El duro mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi por su compromiso con la China Suárez: “Lloran por lo que perdieron”

Wanda Nara opinó sobre su polémica lista de condiciones para tener pareja

Wanda Nara no se guarda nada para ella misma. En medio de versiones que aseguran un supuesto compromiso entre su expareja, Mauro Icardi, y la China Suárez, la empresaria volvió a tomar la palabra y lo hizo con claridad, convicción y una postura que dejó en claro en dónde iba a poner el foco en medio de la polémica.

Después de meses cargados de tensión mediática, enfrentamientos legales y especulaciones sentimentales, Wanda se enfocó en lo que considera verdaderamente importante: las pequeñas que tuvo con el delantero del Galatasaray. Fue en una nota con LAM (América), donde expuso su postura ante las cámaras. “Me encargo de mis hijas. La verdad me enfoco en sus actividades, ya que están terminando el año escolar. Se apoyan, tienen terapia y yo ya puse a disposición mi casa. Cuando las quieran venir a visitar, ya sea de la familia de la otra parte o quien sea, mi casa está a disposición”, comenzó explicando.

Sin embargo, la empresaria también marcó un límite. Con tono firme, subrayó: “Ni yo ni mis hijas nos vamos a prestar más a un circo”. La frase, potente y cargada de significado, dejó entrever el hartazgo que le generan ciertas exposiciones públicas y conflictos personales que terminan involucrando a sus hijas. La última situación que se hizo pública fue cuando el día de la revinculación de las chicas con Icardi, el jugador no respetó la orden judicial de pasar tiempo a solas con sus niñas. Ese día, en cambio, invitó a muchas personas a su casa, incluida la China, algo que estaba expresamente vedado.

Los anillos de Wanda llamaron la atención en medio de los rumores de compromiso entre Mauro y la China (Instagram)

Cuando a Wanda le consultaron por los rumores de compromiso entre Icardi y la actriz, luego de que se viralizara una imagen de unas supuestas alianzas de compromiso, la conductora eligió despegarse del tema y redoblar la apuesta. “No tengo nada para decir. Que cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz”, respondió. Luego, con ironía, agregó: “¿Te puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, hacer lo mío y no me interesa más nada”.

Mientras hablaba, Wanda apuntó a su propia mano, repleta de joyas que fueron objeto de especulación. “Dejen de hablar de los anillos”, lanzó desafiante. Y aclaró: “Los compré todos con dignidad y sola. He recibido regalos, pero los compré casi todos. Por suerte no necesito que nadie me regale nada”.

Aunque ya estaba por retirarse, la entrevista no terminó ahí. Al subirse a su vehículo, la empresaria dejó otra frase que levantó revuelo. En alusión a su lista de cualidades para un novio ideal, dijo con humor y determinación: “Es lo mínimo, con todo lo que yo tengo para darle a un hombre. Una extensión de tarjeta de crédito… Imaginate si yo no voy a pedir todo. Los hombres siempre quieren lo que no tienen y después lloran por lo que perdieron”. El notero volvió a insistir por la posible propuesta del futbolista, a lo que ella lanzó: “Mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”.

La extensa lista de requisitos para ser la pareja de Wanda (Instagram)

Previamente, Nara había enfrentado otras versiones vinculadas a su vida amorosa. Una de ellas la conectaba con el deportista mexicano Daniel Guzmán Jr., algo que desmintió tajantemente: “No me pasó nada. La verdad que no tengo tiempo en este momento de salir”.

También aclaró la confusión generada en torno a su vínculo con L-Gante, quien horas atrás había dicho estar soltero en el programa DDM (América). “Yo estoy muy bien así. La verdad que estoy muy feliz y confunde un poco, lo entiendo. El otro día estuve en su casa, fui a visitar a su familia, tenemos una buena relación… Somos amigos hace muchos años y la amistad va a seguir, pero la verdad que estoy muy enfocada en lo mío”, explicó.

En cuanto a si está dispuesta a iniciar una nueva relación fue contundente. “No sé, estoy bárbara. La verdad que estoy muy bien y muy ocupada con mis cosas. Mirá el horario, que es muy temprano. Pero en qué momento me inventan salidas, novios, relaciones, gente que invito a mi casa. Ni estoy yo en mi casa”, dijo, con una sonrisa cansada pero firme.

Una vez más, Wanda dejó en claro que su prioridad son sus hijas, su trabajo y su independencia. Mientras los rumores giran a su alrededor, ella marca los límites con la misma contundencia con la que, una y otra vez, vuelve a ser protagonista.