El emotivo recuerdo de Barbie Simons a su papá a 29 años de su muerte: “No hay día que no te piense”

Pasan los años pero el recuerdo sigue latente en su mente y su corazón. Con ese sentimiento a flor de piel, este sábado, Barbie Simons compartió un emotivo video de su padre, Leonardo, y expresó su dolor a 29 años de su muerte. Junto a dos fragmentos de una presentación del reconocido conductor de televisión, la periodista dedicó tiernas palabras que dieron cuenta de su estrecha relación.

“Cuando tengo días tristes, cierro los ojos y te escucho. Siempre estás conmigo”, comenzó diciendo Simons al momento de hablar de su padre. En las imágenes podía verse al conductor de Finalísima y Tateshow en una emisión. Acto seguido, la comunicadora afirmó que sigue conectada con su padre y la falta que este le hace en cada momento: “Tu voz, tus gestos, tu energía, los traigo a mi mente cada vez que necesito seguir. No hay día que no te piense pa”.

El 15 de octubre de 1996, Leonardo Simons, reconocido conductor televisivo argentino, se quitó la vida arrojándose desde el piso 13 de un edificio en la zona de Tribunales. Tenía 49 años. La noticia causó una conmoción inmediata tanto en el ambiente artístico como en el público general, dado que Simons era una figura ampliamente querida y respetada en el medio. En ese momento, su hija menor, Barbie Simons, tenía 15 años. La pérdida, además de trágica, fue completamente inesperada para ella, quien años más tarde la recordaría como un punto de quiebre vital.

Leonardo Simons había alcanzado notoriedad con programas como Finalísima y Tateshow, espacios de enorme popularidad en los años ‘80 y ‘90. Su muerte repentina interrumpió una carrera consolidada, pero también provocó un vacío familiar cuya magnitud se evidenció en el testimonio de su hija.

Años atrás, la periodista había contado sus sensaciones a 26 años de la pérdida de su padre. “Con lo de mi viejo yo era muy chica y siento que con los años que aprendí a vivir y a sobrellevar la herida de la muerte de un ser tan querido. Que tu papá se suicide es muy fuerte. Uno aprende a convivir con ese dolor. Yo tenía mucha idolatría por él, éramos amigos además de padre e hija, tenía un Edipo muy jodido”, contó Simons durante su participación en el programa “PH, Podemos Hablar” (Telefe).

A lo largo de los años, Barbie Simons encontró distintas formas de mantener viva la memoria de su padre y de transformar el dolor de su pérdida en un homenaje constante. En su testimonio televisivo, expresó con claridad el orgullo que siente por el legado que dejó Leonardo Simons. “Siempre lo llevo conmigo, en la pantalla de mi celular está y va a estar siempre mi papá, esa es mi manera de honrarlo”, contó. Además, reveló que conserva como objeto simbólico la almohada de su padre, un elemento íntimo que mantiene desde su adolescencia.

Meses atrás, Barbie concedió una entrevista para C5N y allí declaró: “Me llena de amor cada vez que alguien me dice algo lindo de él. Hacía 50 puntos de rating con Finalísima, yo lo acompañaba siempre a Tateshow. No me hace mal que me lo nombren, mi abuelo León, de 93 años, el papá de mi mamá, me dice que uno se va y se muere cuando ya no lo recuerdan. Yo a mi papá lo tengo presente cuando abro el celular y lo tengo de fondo de pantalla”.

