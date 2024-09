Gonzalo Valenzuela fue multado por manejar en estado de ebriedad y pidió disculpas: “Asumo mi error”

El actor hizo un mea culpa luego de dar positivo en alcohol en sangre el viernes pasado (T13)

En medio de un gran despliegue a nivel laboral y personal, Gonzalo Valenzuela se vio envuelto en una polémica que sorprendió a sus fans. El viernes pasado, el actor chileno fue interceptado por la policía mientras conducía por la localidad Lo Barnechea, ubicada en el país andino. En dicho lugar fue sometido a una prueba de alcoholemia, que marcó un exceso de alcohol en la sangre. Ante la repercusión que tuvo lugar en los medios locales, él decidió realizar un mea culpa sobre lo ocurrido. “Asumo mi error”, reflexionó en diálogo con el portal periodístico La Última Noticia.

Luego, la expareja de Juana Viale recordó los hechos previos al incidente. “Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue a ese deporte. Estaba a dos cuadras de mi casa, pero fui en auto. Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse a tomar alguna bebestible (bebida alcohólica). Cuando llegamos a la mesa ya estaba servida una jarra de cerveza”, comentó el modelo de 46 años al rememorar cómo se terminó en aquella situación.

“Después nos la bebimos y cada uno se fue a su casa. Yo tomé el auto, salí y a la vuelta, casi a la salida, estaban los Carabineros controlando”, continuó en alusión a su encuentro con los agentes policiales chilenos, a lo que aseguró “está bien que controlen”. Respecto al procedimiento, Valenzuela agregó: “Me preguntaron si había bebido y dije que me había tomado un chop. Me hizo el alcohotest y tenía 0,4 gramos, que es poco, pero en la tolerancia cero igual me gané una multa”.

"Está bien que controlen", aseguó el actor chileno al recordar su incidente mientras manejaba

Lejos de restarle importancia, el artista destacó: “Asumo mi error, lo lamento. Cometí el error de tomarme el chop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando. Así que recomiendo que se tomen alcohol en la casa”. También intentó aconsejar a sus seguidores en base a su propia experiencia: “Cuando vayan, en este caso a jugar pádel, tómense un agüita o si se toman un vaso se van en taxi, pero ojo que te pueden drogar”.

Este último comentario fue en alusión al mal momento que vivió tras destapar una red delictual de presuntos choferes de una conocida aplicación de transporte. En ese momento, Gonzalo denunció que fue drogado al subirse a un auto, a la salida de un bar ubicado en la comuna santiaguina de Vitacura. A la hora de recordar el hecho, la expareja de Juana Viale señaló que el conductor le ofreció una botella de agua que parecía vacía, por lo que no levantó sospecha a la hora de recibirla. Sin embargo, tan solo unos minutos más tarde se sintió aturdido y no se percató del peligro.

El supuesto conductor de la aplicación le comunicó la tarifa por su viaje, pero en el momento en el que intentó pagarle le arrojaba error. “El gallo me dijo: ‘Tratemos de nuevo’ y claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dijo: ‘A ver, préstame la tarjeta para pasarla yo’”, contó Valenzuela días atrás. Una vez más no funcionó, por lo que Gonzalo comentó: “Le dije que paremos en una bomba de servicio, que sacaría plata para pagarle”.

Previamente, Gonzalo sufrió un robo por parte del conductor de una aplicación de transporte (T13)

Tan solo le bastaron unos pasos para darse cuenta de que el auto se había dado a la fuga. Por su parte, al intentar ver su tarjeta, se dio cuenta de que no era la suya. El regreso a su casa fue bastante confuso, ya que ni él mismo recuerda el momento en que su esposa, Kika Silva, le abrió la puerta y lo ayudó a ir a su habitación. Sin embargo, lo que quedó como prueba de aquella noche fue la ausencia de aproximadamente 425 dólares.

Valenzuela también se expresó ante el noticiero chileno T13 y comentó que “hubo varias personas más que denunciaron exactamente el mismo hecho unos días atrás. Más adelante, el propio negocio emitió un comunicado en el que anunció medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, el establecimiento aclaró que “no podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública, esto es facultad de la Municipalidad y de Carabineros”.