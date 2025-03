El contraataque de Mauro Icardi después de las declaraciones de Wanda Nara: “Me acompañaba a grabar porque no tiene amigos”

Wanda Nara habló de sus años junto a Mauro Icardi: "Me acompañaba a Bake Off porque no tenía amigos" (Video: LAM, América)

Las casualidades no parecen ser parte de la conflictiva relación que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi desde su separación. Cada foto, posteo y mensajes en las redes sociales de ambos parece una dedicatoria hacia el otro o hacia terceros como la China Suárez o L-Gante. Esta vez el futbolista desde su cuenta de Instagram pareció ofrecerle una respuesta a su exesposa, luego de que ella aseguró de que no tenía amigos, ni familiares de confianza.

“Me empezó a acompañar a Bake Off Famosos porque me daba pena que se quedara encerrado porque no tiene familia, no tiene amigos”, había asegurado la conductora el viernes en LAM luego que Ángel de Brito la llamó en vivo. “Tiene un solo amigo de la infancia, que yo conozco. Pero, en el último tiempo, casi no se veían”, aseveró.

“¿Cómo que no tiene familia? ¿No fue con la China Suárez a visitarlos?”, indagó el conductor a alusión a la visita a Rosario que realizó el jugador junto a la actriz, en donde se fotografió con su padre y sus hermanas. “Hacía tres años que no veía a su familia, fue una tarde a Rosario. ¿Dónde estuvo su familia en todas las Navidades o sus cumpleaños?”, se despachó.

Mauro Icardi compartió una foto con sus amigos vestidos con las camisetas del Galatasaray (Instagram)

En la tarde del domingo, el jugador publicó una foto en sus redes. “Mis amigos ya están equipados para el 2025″, escribió, junto a un emoji de aplausos y la imagen de 15 hombres en una cancha al aire libre, divididos en dos equipos, unos con la camiseta titular del Galatasaray y otros, con la alternativa. Sin embargo, en ninguna de las imágenes aparece posando junto a ellos, más allá de la lesión que por el momento lo mantiene alejado de las canchas.

No es la primera vez que las relaciones de amistad de Mauro Icardi fueron puestas en cuestionamiento. El origen de su noviazgo con Wanda Nara fue criticado por el vínculo que él tenía con Maxi López, el primer marido de la influencer e incluso se conoció a esa supuesta traición como una “icardiada”. Incluso la polémica expareja, hoy en medio de un escandaloso divorcio, participó de una publicidad que generó muchísimo revuelo: allí aparecían la pareja arriba de un auto mientras sonaba la voz del líder de Babasonicos cantando “Oh, sí, estoy mirando a tu novia y qué”, uno de los hits de la banda.

“¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi excompañero de equipo, pero nos enamoramos y vos no elegís de quién te enamorás!”, había dicho Icardi en una entrevista con el Canal+ de Francia en 2019. Mientras que Maxi López en una visita a PH Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff también se refirió a Icardi como un “compañero”. “Fui compañero de equipo como fui de otra gente joven, él estaba empezando. Como lo ayude a él lo hice con otros jugadores, son cosas que se hacen en el fútbol”, contó, en aquel momento.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi en la previa de lo que se conoció como la "icardiada"

Por otro lado, la China Suárez también fue puesta bajo la lupa por el final de algunas de sus examigas más famosas como Paula Chaves y Gimena Accardi. “Yo entendí que al que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere”, aseveró la actriz en una nota con ¡Hola! Argentina en 2022. “Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera”, definió.

“Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos... A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad”, manifestó, en aquel momento. “Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer”, señaló, para sincerarse sobre el final de esas amistades. “Sentí un dolor muy grande, no voy a mentir”, apuntó. “Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso”, finalizó.