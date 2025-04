Yanina Latorre contó quién es el ex de la China Suárez que le tira onda en las redes: “Me manda fueguitos”

Yanina Latorre contó que Lauty Gram le tira onda en las redes: "Me escribe y me manda fueguitos" (Video: Sálvese quien pueda, América)

En Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre, se dio un divertido momento cuando la conductora del programa, con mucho humor, contó que Lauty Gram, el artista urbano que fue novio de la China Suárez y hoy está en pareja con Lucía Petrone, participante de Gran Hermano, le escribe por las redes, reacciona a sus historias e incluso él reconoció que ella le gusta.

“Vos sabés que Lauty Gram dijo que le calentás”, fue el comentario de Fede Popgold, panelista de su programa, que terminó en la honesta respuesta de la conductora. “Sí. Me escribió. No me gusta, tiene 21 años. Me manda fueguitos”, reconoció, dejando boquiabiertos a los integrantes de su ciclo.

Pero no fue todo. “¡Estoy en ‘Mejores amigos’ en Instagram! ¡Soy la abuela!“, lanzó, divertida. “Un día él estaba en el streaming de Lizardo y Lola y empezó a decir que gustaba de mí. Yo dije ‘a este pendejo le gusta el quilombo’. ‘Esta en el ‘Wandagate’ le pega a la China y se subió‘. Pero me empezó a seguir, o me seguía. Le abro el Instagram y me dijo ‘yo te escribía y vos nunca me dabas bola’”, contó.

"Lauty Gram me manda fueguitos", contó Yanina Latorre (Candela Teicheira)

“¿Te ‘jotea’?“, volvieron a insistir sus panelistas con Yanina, pero ella fue tajante. “No. Cero. Tengo muy bien puesta la edad y tiene 21 años. Yo igual lo empecé a seguir, por las dudas”, reconoció, tentada. “Me escribió ‘espero que no te tomes a mal lo que te dije’, esto de que dijo que le calentaba, y yo le tiré fueguitos”, lanzó, entre carcajadas, mientras Majo Martino, la definía como “una calienta pava”. “Es verdad, me gustás”, fue la respuesta que el cantante le dio.

“Lola, mi hija, llegó a casa diciendo ‘mamá, me das un cringe‘. A partir de ahí él me empezó a mencionar en las historias y ahora me pone, por ejemplo, en la última historia que subí ‘qué lindo que te queda el verde’. Estoy vestida con un pijama verde. Le respondí con un ‘gracias, Lauti’, fueguito y ahí quedó”, señaló, sobre la interacción que tuvieron.

Yanina también contó que el ex de la China en sus publicaciones para su círculo más cercano “muestra cuando sale, baila, toma fernet, quilmbo y minas” y que no hay ningún contenido subido de tono. Sin embargo, la panelista de LAM sí reconoció quien es el galán internacional de quien está embobada.

Lauty Gram en su reencuentro con su novia Lucía en Gran Hermano (GH, Telefe)

“Yo al único que le dije ‘te amo’, y se lo dije insistentemente, y solamente le logré un corazón fue con William Levy”, confesó, tan avergonzada como risueña. “Ese si me llega a hablar, me tomo un avión y le doy, pero Lautygramcito es mi nieto”, reconoció. “Este es el amor de mi vida. Lo amo. Es hermoso. Soy lo más grasa y fan que hay”, continuó, con mucho humor.

“Tiene un restaurant en Miami. Yo fui. Reservé una mesa y fui a comer pensando que él iba a estar. La comida era inmunda. Toda comida cubana y no me gustó nada. Era feo el lugar y yo sentada ahí, esperando que aparezca. Esto fue hace poco tiempo y yo estaba con Mariana, la mamá de Tini”, recordó, sobre cómo buscó un acercamiento con el actor de telenovelas.

“¡Estábamos las dos sentadas esperando que aparezca William Levy. ¡Dos dementes! Las dos fanáticas de Café con aroma de mujer", se sinceró. “Le comento todas las fotos y me pone corazones. La primera vez que me puso un corazón le dije a Lola: ‘William Levy sabe que existo’”, reconoció, sobre su fanatismo.