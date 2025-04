Emily Ceco le pidió disculpas públicas a Daniela Vera Fontana por minimizar la violencia de Roberto Castillo

Emily Ceco le pidió disculpas a Daniela Vera Fontana (Video: El Trece)

El lunes comenzó un nuevo capítulo en la historia que involucra a Roberto Castillo, abogado y actual pareja de Cinthia Fernández, con su exmarido Daniela Vera Fontana. Todo comenzó con una discusión en una plaza, allí Daniela se percató de que el vehículo de Castillo no tenía la silla de seguridad apropiada para llevar a sus hijas de 4 y 2 años, por lo que se inició una pelea.

Al estallar este escándalo, Emily Ceco, la joven participante de Love is Blind que denunció a su exesposo por violencia de género y que eligió a Castillo como abogado defensor, pidió que no se banalizara la violencia. Pero minutos más tarde aparecieron unos videos de Roberto manejando bajo los efectos del alcohol e insultando a Daniela. Entonces, al aire de Puro Show (El Trece) Emily le pidió disculpas públicamente a Vera Fontana y contó que había despedido a Castillo de su defensa.

Si bien en su momento la joven se comunicó con Fernanda Iglesias para pedir perdón por su opinión con poco contexto, aprovechó el paso de la arquitecta por el programa de El Trece para hablar con ella. “Nos comunicamos con Castillo y pudimos hablar. Por supuesto que me entendió y comprendió mi decisión, de todos modos estoy muy agradecida de él como abogado, pero no puedo no ser empática de esta situación. Me dijo que me entendía y que ojalá mi causa siga como venía y que encuentre un abogado que logre lo que nosotros estábamos logrando”, comenzó diciendo en referencia a la decisión que tomó de apartarlo de su caso de violencia de género.

Fue en ese momento que Pampito, uno de los conductores del programa, le comentó que Daniela se encontraba en el estudio y le consultó si tenía algo para decirle. “Le quiero volver a pedir disculpas a Daniela, obviamente que hablé solamente por lo que se estaba viendo, pero después de haber visto los videos mi opinión cambió totalmente y me pasó lo que nos pasó a todos: me hizo estremecer la piel y generé empatía inmediata con ella”, afirmó Ceco.

La reaccion de Daniela Vera Fontana al pedido de disculpas de Emily Ceco

A estas palabras, la arquitecta contestó con un sencillo “gracias”. Durante su paso por el programa se quebró en varias oportunidades al contar lo que vivió con el abogado, por lo que todavía se encontraba sensibilizada por su relato y con la voz entrecortada. Fue Pochi, una de las panelistas, la que le preguntó directamente que le hacía sentir este pedido de disculpas.

“Cuando ella salió en los medios de comunicación dando a conocer la violencia que sufrió, me acuerdo de qué repostee el video y me puse muy mal. Cuando me enteré de que la defendía él, como lo dije al principio, en un momento dijo ´qué bien que tenga defensa´, pero me parecía paradójico quién la iba a defender", fue la respuesta que dio Daniela.

Hasta el momento, Castillo no hizo ninguna declaración acerca de los videos que se filtraron ni la pelea que tuvo con su expareja en la vía pública. La que sí emitió un corto comunicado fue Fernández, aunque después también eligió el silencio. Primero, subió una historia a su cuenta de Instagram donde se ve a su pareja con una de las nenas en brazos. La imagen está musicalizada con la canción “Guerrero”, de Emilia Mernes, una elección que fue leída como un gesto de apoyo a Castillo en medio del revuelo.

Un rato más tarde, explicó los motivos de su silencio cuando el escándalo ya había estallado en los medios y en las redes. “No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”, escribió con letras blancas sobre un fondo negro y sus publicaciones se llenaron de comentarios de desaprobación por su actitud y, en especial, por la de su pareja. “Ya no te voy a seguir más”, “Ahora entiendo a Matías Defederico”, “Vos decís que sufriste violencia de género y estás con un hombre que ejerce la misma violencia contra su exmujer”, fueron algunos de los mensajes más destacados en su feed de Instagram.