El filoso consejo de Juana Viale cuando L-Gante habló de su vuelta con Wanda Nara: “Hay que cuidar a un hombre enamorado”

L-Gante, sobre cómo fue su reconciliación con Wanda Nara: “Ahora está en mi casa con mi hija y mi mamá” (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

En Almorzando con Juana (Eltrece) estuvo como invitado L-Gante y las preguntas sobre su relación con Wanda Nara y sus constantes idas y vueltas no faltaron. El cantante de RKT habló de su reconciliación, por qué no le ponen etiquetas a su vínculo y Juana Viale se despachó aconsejándolo sobre cómo llevar un romance bajo el ojo público.

El artista se refirió a la ex de Mauro Icardi después de que la conductora le preguntó por su hija, Jamaica. “Ahora se quedó con mi mamá y con Wanda en mi casa mientras yo vine para acá”, comentó, causando risas entre los invitados y todo tipo de comentarios. “Es una niñera que le contraté a mi hija”, bromeó.

“¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? Te lo tengo que preguntar porque ya no me puedo hacer la boluda...“, indagó la nieta de Mirtha Legrand, mientras le pedía que defina su vínculo. “Es lo mismo me pregunto porque estoy medio confundido. La semana pasada se me ha acusado de todo”, contestó.

“La situación fue así. Supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado. También, a la misma vez, se habían generado varias noticias de que me dejó por esto o porque yo estaba con no se quién. No me hice cargo de ninguna de esas acusaciones”, señaló, sobre los motivos que habría tenido la animadora para postear que había terminado su vínculo con Elián.

Sin embargo, el distanciamiento de Wanda duró poco. “Antes de ayer me cayó en mi casa así de la nada”, aseveró, haciendo que Juana defina la situación sentimental de ambos como una en la que “pasan cosas donde toman distancia, pero no sabés por qué toman distancia”. “De repente mi mamá me dijo ‘mirá que vino Wanda’. Todavía nos debemos una charla, así que no sé en qué estamos”, se sinceró.

L-Gante también lanzó una fuerte frase sobre cómo plantearon su amor con Wanda. “Esta vez volvió sola y otra vez me pasó a mí”, dijo, sobre los tira y afloje que vienen teniendo. “No me arrepiento de nada. Lo bueno es que nos llevamos bien. Pasa que después quizás quedamos medio expuestos”, aseguró.

También contó cómo la conductora de MasterChef y Love is blind se apareció por su casa. “Yo estaba en camino a mi casa y ahí ya estaba mi mamá con Jamaica, que le había ido a buscar. Ahí mi mamá me mandó un mensaje y me dice ‘mirá que vino Wanda’ y cuando llegué vi todo completamente distinto porque estaba dibujando con Jamaica. Fue como un acto de amor que me olvidé de cualquier discusión o de querer ir a encararla”, reconoció.

Fue en ese momento en el que Juana lo definió como un romántico y le dio un picante consejo que pareció dirigido a la hermana de Zaira Nara. “Nada más lindo que ver un hombre enamorado de verdad. Pero también hay que cuidar al hombre que está enamorado porque es frágil también”, señaló. “Se tienen que cuidar. Se tienen que mantener fuera de las cámaras y dejar de subir stories ridículas que los exponen a ustedes dos”, lanzó.

El intérprete de hits como “Bar” y “Otra poesía” hizo un mea culpa: “Es un tema, ¿viste? Porque a veces lo hacemos con total simpleza, inocencia, una historia o un chiste y todo se toma muy a pecho”. “Hay que cuidar las decisiones, la manera en que acomodas las cosas y te ordenás. No solo en la vida, sino en lo material, en la mente y el corazón. Hay que estar ordenado siempre porque sino te volvés loco”, concluyó.

Hacia el final, le consultaron acerca de los hijos de Wanda. “Me llevo rebien con los chicos y con la nena más que bien. Les tengo cariño”, reconoció, para terminar contando que ya se conocieron entre sí sus hijos.