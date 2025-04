Acusan a Chiara Mancuso de romper una regla vital de Gran Hermano y piden su expulsión del reality

Acusan a Chiara Mancuso de romper una regla de Gran Hermano

Días atrás, la dinámica de la casa de Gran Hermano (Teleshow) sufrió un cambio radical con la entrada de los familiares y amigos de los jugadores. Este ingreso no solo alteró la convivencia sino que significó un show anímico para mucho participantes. En ese marco, las miradas se pusieron sobre Chiara Mancuso luego de que la joven recibiera a su hermano. En una situación sospechosa, el familiar parece haberle entregado un papel con información, lo que provocó el enojo de los seguidores del reality.

Todo comenzó el lunes 21 de abril, cuando Chiara Mancuso vivió un momento emotivo al ver entrar a su hermano menor, Giovanni, en la casa de Gran Hermano. Sin embargo, lo que parecía ser un momento de alegría rápidamente se transformó en una controversia tras la difusión de un video en el que se ve un gesto sospechoso entre los dos.

En el video que rápidamente se viralizó, Giovanni parece realizar un movimiento extraño al sacar algo de una zapatilla y pasárselo a su hermana. En las redes sociales, los comentarios se dispararon, y muchos seguidores de Gran Hermano acusaron a Chiara de recibir información desde el exterior, lo cual está prohibido en el reglamento del programa. “¿GH? ¿Te fuiste a dormir? Tenés que decir ´eso está prohibido´”, escribió un usuario en X, sugiriendo que se estaba violando las reglas del juego.

El emotivo encuentro de Chiara Mancuso con su hermano en Gran Hermano

La escena rápidamente fue interpretada de forma negativa por sus detractores, quienes comenzaron a pedir la expulsión de Chiara debido a la posible infracción. En cambio, los fanáticos de la jugadora defendieron su postura, argumentando que lo que se veía en el video no era un intercambio de información, sino una pulsera que Giovanni le estaba colocando a su hermana. Esta interpretación dividió las opiniones en redes sociales, generando un debate intenso.

Más allá de esta situación, Chiara vivió el ingreso de su hermano a pura emoción. Mientras los participantes miraban con expectativa la puerta, en cuestión de segundos Mancuso reconoció a Giovanni y corrió a su encuentro. Rápidamente, mientras las lágrimas salían de sus ojos, la participante corrió por toda la casa hasta llegar al jardín.

Como consecuencia de la angustia y el estrés acumulado, producto del juego, Mancuso le dio un fuerte abrazo a su hermano mientras decía sorprendida: “Estás re grande, estás hermoso. Perdón, por todas las cosas que hice acá”. Fue entonces cuando recordó el tiempo transcurrido y le dijo a Giovanni: “Feliz cumple, ya tenés 18. Te tatuaste. ¿Cómo creciste tanto?”.

Los familiares de los jugadores de Gran Hermano entraron a la casa

Al ver la reacción de su hermana, el joven expresó: “¿No te esperabas que entre?”. Lejos de ocultar su sorpresa, la participante sostuvo: “Ni loca, ¿te animaste?¿Querías venir?¿Estás contento?”. El ingreso del chico forma parte de la nueva dinámica que afronta la casa, familiares de los 12 participantes actuales se unieron al reality show, duplicando el número de personas en competencia a 24. Según lo anticipado por Santiago del Moro, esta incorporación promete alterar las relaciones y alianzas preexistentes, así como potencialmente definir nuevos conflictos dentro del lugar.

Mientras los participantes se encontraban en el SUM, los familiares fueron ingresando de a uno por la puerta principal y tuvieron primero encuentros individuales con sus seres queridos. Así se dieron momentos de muchísima emoción como el reencuentro de Devi con sus perros, que coronó la noche o el de Luz, que se fundió en un gran beso con su novio. Sandra quedó impactada por el ingreso de su marido, mientras Luchi y Lourdes rompieron en llanto al recibir a sus madres.

Giovanni Mancuso, es el hermano de Chiara y fue el segundo en ingresar. Recientemente terminó sus estudios secundarios y le gusta jugar al fútbol, siguiendo la tradición familiar. El joven sorprendió a su hermana, conocida en la casa como “La Cobra”. En su presentación, indicó que es consciente de la personalidad cambiante de su hermana, pero se considera capaz de equilibrar su estado anímico. “Sé que soy su motivación”, comentó antes de entrar. Cumplió 18 años la semana pasada y explicó: “Sé cómo calmarla porque sé que soy su debilidad. Cuando ella me vea no lo va a poder creer, va a ser una locura porque no espera que entre yo”.