Las reglas de Natalie Weber para mejorar la convivencia con Mauro Zárate, luego de 15 años de pareja

Natalie Weber estableció reglas para mejorar la convivencia con Mauro Zárate

Desde hace más de 15 años, Natalie Weber y Mauro Zárate conforman una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Desde 2012, la influencer y el exdelantero dieron un paso más al casarse y poco después tuvieron dos hijos, Mía y Roco. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo sorprendió al confesar el acuerdo que mantiene con el exfutbolista para mejorar la convivencia.

Todo sucedió cuando Weber reaccionó al ver un video de Paula Chaves y Pedro Alfonso, en el que se exponían situaciones cotidianas en las que las parejas pueden no estar de acuerdo. En ese contexto, la modelo expresó su visión concreta sobre la importancia de establecer ciertas normas para facilitar la convivencia en pareja, especialmente cuando se comparte un espacio tan íntimo como la habitación. “Hay ciertas reglas que hay que respetar en una pareja”, comenzó diciendo la panelista en Pasó en América (América), marcando el inicio de un ida y vuelta con sus compañeros.

Acto seguido, Natalie habló sobre un desacuerdo típico y representativo: el estado de la puerta del dormitorio durante la noche. “Si se comparte la misma habitación, hay que tener en claro el tema de cerrar la puerta o dejarla abierta”. Fue entonces cuando la panelista habló de su acuerdo con Zárate. “A mí me molesta cerrar la puerta y a Mauro le encanta dormir con la puerta cerrada”, afirmó, poniendo en evidencia una tensión doméstica recurrente.

Natalie Weber y Mauro Zárate hablaron del inicio de su relación tras 15 años juntos

La cuestión no es simplemente una preferencia de comodidad, sino que, para Weber, tiene un trasfondo relacionado con su rol de madre. Justificó su posición al afirmar que “la puerta tiene que estar siempre abierta porque tengo dos bendiciones del otro lado, menores de edad”.

Durante la conversación, la postura de Natalie Weber respecto a dejar la puerta del dormitorio abierta fue contrastada de inmediato por su compañera María Fernanda Callejón. La actriz intervino con una observación directa: “La puerta tiene que estar siempre cerrada. Mirá si aparece la criatura y vos estás en lo mejor de lo mejor”. El comentario, hecho en tono de advertencia y con una clara alusión a momentos íntimos, fue recibido con una respuesta categórica por parte de Weber. “Cuando estoy en lo mejor de lo mejor, no están los pibes en casa”, replicó, descartando que esa situación se diera con los hijos presentes.

La panelista puntualizó además que su defensa de la puerta abierta no tenía relación con la intimidad de la pareja, sino con cuestiones de seguridad y vigilancia. “Estamos hablando para dormir. Por cualquier emergencia, con la puerta abierta, los escuchás”, explicó.

En 2012, la vida de Weber dio un giro al casarse con el futbolista, con quien tuvo dos hijos. Juntos vivieron en distintos países de Europa y en Dubái, donde él continuó su carrera futbolística mientras ella lo acompañaba y construían una familia. En diálogo con Infobae, la modelo dio detalles de cómo inició su vínculo con Mauro: “Yo no tenía ni idea quién era Mauro. Yo tuve un desfile y Mauro me había mandado un ramo de flores desde Italia y en ese momento dije: “Wow. Este es medio psycho. ¿Cómo sabe que estoy acá? ¿Por qué me mandó un ramo de flores?” y me dio miedo. Cuando me subo al auto, mi representante, que me llevaba a otro desfile, me dice: “¿Vos sabés que está casado y tiene hijos?” Y yo le dije: “No, él me dijo que no”. Después de eso lo encaré a Mauro y le dije de todo: “Metete las flores donde no te da el sol” (risas). Él me dijo: “Me parece que hay una confusión. Yo no tengo hijos, no estoy casado, me parece que es uno de mis hermanos”. Ahí él me contó la historia, yo no tenía idea. Muchas deben decir lo mismo, pero yo te lo juro por Dios que no sabía. Aparte mi familia es cero fútbol”.

En 2016, a los 30 años, Natalie enfrentó un desafío inesperado. Fue diagnosticada con cáncer de mama y debió someterse a una operación, un momento decisivo tanto en su vida personal como profesional. Tras superar la enfermedad, en 2018, regresó a la Argentina junto a su esposo y se reencontró con el mundo de los medios de comunicación. Ese mismo año participó en el popular programa Bailando por un sueño en ShowMatch, donde demostró su habilidad para el baile y su carisma ante el público. Su participación en el programa la reconectó con sus seguidores y reafirmó su presencia en la pantalla chica.