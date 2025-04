Maxi Trusso habló de su recuperación y el desafío de volver a caminar: “Es un trabajo interno”

Con la ayuda de muletas, Maxi Trusso mostró cómo logró subir las escaleras (Video: Instagram)

A fines de marzo, Maxi Trusso encendió las alarmas entre sus seguidores tras protagonizar un accidente durante un show en un reducto del barrio porteño de Palermo. El cantante se lanzó desde el escenario esperando ser recibido por el público, pero el salto no fue contenido y terminó impactando de lleno contra el suelo. El resultado fue una fractura de fémur y cadera que debió ser operada en el Hospital Rivadavia. Y en los últimos días, logró dar un paso importante: subir escaleras con ayuda de muletas. En diálogo exclusivo con Teleshow, el artista contó cómo vive este proceso de recuperación.

“Estoy con buen ánimo, que es lo importante. Voy día a día mejorando y sintiéndome mejor. Estoy haciendo la rehabilitación, cada día tengo más fuerza, lo que me pone contento. Además, estoy tomándome el tiempo de reordenar un poco mi vida, que de vez en cuando viene muy bien parar un poco, pensar en mayor profundidad y buscarle un nuevo sentido a todo”, expresó. Y agregó: “Uno puede buscar mejorar también a nivel espiritual”.

En cuanto a su tratamiento físico, contó que es constante y disciplinado: “La hago todos los días de la semana. Soy bastante constante y la estoy haciendo de manera cuidadosa. Eso me transmite cierto orden y, a la vez, paz. Además, me siento acompañado a la hora de hacerlo. La semana que viene me voy a hacer una radiografía del fémur y ahí me dirán si disminuimos a tres sesiones”. También señaló que está tomando medicación: “No es fuerte, pero me sirve para los dolores. Lo llevo bastante bien, pero es molesto. Uno se va acostumbrando, intenta recuperar la calma, la paciencia, e incluso lo vuelve más reflexivo a la hora de afrontarlos. La verdad, tiene su proceso interesante y sano”.

Previamente, compartió en sus redes un video mostrando su reciente avance. “¡Primer paso hacia la victoria! ¡Adelante arriba!”, escribió en Instagram, junto al clip en el que se lo ve escalón por escalón. Sobre ese momento, le contó a este medio: “La escalera es una cosa más complicada de lograr. Al principio, me costaba bastante caminar, en especial por el agotamiento que te produce. Cada paso con las muletas es como si hubieras corrido 100 metros, pero ahora estoy recuperando la energía, la fuerza, el aire y, por suerte, avanzo sin miedo y con mucha paciencia. Además, por el momento siempre lo hago con ellas. No puedo pisar del todo y cualquier cosa pequeña es un retroceso sin sentido”.

La experiencia, contó a este medio, lo llevó también a reflexionar: “Este tipo de cosas te hace ver otros aspectos de la vida y recuperar la esencia que, por momentos, uno va perdiendo. A veces, detrás de eso hay una cura que es más profunda de lo que en sí le ocurrió a alguno”. Y sobre el posible momento en que pueda dejar las muletas, fue claro: “Lo voy a saber la semana que viene luego de que me vean los médicos. No estoy preocupado al respecto, sino que me siento tranquilo al saber que me puedo mover con ayuda. No quiero buscar una presión porque voy rápido con mi recuperación”.

También se refirió a lo que viene: el regreso a los escenarios. Trusso adelantó: “El 10 de julio se va a realizar la reposición que propusimos del anterior concierto. Por el momento, estoy ensayando un poco en casa. Y, aparte de eso, estoy haciendo cambios internos que te ayudan a proponer ideas”. Y, destacando cómo atraviesa esta situación, destacó: “Es un trabajo interno y quiero recuperar las cosas simples de la vida, desde lo más chiquito a lo grande”.