Otra vez sonó el teléfono rojo en Gran Hermano: las sorpresas que cambiarán las estrategias dentro de la casa

Sonó el teléfono rojo en Gran Hermano

Fue un zumbido corto, estridente. Un llamado que partió la calma con una promesa de caos. Eran casi las 23.30 del martes cuando sonó el teléfono rojo en la casa de Gran Hermano. En ese instante, Gabriela Gianatassio, brasileña, impulsiva, veloz como un relámpago, corrió con el alma a flor de piel. Respondió antes que nadie. Y obtuvo un premio que dejó a todos helados: se convirtió en la líder de la semana.

“¡Me encanta! Se purifica, se van las plantas, ¡amo!”, lanzó, sin filtro, Selva Pérez, exultante por lo que consideró una depuración inevitable del juego. Fue un comentario filoso, una daga para los que, desde su perspectiva, vegetan en la competencia. La frase, por sí sola, resumió el clima que se respira dentro de la casa: tensión contenida, ironía disfrazada de alegría, y una batalla silenciosa por la supervivencia.

Mientras todo esto ocurría, los participantes estaban conectados con el conductor, Santiago del Moro, en plena gala semanal. “Quien atiende el teléfono es la líder de la placa. El resto va todo a placa, chicos”, sentenció el presentador, con esa voz suya que no deja margen para la esperanza. El anuncio fue como una explosión. Algunos festejaron. Otros quedaron inmóviles, mirándose unos a otros, buscando consuelo o complicidad.

El teléfono rojo, ese artefacto maldito o bendito según el azar, no sonaba desde hacía semanas. Cuando lo hace, cambia las reglas. Esta vez no fue la excepción. La jugada elevó a Gabriela al trono de la semana. Todos los demás, sin excepción, quedaron expuestos.

Finalmente Gabriela atendió el teléfono rojo

“Estamos en semana de placa positiva y todavía no me dijeron si se van uno o dos el próximo domingo”, detalló Del Moro, sembrando más dudas que certezas. Y lanzó una bomba adicional: el miércoles no habrá programa. Silencio mediático, un día de respiro forzoso, porque Telefe transmitirá el debut de River Plate en la Copa Libertadores, ante Universitario, desde Perú. El partido arranca a las 21.30. La casa, mientras tanto, quedará en pausa, pero no en calma.

El jueves, en cambio, la tensión subirá como la marea. “Me dirijo a ustedes y los que menos votos tienen salen a la galería. El resto queda adentro”, anticipó el conductor. Lo dijo casi como un maestro de ceremonias de un juicio sumario. La suerte, ese monstruo caprichoso, volverá a elegir a quién protege y a quién castiga.

La gala de eliminación del domingo será crucial. El juego entra en una fase donde cada movimiento puede ser el último. Quedará la mitad de los participantes en la cuerda floja, con la incertidumbre latiendo como un corazón herido.

Y mientras tanto, Gabriela sonríe. Ella, que atendió el teléfono sin saber qué traía la suerte, ahora es líder mientras los otros tiemblan. Una sola llamada cambió todo.

Así recibieron los participantes de Gran Hermano a Paris, la perra que entró a la casa

Pero no fue la única emoción de la noche, ya que luego una puerta se abrió en silencio, una cámara la siguió con delicadeza y, detrás del vidrio, los participantes contenían la respiración. Paris, una perra galgo de aproximadamente siete años, cruzó el umbral de la casa más vista del país con la cola entre las patas y el cuerpo tenso. Acababa de ser adoptada por una audiencia que, de inmediato, la elevó al rango de nueva integrante del reality.

Lejos de los juegos de estrategia y los enfrentamientos por bandos, la llegada del animal rescatado reconfiguró la energía de la casa, sumando ternura, lágrimas y un evidente cambio en el ánimo de los jugadores.

“Paris es una perrita que tiene sus años, que hace más de tres años está esperando que alguien la adopte“, relató Del Moro al presentar al animal. En el clip, la voz de Gran Hermano describió a la nueva habitante como “una perrita sana, tranquila y cariñosa”, subrayando que, pese a su edad, mantiene intactas sus ganas de jugar y de disfrutar de la compañía humana.