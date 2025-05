Chiara Mancuso habló de la pelea entre Diego Maradona y su papá Alejandro: “Le afectó porque eran muy amigos”

Chiara Mancuso habló de su padre y Diego Maradona en Lam

Chiara Mancuso participó del programa LAM (América), días después de su eliminación del reality Gran Hermano. Durante la entrevista, abordó por primera vez en público el conflicto judicial que involucró a su padre, Alejandro Mancuso, y a Diego Armando Maradona, al referirse al juicio por presunta estafa iniciado por el astro a quien fuera su amigo y ayudante técnico durante su experiencia como entrenador de la selección.

El origen del conflicto se remonta a la acusación de Maradona, quien denunció a Mancuso por la utilización no autorizada de su imagen en videojuegos promocionados en China. Según Chiara, el proceso judicial concluyó favorablemente para su padre: “Mi papá no recibió plata, pero sí por suerte ganó el juicio, donde los peritos dijeron que mi papá no falsificó ninguna firma, y la dejo ahí porque les tengo mucho respeto a Dalma, Gianinna y Claudia. No tengo nada para decir”, aclaró la hija del exvolante de Vélez y Boca.

Diego Maradona y Alejandro Mancuso cuando eran amigos

La afirmación de Chiara marca un punto final al litigio que había generado especulaciones y tensiones durante años en el entorno del Diez. Chiara se refirió con claridad a las consecuencias emocionales que atravesó su padre a raíz del conflicto judicial con Diego Maradona. Más allá del resultado favorable en los tribunales, explicó que el proceso tuvo un fuerte impacto en lo personal, dada la amistad previa entre ambos exfutbolistas.

Chiara afirmó: “Es muy sensible, y sí le ha afectado todo esto emocionalmente porque Diego era su gran amigo”. La disputa no se limitó al terreno legal o económico, sino que tuvo implicancias profundas a nivel afectivo. La acusación pública, que cuestionaba la integridad de Mancuso, terminó afectando tanto su imagen pública como su estabilidad emocional.

Chiara Mancuso decidió ingresar al mundo mediático y participar en Gran Hermano

Además, Chiara reveló que su padre experimentó miedo ante la posibilidad de que ella se insertara en la vida pública, precisamente por haber sido expuesto él mismo a un escrutinio intenso. “A mí no me bardeaban, bardeaban a mi papá, y por eso a él también le daba tanto miedo que yo me insertara en los medios”, sostuvo. De este modo, el testimonio de Chiara puso en evidencia cómo una disputa judicial puede trascender el plano individual y generar efectos en el entorno familiar y mediático.

Chiara destacó con énfasis que su padre adoptó una postura reservada y de bajo perfil durante todo el conflicto con Diego Maradona. La joven aclaró que no fue estrategia, sino parte del carácter personal de su padre Alejandro, a quien describió como “muy emocional” pero también “mucho más tranquilo” que ella.

Chiara Mancuso quedó eliminada de Gran Hermano

“Mi papá no quiso hacer mucho revuelo, es perfil bajo”, aseguró Chiara durante la entrevista en LAM. Esa elección deliberada de no exponerse mediáticamente ni confrontar públicamente —a pesar de ser acusado por una figura de gran peso mediático— reveló su preferencia por resolver el tema dentro del ámbito judicial y no en los medios.

Relación de Chiara con la familia de Maradona

A lo largo del reportaje en LAM, Chiara Mancuso fue cuidadosa al referirse a la familia de Diego Maradona. Dejó en claro que no mantiene vínculo con las hijas del exfutbolista ni con Claudia Villafañe: “Yo a las chicas nunca las vi, no las conozco”.

El conductor del ciclo, Ángel de Brito, aportó además una declaración atribuida a Dalma Maradona: “Dalma me dijo que no te conocía, que no tenía nada en tu contra, obviamente, porque qué tenés que ver vos” le remarcó el conductor.

Chiara Mancuso enfrentó las críticas y contó la reacción de su padre al enterarse que ingresaba a Gran Hermano

Chiara sí mencionó una relación cordial con Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando Maradona. el hijo menor del futbolista. Sin brindar mayores detalles, señaló: “Solo conozco a Vero y siempre bien con nosotros”, confesó Chiara.

Repercusión mediática y social del juicio

El conflicto judicial entre Diego Maradona y Alejandro Mancuso tuvo repercusiones que trascendieron los tribunales. Aunque Chiara no dio detalles extensos sobre el tratamiento que el caso recibió en los medios, sí dejó entrever el peso que la cobertura pública tuvo sobre la imagen de su padre.

La exposición pública negativa no solo afectó emocionalmente a Mancuso, sino también su desenvolvimiento profesional, según relató su hija: “Hasta que no salió el juicio a favor de mi papá, a él le costó mucho el trabajo”. El fallo judicial, que determinó que Mancuso no había falsificado ninguna firma, fue decisivo para revertir parte del daño reputacional, pero llegó después de un período extenso de desgaste.