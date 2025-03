El tierno video con el que Marley celebró los tres meses de Milenka

El tierno video que subió Marley por los tres meses de Milenka (Video: Instagram)

Tres meses atrás, Marley cumplió su deseo de convertirse en padre por segunda vez y Milenka llegó al mundo en Estados Unidos. Poco a poco el tiempo pasó y sus redes sociales se convirtieron en un minuto a minuto de su nueva vida con dos hijos. En el tercer aniversario del nacimiento de su hija le dedicó un tierno video.

En el video, que el conductor compartió con sus millones de seguidores, se lo escucha hablarle con una ternura que desarma. La cámara la enfoca de cerca. Los ojitos de Milenka brillan como si entendieran cada palabra. Y tal vez sí. Porque la emoción no necesita traducción.

“Pero hoy tenemos un muy buen día también. Qué botas tan simpáticas. Hola, hermosa”, dice Marley, mientras ella lo mira con esa expresión entre desconcierto y alegría que tienen los bebés cuando despiertan.

La bebé se ríe. No un estallido, sino una risa suave, casi un murmullo feliz. Como si supiera que su papá está completamente rendido ante ella. “¿Ay, pero cómo se ríe? Hola, hermosa. ¿Qué te ha pasado? Ay, qué simpática. Qué simpática”. De fondo se puede escuchar a Mirko mirando dibujitos en la televisión

Milenka cumplió tres meses

Las palabras fluyen, sin guion, sin cálculo. Solo la fascinación de un padre que no puede creer que ese ser tan pequeño, acostado sobre sus piernas, sea suyo. “¿Cómo dormiste? Bien. Pero qué buena onda que tenés en la mañana cuando te despertás. Sí, vos. ¿Muy simpática, eh?”.

En el pie de la publicación escribió: “Tres despertares de esta bebota tan simpática que transmite energía y buena onda con solo verla”. En la sección de los comentarios no tardaron en dejarle dulces palabras para la pequeña, su belleza y alegría fueron los más destacados, sin embargo, algunos no tardaron en destacar que el presentador tomó la decisión de sacarle los aros a su hija, cambio de look que había mostrado semanas atrás en un video en su perfil.

Ella lo escucha. Él insiste. Se ríen juntos. Y por un instante, el mundo queda suspendido entre ellos dos. El video no necesita más. Es el retrato puro de una felicidad doméstica, la que no se compra ni se fabrica. La que se construye con mañanas lentas y miradas que abrazan. Tres meses pasaron desde que Milenka llegó al mundo.

La tarde de Marley, Mirko y Milenka en la plaza (Video: Instagram)

El día anterior, el escenario fue distinto, pero igual de entrañable: la plaza de barrio en el que viven, árboles quietos, juegos chirriantes y risas sueltas en el aire. El conductor de Survivor compartió otro fragmento de su intimidad familiar. Esta vez junto a sus dos hijos: el mayor, Mirko, y la pequeña Milenka, que empieza a descubrir el mundo desde la profundidad de su cochecito.

En el video, Mirko corre entre los juegos, rodeado de los otros chicos, con la libertad típica de la infancia y bajo la vigilancia de su papá. Salta, se desliza, se trepa. Mientras tanto, su hermana lo observa desde abajo, con un chupete en la boca y los ojos bien abiertos, como si cada grito de los niños y cada hoja que se mueve en los árboles fueran una revelación.

“Está Milenka que vino a visitar al hermano que está en la plaza con los amiguitos. ¿Muy bien, Milenka, eh? Tu primera tarde de plaza”, comenta Marley con esa mezcla de humor y ternura que ya se ha vuelto su sello.

La escena es mínima, pero poderosa. Un cochecito detenido junto a los bancos. Un hermano mayor en los juegos. Y el padre que documenta, celebra y se emociona. Ningún otro testigo más que la cámara y el viento de la tarde.