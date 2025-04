Los participantes de Gran Hermano eliminaron a un familiar de la casa: tensión y conflictos internos

Los participantes de Gran Hermano decidieron eliminar a un familiar

Con el objetivo de ganar un viaje para dos personas a Buzios en Brasil, los familiares de los participantes de Gran Hermano (Telefe) dan todo para avanzar en la competencia. Sin embargo, cada vez son menos los seres queridos que siguen junto a los competidores. En ese sentido, este martes, la casa volvió a tomar una decisión y expulsó a un visitante del reality.

Para decidir que familiar abandonaría el juego, Gran Hermano optó por cambiar la dinámica del ciclo. Así las cosas, los jugadores debieron votar para expulsar a uno de los visitantes que ingresaron temporalmente a la casa. La metodología utilizada fue individual, con cada participante y familiar ingresando al SUM para emitir su voto en privado.

Cada persona encontró un sobre con su nombre, dentro del cual debía escribir el nombre de la persona que quería fuera del juego. Esta votación directa y sin intermediarios permitió generar una instancia de eliminación clara, cuya resolución dependía exclusivamente de las decisiones individuales de los propios concursantes y sus seres queridos.

Santiago del Moro abrió el sobre: Se deja de sancionar por comentar los gritos del afuera y por los complots

Esta inversión del poder de decisión, la cual normalmente reside en el público, tensó las relaciones entre los jugadores, expuso alianzas y conflictos internos, anticipando posibles repercusiones para el desarrollo del juego. Finalizada la votación secreta en el SUM, Santiago del Moro intervino desde el exterior de la casa mediante una conexión virtual para anunciar los resultados.

En una decisión que intensificó la transparencia y el impacto emocional del momento, el conductor procedió a revelar públicamente el contenido de cada sobre, exponiendo frente a todos los participantes cómo había votado cada uno de sus compañeros. Este procedimiento no solo reveló el voto en sí, sino que también permitió a los jugadores tomar conciencia inmediata de las lealtades, tensiones o posibles traiciones dentro del grupo. Al anunciar voto por voto, el programa amplificó el dramatismo del momento y fortaleció el carácter confrontativo de esta edición especial del reality.

Así las cosas, el visitante con mayor cantidad de votos fue Augusto, el amigo de Tato, quien quedó fuera de competencia. Sandra Priore votó a Titi; Eugenia Ruiz eligió a Augusto; Tato Algorta, a Pablo; Chiara Mancuso, a Augusto; Lucía Patrone, a Pablo; Ulises Apóstolo, a Alberto ‘El Pestañas’; Katia ‘La Tana’ Fenocchio, a Titi; Selva Pérez, a Augusto; Alberto, a Pablo. Mientras tanto, Pablo votó a Augusto; el amigo de Tato eligió a Pablo; Gabriela Gianatassio, a Augusto; Lourdes Ciccarone, a Titi; Juan Pablo De Vigili, a Augusto; Luz Tito, a Pablo y Titi nominó a Augusto.

El dolor de Chiara Mancuso cuando su hermano fue eliminado días atrás

Al sumar los votos, Alberto acumuló uno, Titi tres, Pablo cinco y Augusto seis. Ahora, la competencia de los familiares se centra en estos tres visitantes Alberto “El Pestañas”, pareja de Luz Tito; Titi, hermana de Eugenia Ruiz; y Pablo, amigo de Selva Pérez.

Como si no fuera suficiente, Santiago del Moro también anunció un cambio dentro de la dinámica del juego. “A partir de hoy no se van a sancionar más los comentarios sobre los gritos y tampoco los complots hasta nuevo aviso”, reveló el presentador, quien además destacó que los participantes no estarían al tanto de este cambio.

Le decisión se tomó luego de que Chiara Mancuso volviera a violar el protocolo de gritos del exterior de la casa de Gran Hermano y, nuevamente, fuera sancionada. La actriz se encontraba en la galería cuando escuchó gritos, y rompió el protocolo al referirse a los mismos cuando estaba ingresando a la casa, prometiendo que “iba a picarla” y que “no iba a parar”, en alusión a su deseo de eliminar a Luz Tito porque su novio, Alberto “Pestañas” Murcia Pérez, expulsó a su hermano menor, Giovanni Mancuso.

Es por eso que GH emitió un comunicado para todos en el que reiteró que no pueden permitir darles valor a los gritos provenientes del exterior de la casa. “Es par ahuyentar fantasmas que impuse la regla de no hablar sobre ellos”, comentó. Por último, el Big entonces se refirió directamente a Chiara para decirle que a partir de ese mismo momento estaba nominada y formaba parte de la placa de la semana 22 de competencia. No podrá ser salvada por aquel jugador que tenga el liderazgo.