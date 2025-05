En una insólita votación cara a cara, un familiar abandonó Gran Hermano: venganza, tristeza y un beso de despedida

El Pestañas fue eliminado de Gran Hermano tras una votación interna de los participantes (Video: Gran Hermano, Telefe)

Una nueva eliminación marcó otro punto de quiebre en Gran Hermano (Telefe). Esta vez no se trató de un jugador titular, sino de uno de los familiares invitados: Alberto Murcia, conocido en la casa como El Pestañas. El joven tuvo que hacer las valijas tras una votación interna y dejó sin chances a su pareja, Luz Tito, de disputar el liderazgo semanal y de ganar el viaje a Brasil con todo pago.

La decisión se dio tras una caótica votación a mano alzada en el SUM, que fue supervisada por el conductor del ciclo, Santiago del Moro. Los 15 participantes debían elegir a uno de los familiares para abandonar la casa, pero el proceso fue confuso desde el inicio. Sin una dinámica clara, Santiago Algorta pidió abrir el debate e incluso propuso que se hicieran dos rondas. La situación se volvió tan desordenada que el propio presentador tuvo que intervenir para ordenar la votación y que los competidores logren un resultado.

La eliminación del Pestañas dejó a Luz Tito sin liderazgo ni premio

Finalmente, con ocho votos en contra, El Pestañas fue el elegido para abandonar la casa. Recibió más que Pablo Atkinson, quien tuvo tan solo cuatro votos, y que la hermana de Eugenia Ruiz, Titi, que también fue mencionada. La decisión se comunicó en vivo y el español tuvo que despedirse de inmediato de todos los presentes en la habitación.

Luz no pudo ocultar su tristeza, pero él se mostró firme. Salió del lugar con una sonrisa, abrazó a cada uno de los jugadores y saludó incluso a quienes no eran de su agrado. Tomado de la mano de Luz, caminó hasta la puerta del patio con la valija en mano. Le dejó una última petición a Santiago, con quien Tito logró forjar una gran amistad en los últimos meses. “Cuidámela”, dijo en referencia a su novia. Ella, conmovida, le respondió: “Te amo mucho, mi amor. Nos vemos en nada”. El beso apasionado que se dieron antes de que él cruzara la puerta marcó el momento más emotivo de la gala del miércoles por la noche.

Alberto Murcia abandonó la casa de Gran Hermano con ocho votos en su contra

Pero la salida del español no solo dejó consecuencias sentimentales: también reconfiguró por completo la dinámica del juego. Sin El Pestañas, Luz perdió la oportunidad de convertirse en líder de la semana, y además se quedó fuera de la definición por el premio extra. Ahora el liderazgo y el viaje a Brasil se decidirán entre María “Titi” Ruiz, la hermana de Eugenia, y Pablo Atkinson, quien es amigo de Selva, lo que podría beneficiar directamente a las rivales de Luz.

Sin embargo, el mayor conflicto no vino por la competencia, sino por el choque directo con Chiara Mancuso, quien no le perdonó a Alberto haber elegido que su hermano menor, Giovanni, abandonara el juego en una decisión anterior. “Es el allegado de una de las mayores rivales de Luz y si ganaba el liderazgo podía complicar al Tridente”, había justificado el español en su momento, haciendo referencia a la alianza que domina la casa.

Chiara Mancuso prometió vengar la eliminación de su hermano en el reality

La respuesta de Chiara fue inmediata y furiosa. “Que se agarren, en el juego que se agarren, porque sigo para adelante y más fuerte que nunca, porque ellos me quieren bajar y no van a poder”, lanzó frente a las cámaras. En medio de su enojo, rompió los cigarrillos que había ganado en la misma dinámica, negándose a compartirlos con Luz y el resto del grupo. En ese gesto, la competidora dejó en claro que su promesa no era solo una frase al aire. “Todo bien, no te preocupes. Hoy lo eliminás a mi hermano, yo después elimino a Luz del juego”, comentó ante las cámaras, mientras envolvía a su hermano menor en un abrazo de despedida.

Con la salida de El Pestañas, la jujeña perdió más que un compañero: se quedó sin viaje, sin liderazgo y bajo la amenaza directa de una de las jugadoras más combativas del reality. Mancuso no disimula sus intenciones y dejó una advertencia que ya circula como sentencia de cara a la próxima gala de eliminación.