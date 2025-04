Wanda Nara lució los regalos que recibió de sus fans y uno muy especial asociaron a Mauro Icardi: “Gracias” (Video: Instagram)

Mientras continúa en la Justicia la batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya tiene fecha y lugar la revinculación del futbolista con sus hijas, la conductora continúa compartiendo a través de sus redes sociales su día a día. En uno de sus videos más recientes, apareció presentando todos los regalos que le llegan y uno en particular parecería dedicado a su ex.

“¡Miren todos los regalos que me llegan!“, comentó abrazada a dos carpinchos, también conocidos como capibaras, de peluche. ”Son hermosos y son de una fan que se llama Nuhy que me regala de todo", comentó, mientras, con su celular, compartía imágenes como las de unos ramos de flores que recibió, tazas de River Plate con los nombres de sus hijos y pulseras.

Los carpinchos fueron todo un tema las últimas semanas por el escándalo en el Chateau Libertador: el jugador del Galatasaray no había querido llevar los perros de sus hijos a la casa que hoy comparte con la China Suárez por la presencia de estos roedores, el más grande de su especie, en Nordelta, el barrio privado en el que vive.

Wanda Nara junto a dos carpinchos de peluche (Instagram)

“No saben los regalos que me llegan a mi casa. Estoy muy feliz y los amo a todos. Tengo una colección enorme de peluches y de flores”, comentó, mientras mostraba todos los presentes que le envían. “Mi colección de Kitty esta semana creció un montón. Voy a tener que comprar un departamento para todas las Kitties”, aseguró, divertida sobre su fanatismo por el popular personaje japonés.

Nora Colosimo habló sobre la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “¡Él no puede encerrarla y esconderle los documentos!"

En A la tarde hace pocos días pusieron al aire un audio de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, contra Mauro Icardi que tomó relevancia en el mundo del espectáculo. Es que meses atrás, la madre de la conductora había advertido a sus seres queridos sobre el vínculo tóxico de su hija y el jugador, destacando los temores que ella tenía al respecto.

La situación reflotó en el ciclo de Karina Mazzocco cuando el equipo reprodujo un audio que Colosimo le había enviado a Andrés Nara meses atrás. En el mensaje, la madre de la cantante daba cuenta del miedo que tenía por la seguridad de su hija. “Es toda una violencia que él le hace a ella. ¡Él no puede encerrarla y esconderle los documentos! Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje”, decía Nora sobre Icardi y Wanda, claramente angustiada.

La palabra de la mamá de Wanda Nara sobre su relación tóxica con Mauro Icardi (Video: A la tarde, América)

Luego, Colosimo destacó cómo el jugador buscaba recomponer su vínculo: “Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, vení, que no hay problema, me traes los chicos, van a la escuela y continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar te vas sin ningún problema ¡No la va a dejar venir! Ya lo sé”, aseguró.

Por último, Nora expresó en el audio la preocupación que esto le generaba y el destino que imaginaba para la pareja. “Yo no duermo por esto de Wanda ¡No duermo! No tengo paz. Porque no le dan un término medio. Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se lo dije por separado y se los dije juntos”, manifestaba Nora Colosimo en ese audio.

Las palabras de la madre de la conductora, que se pondría los últimos meses del año al frente de la conducción de MasterChef Celebrity, llegaron luego de la presentación que realizó este jueves por la denuncia por maltrato a Icardi. “Le deseo lo mejor. Ojalá que pueda superar esto, que rehaga su vida, que sea feliz. Lo conozco, sé que la debe estar pasando muy mal”, manifestó.