Siguen las indirectas de las hermanas Nara hacia Mauro Icardi y la China Suárez: “La casita”

Como las publicaciones de Instagram suelen operar como territorio de disputa, el entorno mediático volvió a encenderse tras una nueva serie de mensajes cruzados entre Mauro Icardi, “La China” Suárez y las Wanda Nara y su hermana, Zaira, que hace apenas horas compartió una imagen llamativa con una leyenda que no pasó desapercibida: “la casita Zaira Beauty”.

El posteo no fue uno más en el marco de publicaciones de lifestyle que la modelo suele subir a sus redes. Su elección de imágenes redobló la intensidad, en un contexto ya prendido por la publicación previa del propio Icardi, que ayer había compartido una foto abrazando a su novia frente a la casa en Nordelta que fue motivo de disputa con su exesposa.

Zaira Nara eligió compartir en sus historias de Instagram una imagen de estética onírica bajo la frase “la casita Zaira Beauty”, en referencia directa a un proyecto conceptual de arquitectura publicado por la cuenta especializada @architecture.wave. El post original describe una construcción como “si una nube rosa se convirtiera en hogar, se vería así”, para luego detallar sus características visuales: un “volumen escultural de bajo perfil definido por la curvatura, la masa y la continuidad del material”, sin ángulos rectos, ni ruido visual, donde “los muros se funden con los techos y los umbrales se sugieren, no se enmarcan”.

En medio del revuelo mediático por la casa en Nordelta que suscitó tensiones entre su hermana Wanda, Mauro Icardi y La China Suárez, el gesto de Zaira operó como una especie de resignificación simbólica de “la casa de los sueños”.

El trasfondo de Nordelta y el mensaje “Con la de mis sueños”

El miércoles 9 de abril, Mauro Icardi publicó en Instagram una imagen abrazando a La China Suárez con la casa de fondo que, durante meses, fue eje de versiones y disputas. La frase que eligió acompañar la escena fue “Con la de mis sueños”, un mensaje que, más allá de su apariencia romántica, activó inmediatamente la memoria colectiva mediática en torno a esa vivienda.

Esa casa, ubicada en un sector exclusivo de Nordelta, había sido presentada por Wanda Nara como “la casa de sus sueños”, según declaró en una charla con Ángel de Brito. En esa ocasión, la conductora y empresaria contó: “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella (China Suárez) al lado, es de una morbosidad tremenda”.

No obstante, Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), desmontó parte de ese relato al afirmar que Icardi nunca compró la propiedad. Según el periodista, el futbolista solo habría alquilado la casa temporalmente, ya que debía regresar a Turquía para cumplir con su contrato en el Galatasaray. “Se trataba de un alquiler, nunca la compró”, explicó en televisión.

El periodista Luis Bremer había sugerido que la operación podría haberse realizado con un sistema de “reserva con derecho a compra”, y que el valor estimado de la propiedad rondaría los 7,5 millones de dólares. Incluso circuló el dato de que Lionel Messi habría vivido allí por varios meses durante su paso por la Argentina.

Pampita reveló haber considerado adquirir la famosa propiedad, calificándola como su “casa soñada”

Más recientemente, Paula Varela, al aire de Intrusos, informó que la mansión “ahora está vacía” porque Icardi no quiso comprarla con los muebles incluidos, lo cual habría motivado que se retiraran los objetos del interior.

La disputa por esta residencia no se limitó al triángulo Icardi-Suárez-Nara. Pampita también reveló haber tenido un fuerte interés por esa misma propiedad. En una entrevista con Barbie Simons, contó que hace años la había visitado con su hija: “Cada vez que pasaba por ahí, decía: ‘Esta es la casa de mis sueños’. Cuando me enteré de que estaba en venta, fui con una amiga a verla. Pero cuando pregunté el precio, supe que no llegaba a pagarla”, confesó.

Con su tono habitual, Pampita ironizó: “Al final, me cagaron. Igual quiero reconocer algo: capaz me la pueden prestar para algún cumpleaños de los chicos”.