar grandes amistades, así como también recordados enfrentamientos. Uno de ellos es con Laurita Fernández, con quien mantiene una enemistad desde que Barbie Vélez, su hija, salía con Federico Bal, relación que terminó en 2016.

Esta semana comenzó a circular la versión de que la conductora de Bienvenidos a ganar se habría separado de Peluca Brusca, productor del ciclo y su pareja desde hacía dos años, y fue señalado como tercero en discordia otro productor del mismo programa llamado Emiliano Toper. Todo lo que se viene rumoreando fue tema en LAM y la exvedette revivió su enfrentamiento.

“Peluca suspendió a esta persona porque sabe que tuvo sexo con ella”, aseveró Pepe Ochoa sobre el escándalo, lo que motivó una serie de frases punzantes de Nazarena. “¿Trabaja en la misma productora? Cómo le gusta a esta chica humillar a su pareja, de ser así. ¿Tenés que garch... a alguien en el mismo laburo?“, arrojó, filosísima.

Laurita Fernández y Peluca en una de sus últimas vacaciones (Instagram)

“Ya pasó”, señaló Ángel de Brito en alusión a cuando Laurita estaba en pareja con Federico Hoppe y luego comenzó a salir con el hijo de Carmen Barbieri. “¡Cuántas veces se enamora de la gente con la que trabaja! Trabaja tu marido ahí. Un poco de respeto. Me parece un montón“, siguió la actriz y productora.

“Yo la creo capaz”, afirmó Yanina Latorre, mientras Marcela Feudale coincidía con ella. “Yo también la creo capaz. Es calentona”, expresó. “Es una chica que disfruta del sexo”, dijo por su parte Matilda Blanco. Comentarios que no sirvieron para que Nazarena cambie su postura: “Está muy bien, la felicitamos. El problema es hacer daño”.

Hace dos días en el ciclo de América aseguraron que la pareja se había terminado. Según relató Pepe Ochoa en LAM, “ella le dijo ‘a partir de hoy quiero estar sola’, se terminó, ella lo dejó, se terminó el amor, chau’”. De acuerdo con el panelista, no había signos de crisis en la relación y por eso la noticia impactó especialmente en Brusca, quien “no se la veía venir”.

Emiliano Toper, el modelo, productor e influencer vinculado con Laurita Fernández (Instagram)

Además, De Brito, conductor del ciclo, aseguró que el productor “está retriste” y que la situación lo afectó profundamente. “Él no lo podía creer porque sigue perdidamente enamorado de ella”, añadió.

Al ser consultada, la animadora y actriz de La cena de los tontos pareció dar más certezas sobre el final. “Saben que siempre tengo la mejor, pero hoy no quiero hablar. Hay un montón de cosas que nada que ver. Más adelante hablaré. Estamos re bien. Nosotros estamos bien como personas. Esto no afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas”, afirmó, al mismo ciclo de América sin hablar en plural sobre su pareja.

Esto fue hasta que apareció el rumor que la vinculaba a ella con Emiliano Toper, que se desempeña como productor del mismo programa. “¿Emi del programa? Los amo a Emi y a Dami, son lo más. Todo un equipazo. No, no”, señaló, con una sonrisa sin molestarse por lo que se viene diciendo.

“¡Cuántas veces se enamora de la gente con la que trabaja! Trabaja tu marido ahí. Un poco de respeto. Me parece un montón“, se despachó Nazarena Vélez contra Laurita Fernández (LAM, América)

Mientras que el también modelo e influencer se refirió a la polémica en Intrusos. “No hay nada de cierto en todo esto, nada. La única verdad es que me enteré de que estaba suspendido ayer cuando estaba volviendo en el bondi a mi casa. Me fui de viaje a Mendoza nueve días, el Pelu sabía, volví y ayer vine a grabar”.

Cuándo estalló todo este escándalo habló con la pareja y contó cómo fue la charla: “Hablé con ambos, la mejor. Nos cagamos un poco de risa, obviamente es un tema sensible y no están buenas las cosas que dijeron, pero con la tranquilidad de que todo eso es mentira no queda otra que reírse”.