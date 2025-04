Juana Repetto contó cómo pasa los días luego de su separación de Sebastián Graviotto: “No siempre es fácil”

A corazón abierto, Juana contó cómo transita su separación (Instagram)

A casi una semana de confirmar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto compartió una serie de historias en sus redes sociales donde mostró cómo transita estos días. En medio de todo el proceso del cambio de rutina y la adaptación a la nueva realidad con sus hijos, Toribio y Belisario, que la tienen a flor de piel, la actriz intentó mostrarse transparente. Y, una vez más, abrió su corazón ante sus fanáticos.

Sin maquillaje, acostada en la cama con uno de sus hijos dormido sobre el pecho y una mirada visiblemente cansada, Juana habló desde un lugar muy íntimo. “Y como acostumbro desde hace tantos años... no voy a dejar de hacerlo en este momento. Porque siempre hay alguien del otro lado que se siente mejor sabiendo que no está sola”, escribió en una de sus historias de Instagram.

En ese mismo tono honesto, reconoció: “Hoy fue una tarde difícil en casa, no siempre es fácil acompañar y sostener. Está bien también permitirse caer por un ratito. Siempre los hijos (aunque por ellos hayamos caído) nos dan la fuerza para levantarnos y seguir”.

Juana se sinceró ante sus seguidores y contó cómo atraviesa la separación

Más tarde, Repetto compartió cómo logró revertir su malestar emocional. “Nada que unos ricos fideos con tuco de pollo y viendo tele en la cama no solucionen”, escribió junto a una foto donde se ve a su hijo mayor, Toribio, concentrado en su plato, mientras Belisario descansa a su lado.

La actriz cerró la noche con una imagen de los tres haciendo muecas divertidas, y reflexionó sobre lo importante que puede ser salirse de la rutina: “A veces está bien salirse de la rutina y ‘romper las reglas’. Día de semana, comida en la cama y TV nos ayudó a cambiar la energía y terminar el día con una sonrisa”.

Y, en un mensaje cargado de autoconciencia, se habló a sí misma: “Me lo digo a mí, que me cuesta huevo salirme de la estructura. A veces querer tener todo bajo control y que funcione ‘perfectamente’ sale caro al alma”.

Desde la cama, la influencer y sus hijos disfrutaron de unos fideos con tuco de pollo

Pero la hija de Reina Reech no solo compartió sus sentimientos. También puso sobre la mesa los proyectos que quedaron en pausa a raíz de la ruptura con Graviotto. Días atrás, había hablado de la casa que estaban construyendo juntos, y del futuro de esa obra. “Estoy transitando un momento chot... y con la energía un poco baja por toda la situación”, comenzó diciendo, sin rodeos.

A pesar del contexto emocional, dejó en claro que la obra no se detiene: “Sigo yo con el proyecto, nos vamos a mudar los chicos y yo”, aseguró. Y aunque al principio había preferido mantener en reserva los detalles, finalmente eligió dar explicaciones para evitar especulaciones. “Por cuestión de respeto, me parecía que no era momento de estar compartiendo ciertas cuestiones de la casa”, señaló, haciendo referencia al silencio que mantuvo durante los últimos meses.

Ese silencio, sin embargo, comenzará a romperse. La influencer contó que tiene compromisos profesionales con distintas marcas vinculadas al desarrollo del hogar, por lo que retomará la difusión del proyecto: “Tengo compromisos con algunas empresas con las que estoy laburando, así que voy a seguir compartiendo con ustedes porque lo hago desde el día cero”.

Juana, acompañada de sus dos hijos, aseguró que "romper las reglas" la ayudó a terminar de una mejor manera (Instagram)

Con su estilo frontal y sin eufemismos, también reconoció la necesidad económica detrás de esta decisión. “Necesito laburar más que nunca con las redes, así que comenten y den ‘me gusta’. Porque de verdad tiene que ver con mi laburo e ingresos”, expresó con total sinceridad.

Mientras transita este nuevo capítulo de su vida, Juana elige mostrarse sin filtros, compartiendo tanto las caídas como los pequeños refugios que encuentra en su día a día. Fideos en la cama, abrazos de sus hijos, obras en construcción y una comunidad que la acompaña desde el otro lado de la pantalla.