Miguel Herrán, de La casa de papel, recorrió Buenos Aires: paseo por Caminito, fiestas electrónicas y salidas con una joven

Conocido por su papel en la famosa serie La casa de papel (Netflix), en la que interpretaba a Río, y luego del éxito de Asalto al Banco Central, Miguel Herrán disfruta de un gran momento personal. En ese contexto, el artista decidió disfrutar de unos días de relax en Buenos Aires junto a un grupo de amigos. Desde su paso por calle Caminito a su visita a una fiesta electrónica, el joven registró sus mejores momentos en el país y los compartió en sus redes sociales.

“Buenos Aires, no hay palabras. Me enamoré de este lugar”, fueron las palabras que eligió Herrán para describir lo vivido en la capital argentina. Junto a esta frase, el joven compartió con sus once millones de seguidores diferentes imágenes de sus paseos. A lo largo del carrusel, el español incluyó una postal nocturna de calle Corrientes en la que el Obelisco resaltaba entre los anuncios de las diferentes obras.

En las siguientes imágenes, el actor se mostró sonriente junto a sus amigos y mostró parte del hotel que eligió para hospedarse. En otra de las postales, Herrán compartió un breve video de su paso por una fiesta electrónica. El artista asistió al show de Sasha y John Digweed en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un dúo de DJ’s británicos de progressive house y trance music reconocidos a nivel internacional.

En cuanto a la gastronomía, Miguel también compartió con sus seguidores algunos de los platos que probó en Buenos Aires. En una de sus fotos pueden verse dos tragos junto a un plato con cortes de pescado. En otra imagen de su carrusel, Herrán mostró una cena con amigos en la que probaron el vino local con una serie de cortes de carne, salsas y puré de papa. Para cerrar su publicación, el actor incluyó dos imágenes de su paso por Caminito. En la misma podía apreciarse el recorrido del español por el barrio de La Boca en horas de la noche.

Justamente, la última imagen mostraba a una joven de espaldas, quien lucía campera de cuero, jeans y el pelo recogido. La chica acompañaba a Herrán en su recorrido por Caminito, al tiempo que observaba la fachada de un edificio intervenida con imágenes del club Zárate.

En horas de la mañana, el actor continuó con su paseo por Buenos Aires. En este caso decidió visitar una famosa patisserie ubicada en el barrio de Retiro. El actor sonrió amablemente para las fotos y se retiró del lugar acompañada por una joven que también lucía campera de cuero, jeans y el pelo recogido.

Cabe destacar que ocho meses atrás, el actor se separó de la madre de su hija. Herrán y Celia Pedraza decidieron pone punto final a su relación tras más de un año juntos y seis meses después del nacimiento de su primera hija. El actor aprovechó sus redes sociales para informar tanto a sus fans el fin de su noviazgo con la hermana de María Pedraza: “Adelantándonos a posibles rumores, me gustaría informar que desde hace un tiempo, tanto Celia como yo decidimos que nuestra relación sentimental tomara rumbos diferentes”.

La pareja se enteró del embarazo mientras ambos realizaban un viaje por el Himalaya. Desde un principio tuvieron claro una cosa: si era niña se llamaría María: “Siempre me ha gustado. Mi abuela y mi madre se llaman así y lo he tenido siempre clarísimo”, explicó Pedraza.

Sin embargo, esta paternidad era toda una sorpresa tanto para los fans como para ellos, ya que llevaban solo varios meses saliendo juntos, aunque no dudaron en ningún momento de que ambos querían tenerla. “Esta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar.”, indicó Herrán al conocer que iba a convertirse en padre. El 12 de enero de 2024 llegaba al mundo María y revolucionó totalmente a la familia.