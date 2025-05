Cami Homs se hartó de las críticas por sacar a pasear a sus hijos en cochecito: “Lo van a usar hasta los 20”

Camila Homs enfrentó críticas en redes por usar cochecito para sus hijos de 6 y 3 años

Camila Homs se convirtió en el blanco de las críticas este miércoles, cuando compartió una imagen paseando junto a sus dos hijos, Francesca (de seis años) y Bautista (de tres), ambos dentro de un cochecito doble. La publicación, lejos de pasar desapercibida, desató polémica en las redes sociales y, según reveló la influencer, recibió comentarios con reproches en torno a eso.

Todo comenzó con una foto en la que se la veía dentro de un ascensor junto a sus hijos. Acompañó la escena con una frase que resumía el agotamiento de la jornada: “Esta mamucha necesita un recambio después de 18 horas despierta sin parar”, rematando con un simple “pollitos dormidos”, acerca de los menores. Pero lejos de causar la empatía o ternura de sus fans, la influencer recibió el hate de algunos usuarios que no consideraron apropiado que niños de esas edades sigan utilizando el cochecito.

La modelo justificó su elección por comodidad mientras viajaba sola a Chile

Homs explicó que el cochecito facilita las jornadas largas durante sus viajes

A través de mensajes directos, varios seguidores le señalaron a la modelo que, a su entender, los pequeños ya deberían estar caminando por sus propios medios.

Cansada de los señalamientos, Cami Homs decidió responder. En una historia de Instagram compartió una selfie con el mensaje: “Yo leyendo sus comentarios porque mis hijos están usando cochecito”, dando a entender que no se tomaba demasiado en serio las críticas. Sin embargo, lo más directo llegó en otra publicación, donde escribió: “Si ellos quieren y les es cómodo, lo van a usar hasta los 20 años”. En esa misma línea, justificó su decisión: “Viajé sola y, tanto para ellos como para mí, es un placer poder recorrer todo y que no estén quejándose cada 1/2 segundo si están cansados o no”.

Críticas en redes cuestionaron la decisión de Camila Homs sobre la crianza de sus hijos

La influencer viajó a Chile para acompañar a su novio, José Sosa, en el partido donde Estudiantes de La Plata enfrentó a la Universidad de Chile por la Copa CONMEBOL Libertadores. En ese marco, el uso del cochecito se convirtió en una herramienta para facilitar la logística: movilizarse en ciudades extranjeras, evitar el cansancio de los chicos y, sobre todo, mantener el control de la situación sin el apoyo de otro adulto.

Los niños, lejos de generar molestias, siempre se muestran muy unidos a la modelo. De hecho, el último feriado (1 de mayo, Día del Trabajador), ella posteó distintas imágenes en Instagram sobre su rutina de entrenamiento compartida.

La rutina fit de Cami Homs y su hija Francesca

Fran, apodo que usa la familia, tiene tan solo 6 años, pero desde pequeña el deporte es parte de su vida, por lo que no tiene inconvenientes a la hora de hacer los ejercicios codo a codo con su madre. En el primer video que compartió la participante de Bake Off Famosos se las puede ver haciendo sentadillas profundas con un disco con peso, mientras la menor la imita.

Mientras madre e hija entrenaban, Bautista, que en julio cumplirá cuatro años, jugaba con los almohadones del sillón, luciendo el conjunto de arquero de Emiliano Martínez, jugador de la selección nacional y del Aston Villa. “Entrenar un feriado”, fue todo lo que escribió la modelo junto a un emoji de la cara riendo y un corazón.

Pero esto no fue todo, sino que siguieron con una serie de abdominales y la pequeña no se achicó a la hora de tener que llevarla a cabo. Todo esto bajo la atenta mirada de Bautista, que no tuvo la intención de unirse en ningún momento. El momento no solo captura la rutina de ejercicio, sino también la complicidad plena de la familia.

Más allá de que en esta oportunidad Camila no contara con el apoyo de su pareja, la modelo y el futbolista viven un gran momento familiar. Como muestra de ese vínculo, a principios de año, la pareja realizó un viaje a Dubai. En un paisaje donde el cielo se tiñe de tonos dorados y las dunas parecen extenderse hasta el infinito, ambos se mostraron caminando tomados de la mano mientras el sol descendía sobre el horizonte.

Las dunas del desierto, con sus formas moldeadas por el viento, son un poderoso símbolo de cambio y renovación, una metáfora que encaja perfectamente con la historia de Camila Homs. Desde su separación de Rodrigo de Paul, la modelo y ex participante de Bake Off ha construido una nueva vida en la que el amor, la familia y el estilo son protagonistas.