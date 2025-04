La indirecta de Mauro Icardi y la China Suárez que apunta a Wanda Nara: “Con la de mis sueños”

La vivienda en Nordelta vuelve a ser el eje del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Este miércoles, Mauro Icardi reactivó el conflicto que mantiene con su expareja Wanda Nara al publicar en su cuenta de Instagram una imagen abrazando a Eugenia “la China” Suárez, con la vivienda que compró en Nordelta de fondo y una frase que no pasó desapercibida: “Con la de mis sueños”. El mensaje, que a primera vista podría interpretarse como una simple expresión romántica, cobra una dimensión distinta al considerar la historia detrás de esa casa, la misma que la empresaria había mostrado como “la casa de sus sueños” y que, según su versión, iba a habitar junto al futbolista tras su retiro profesional.

En el siempre tumultuoso universo del espectáculo argentino, pocas historias generaron tanto revuelo como la de la mansión que, según los rumores, Icardi habría comprado tras confirmar el comienzo de su relación con la China. Cuando la propia conductora y exesposa del jugador del Galatasaray reconoció públicamente que esa era “la casa de sus sueños”, todo se revolucionó. Durante meses, las versiones se sucedieron, pero hace apenas un mes salió a la luz un detalle con respecto a la exclusiva propiedad de la Isla.

Mauro Icardi publicó una foto junto a la China Suárez con la polémica frase: "Con la de mis sueños" (Captura)

En una charla con Ángel de Brito, la empresaria había destacado: “La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él (Icardi) y que firmó el contrato con ella (China Suárez) al lado, es de una morbosidad tremenda”, expresó en ese momento.

Sin embargo, en las últimas horas se produjo un giro en la trama. El encargado de desentrañar el misterio fue Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien aseguró que el delantero del Galatasaray nunca compró la casa, sino que solo la alquiló por un tiempo limitado. “Se trataba de un alquiler, nunca la compró. Mauro tenía que volver pronto a Turquía, entonces no iba a comprar esa casa porque él tiene un contrato que cumplir con su club”, explicó con contundencia.

"Buen día", escribió Icardi desde la lujosa mansión en Nordelta que adquirió meses atrás

Las dudas sobre la propiedad habían comenzado cuando el periodista Luis Bremer lanzó detalles. “Dicen que la casa la habría alquilado con una reserva con derecho a compra. El valor de la vivienda de los sueños de Wanda, en la que hoy está viviendo la China, es de 7,5 millones de dólares. Él se comprometió a comprarla como una inversión en Argentina. Un dato nada menor que me dicen los amigos de Nordelta es que, en esa casa, vivió durante varios meses Lionel Messi cuando estuvo en la Argentina”.

Según versiones, el alquiler habría sido un simple movimiento estratégico de Icardi, con el claro objetivo de provocar a Wanda en medio de su conflictiva separación.

Wanda Nara había manifestado que esta era la casa de sus sueños

Sin embargo, hay noticias cruzadas al respecto. Paula Varela, al aire de Intrusos (América), contó este jueves que dicha casa “ahora está vacía. Resulta que Mauro no quiso comprarla con todos los muebles y por eso ahora se los llevaron”.

Así las cosas, esta mansión no solo fue codiciada por la exesposa de Icardi, sino que también despertó la fascinación de otra figura del espectáculo: Pampita. En una charla con Barbie Simons, la modelo y conductora aseguró que, desde hace años, tenía puesta la mirada en esa propiedad.

“Hace muchos años esa es la casa de mis sueños, mucho antes de que fuera la casa de los sueños de otras personas”, lanzó entre risas, al marcar territorio sobre su admiración por la imponente residencia.

Pampita confesó su antigua fascinación por la misma casa "de ensueño" en Nordelta (Video: El Observador)

Pampita recordó cómo conoció la casa a través de una amiga que vivía en el barrio y cómo, en sus paseos, siempre se detenía a mirarla. “Cada vez que pasaba por ahí, decía: ‘Esta es la casa de mis sueños’. Cuando me enteré de que estaba en venta, le pedí a una amiga que me acompañara a verla. Fui con Anita, mi hija, y nos sacamos fotos. Pero cuando pregunté el precio, supe que no llegaba a pagarla. Aun así, disfruté muchísimo recorrerla, pasear por dentro, imaginarme viviendo ahí”, reveló.

Con su inconfundible sentido del humor, agregó: “Al final, me cagaron. Igual quiero reconocer algo: capaz me la pueden prestar para algún cumpleaños de los chicos. Lo voy a intentar, no me voy a quedar con las ganas”.