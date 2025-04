Mirtha Legrand reapareció en la noche porteña junto a su hija Marcela Tinayre: emoción y glamour en el Teatro Colón

Mirtha Legrand deslumbró desde el palco 15 del teatro Colón en la gala por los 10 años de la Orquesta de Aeropuertos Argentina (Jaime Olivos)

En la noche del lunes, en el corazón cultural de Buenos Aires, Mirtha Legrand volvió a ocupar su lugar en el palco 15 de la Sala Mayor del Teatro Colón. Acompañada por su hija Marcela Tinayre y su íntimo amigo Alejandro Veroutis, la diva presenció una función de gala que celebró los diez años de la Orquesta Aeropuertos Argentina. Desde el 23 de febrero no se la veía en un evento social de estas características, excepto por su presencia en el homenaje que le hicieron en el Palacio Libertad.

Con un elegante tailleur del diseñador Claudio Cosano, Mirtha se lució con un look total black que resaltó aun más su glamour. Chiquita mantuvo su impronta impecable, con un rostro luminoso y una actitud relajada. Durante toda la velada se mostró de buen humor y atenta a cada detalle del espectáculo que tuvo lugar en uno de los escenarios más imponentes de la ciudad.

Mirtha Legrand en el palco 15 del Teatro Colón con Marcela Tinayre, Alejandro Veroutis, el director del teatro Gerardo Grieco y la ministra de cultura porteña, Gabriela Ricardes (RS Fotos)

La función fue mucho más que una gala conmemorativa. Marcó una década de existencia de la Orquesta Aeropuertos Argentina, una formación musical integrada por jóvenes de barrios populares del sur de Buenos Aires, como Mataderos, Lugano, La Boca, Barracas y la Villa 31. El proyecto, impulsado por la Fundación Corporación América, surgió en 2015 como una oportunidad concreta para adolescentes con talento musical que no encontraban espacio para desarrollarlo. Desde entonces, más de doscientos chicos pasaron por sus filas. La gala en el Colón no fue solo una celebración institucional, sino también un acto de afirmación artística y social.

Durante el concierto, titulado “Todas las músicas”, la orquesta interpretó un repertorio que desafió las clasificaciones tradicionales. Con naturalidad alternaron obras de Vivaldi, Chopin y Mendelssohn con composiciones de Taylor Swift, Astor Piazzolla y temas de películas firmadas por Ennio Morricone. Cada pieza reflejó no solo la diversidad musical sino también la pluralidad de trayectorias de los músicos en escena. Entre ellos, se destacó la violinista Ruth Gerez, oriunda de Villa Lugano, quien forma parte de la orquesta desde su creación y hoy ya ejerce como profesional. La joven fue una de las solistas de la noche.

Mirtha Legrand, de impecable traje negro de Claudio Cosano, estuvo acompañada por su hija Marcela Tinayre en la gala del Teatro Colón (RS Fotos)

El 1 de abril Mirtha recibió un homenaje a su trayectoria en el Palacio Libertad. Allí fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura en un acto organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, con una función teatral titulada Mirtha, el mito. La obra, dirigida por José María Muscari, propuso una aproximación poética al universo simbólico que representa la trayectoria de la conductora. Combinando música, danza y actuación, el espectáculo no recurrió a una narrativa cronológica sino a una evocación libre de sus múltiples facetas. La cita fue abierta al público y reunió a destacados referentes del ambiente artístico y cultural. Pero entre los asistentes hubo una ausencia notoria: ningún miembro de su familia directa estuvo presente.

Durante su discurso, conmovida y con la voz entrecortada, Mirtha expresó su malestar: “Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”. Y añadió, con evidente emoción: “Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo, no me olviden”. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, generaron reacciones inmediatas del público, que respondió con aplausos y gestos de apoyo. Pero también activaron una controversia mediática que no tardó en escalar.

El programa de la gala especial del Teatro Colón por los 10 años de la Orquesta de Aeropuertos Argentina

Marcela Tinayre, consultada al respecto por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano, aseguró: “Nadie sabía que era un homenaje, pensamos que era una obra de teatro. A mí no me invitaron y hemos ido a mil homenajes”. Su declaración incluyó una crítica velada a la difusión del evento: “Nadie le dio mucha importancia, salvo ustedes”.

Mirtha Legrand disfrutó de la función de gala del Teatro Colón (Jaime Olivos)

A sus 98 años, Mirtha Legrand sigue generando episodios que exceden el homenaje y se convierten en parte de la conversación pública. En el Colón o en el Palacio Libertad, su presencia continúa siendo un símbolo de una época, pero también una figura viva en el presente cultural argentino.