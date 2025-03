Wanda Nara habló de las acusaciones de infidelidad: “No me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo”

Wanda Nara contó cómo era su vida con Mauro Icardi: "Me acompañaba a Bake Off porque no tenía amigos"

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos a medida que pasan los días. Meses atrás comenzó la batalla legal por la cuota alimentaria, la custodia de las pequeñas y el divorcio en Italia, que se está llevando a cabo allí a pedido de Icardi, luego se sumó el episodio que vivieron en el Chateau Libertador hace tan solo dos semanas. A causa de todo esto, Mauro eligió el silencio en los medios—con el ocasional posteo en redes sociales—en cambio, Wanda fue por una postura más abierta.

En la noche del viernes usó su cuenta de X para dejar una serie de mensajes con respecto a lo que sucedió en el departamento de Avenida del Libertador, apuntó contra las dos abogadas de su expareja, luego de que dieran una serie de entrevistas, y finalmente salió al aire en LAM (América TV) para contestar todas las acusaciones de infidelidad.

El divorcio se lleva adelante en la ciudad de Milán debido a las leyes italianas aceptan el adulterio como causa de la separación. Por esta razón, el delantero del Galatasaray presentó pruebas de los amantes que habría tenido la empresaria el tiempo que estuvieron juntos: L-Gante y los futbolistas Keita Balde y Federico Fazio.

Sobre este último, Wanda fue contundente: “La situación de Fazio fue denunciada, no lo conozco, te lo juro, jamás lo vi en mi vida. Es más, no le quiero faltar el respeto porque capaz es un gran jugador, sé de fútbol un montón, pero a él no lo había visto ni siquiera en un partido”. Luego habló de su romance con el deportista senegalés, que ella misma aceptó y mostró en sus redes sociales en más de una ocasión.

La dura frase de Wanda contra Icardi: "Que se queden muy tranquilos porque no me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo"

“Lo reconocí yo. Fue mucho después del engaño de él, de mi separación. Vivíamos en dos ciudades diferentes con la chica que dijeron. Después de haber sufrido en el 2021 una situación tan dramática para toda mi familia y que desde esa fecha nunca más se pudo recomponer", contó acerca de la cronología de su relación con Keita y agregó: “No le echo la culpa ni a Mauro ni a nadie, yo, Wanda, no pude perdonar”.

A pesar de la infidelidad del delantero en la ciudad de París, que dio inició al Wandagate, intentaron recomponer el vínculo y estuvieron juntos tres años más y durante ese tiempo Mauro fue parte de las grabaciones del reality de pastelería, que se llevaron a cabo en el mes de septiembre del año 2024. Sin embargo, cuando él regresó al país, la situación empeoró: “Yo ya había decidido separarme y él vuelve lesionado y me dice que se iba a quedar por un año viviendo acá, en Argentina, conmigo, ahí fue cuando me empezó a acompañar a Bake Off“.

El motivo por el que se dejó acompañar fue sencillo y lo contó sin tapujos: “Me daba pena que se quede encerrado porque no tiene amigos, no tiene familia, entonces era estar conmigo”. No es menor destacar que, gracias a la relación amorosa que tiene ahora con la China Suárez, Icardi buscó recomponer su vínculo familiar y viajó a la ciudad de Rosario para el reencuentro, aunque esto no era así cuando llegó meses atrás al territorio nacional. Estas declaraciones de la hermana de Zaira generaron las preguntas de Ángel de Brito sobre el círculo social del atleta y nuevamente la empresaria fue tajante: “No, no tiene amigos. Tiene uno solo que yo conozco, que está viviendo en Italia, pero el último tiempo casi que ni se veían”.

Retomando el tema del adulterio, se dijo mucho que, en el caso de ser encontrada culpable, la división de bienes cambiaría; sin embargo; la presentadora aseguró que esto no es así y dejó en claro la situación: “No cambia nada, si sale que soy adúltera, o adúltero él, no cambia en nada. En Italia nosotros el patrimonio ya lo tenemos dividido hace bastantes años. Que se queden muy tranquilos porque no me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo, no me vean cara de tonta”.