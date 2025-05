El descargo de Daniela Celis sobre su separación de Thiago Medina luego de dos años de relación: “Yo lo ayudé mucho”

Daniela Celis explicó su postura tras la separación, destacando el compromiso con el bienestar de sus hijas

La ruptura de la pareja que nació en Gran Hermano (Telefe) provocó una ola de reacciones en redes sociales. Luego de que Thiago Medina confirmara su separación con un video en el que mostró su nuevo hogar y aseguró que estaba “buscando trabajo”, Daniela Celis eligió esperar unas horas y publicar un comunicado contundente en sus historias de Instagram. El objetivo fue claro: responder a quienes la señalaban por “haberle soltado la mano” y aclarar que, pese al final del vínculo amoroso, sigue comprometida con el bienestar del padre de sus hijas.

Con más de dos millones de seguidores, Daniela utilizó su cuenta personal para compartir su versión de los hechos, dejando en claro que la decisión se tomó de manera consensuada y remarcando que continúa apoyando a Thiago, incluso en este nuevo contexto de vida.

“Sí, con Thiago estamos separados”, comenzó el descargo de Pestañela, en un texto relativamente breve pero lleno de significado. La publicación respondió directamente a los comentarios que circularon tras la difusión del video de Thiago, en el que él contaba que se había mudado a una casa ubicada a 15 cuadras de donde viven Laia y Aimé, las gemelas que tuvo con Daniela, y aseguraba estar pasando una situación económica delicada.

"Seguimos siendo compañeros para siempre", aseguró Daniela Celis al hablar de su vínculo con Thiago

“Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas”, escribió la influencer, desmintiendo cualquier tipo de abandono o indiferencia. Lejos de desligarse de la situación de su expareja, sostuvo que siguen manteniendo una relación de colaboración constante. “Está alquilando, al igual que yo, y viviendo en una quinta hermosísima”, agregó, tratando de neutralizar el tono dramático que algunos usuarios habían interpretado en el mensaje anterior de Thiago.

En su publicación, también dejó en claro que la separación no implica una ruptura en el vínculo parental ni una guerra personal: “Entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para ser el equipo que nuestras hijas necesitan”. En ese marco, remarcó que eligieron una crianza respetuosa y con amor, aunque admitió que transitan un momento difícil: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos”.

Otro de los ejes de su comunicado fue la importancia de buscar ayuda externa cuando no logran ponerse de acuerdo o sienten que la situación los supera emocionalmente. “En lo que no coincidamos o nos veamos afectados, sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales, como lo estamos haciendo”, escribió, visibilizando que la separación fue acompañada por herramientas de contención psicológica o terapéutica.

Daniela Celis finalizó su comunicado reafirmando su autonomía económica y compartiendo su contacto comercial

Celis aprovechó la repercusión de su mensaje para compartir su contacto comercial: “Muchas gracias por su cariño y amor. Les dejo mi contacto de trabajo porque acá las mujeres no lloran, facturan”. La frase, inspirada en la canción de Shakira, funcionó como una reafirmación de autonomía económica. En su caso, sumó un mail para propuestas de publicidad, producción de contenido e indumentaria.

Este lunes, Thiago Medina había subido un video donde se lo ve en bicicleta, camino a su nuevo hogar. En tono directo, confirmó: “Les vengo a contar antes de que se enteren por terceros: Dani y yo no estamos más juntos, estamos separados”. El joven explicó que decidieron “darse un tiempo” luego de no estar bien en la convivencia. “Ella quería que me quede en la casa con las bebés, pero iba a ser lo mismo que la nada porque íbamos a estar peleando”, reconoció en su grabación.

Thiago Medina informó sobre su nueva vivienda, cercana al hogar de sus gemelas para mantener contacto diario (Video: Instagram)

Según relató, buscó alquilar una propiedad a pocos minutos del hogar donde vive la influencer con las gemelas, para poder verlas todos los días: “Me mudé a 15 cuadras de la casa de mis hijas para venir a verlas todo el tiempo”. También mencionó que actualmente se traslada en bicicleta y que necesita trabajar: “Estoy yendo y viniendo en bici porque no tengo con qué moverme. Estoy buscando laburo”.