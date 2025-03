El insólito “me gusta” que Wanda Nara le dio a una expareja de la China Suárez en redes sociales

Wanda Nara likeó la foto de una expareja de la China Suárez

En medio de su conflicto legal con Mauro Icardi, y mientras aún resuenan los ecos de su escandaloso episodio en el edificio Chateau Libertador, Wanda Nara causó impacto este miércoles en las redes sociales. Es que la conductora sorprendió al darle “me gusta” a la foto de una expareja de la China Suárez.

Todo sucedió cuando Benjamín Vicuña publicó una foto en su feed de Instagram. El actor había compartido ante sus 3 millones de seguidores una imagen en primer plano en el que se tapaba parte de su cara y miraba fijamente con su ojo izquierdo a la cámara. Destacando la pulsera de metal que lucía en su muñeca, el artista transmitía una sensación de seguridad y confianza.

Rápidamente, la publicación superó los 11.000 me gustas. Entre ellos destacaba el de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). En los comentarios, los fans del chileno se deshicieron en elogios, no solo elogiando su belleza, sino también el poder de su mirada.

El insólito “me gusta” que Wanda Nara le dio a una ex pareja de la China Suárez (Captura Instagram)

Actualmente, el actor se encuentra celebrando la grabación de Papá x 2, la nueva película de Hernán Guerschuny. El proyecto, encuadrado en el género de comedia romántica familiar, tiene su fecha de estreno prevista para las vacaciones de invierno de 2025.

Más allá de esta interacción en redes, días atrás la cantante experimentó una nueva coincidencia con su enemiga mediática. Todo sucedió cuando Nara publicó una imagen en sus historias de Instagram donde mostraba su desayuno —café con leche, palta con semillas y huevos revueltos— acompañado por un emoji de oso flanqueado por dos alas. Dos horas más tarde, la China Suárez compartió una serie de fotos en su cuenta oficial, entre las cuales se destacaba una selfie frente al espejo en la que podía verse con claridad un sticker de oso adherido a la parte trasera de su celular.

Este detalle, en apariencia menor, fue rápidamente detectado por los usuarios en redes sociales, que no tardaron en vincularlo con una serie de antecedentes similares. En ese marco, la coincidencia fue leída como un nuevo gesto indirecto o “mensaje encubierto” dentro de la narrativa pública que enfrenta a ambas figuras desde hace años. El emoji y el sticker, simples en su apariencia, adquirieron así un peso simbólico en el contexto de una rivalidad alimentada por guiños visuales y gestos reiterados.

La nueva coincidencia que une a Wanda Nara y la China Suárez

La nueva coincidencia no tardó en ser interpretada por los usuarios como una señal más de los intercambios simbólicos entre ambas. Las redes sociales funcionaron como espacio de decodificación inmediata: allí, cientos de seguidores señalaron la similitud como parte de una disputa sostenida mediante gestos indirectos. Las frases más repetidas en comentarios y publicaciones aludían a “otro mensaje encubierto” o a una supuesta intención deliberada de provocación o réplica.

Este tipo de reacciones no constituye un fenómeno aislado. Desde hace tiempo, el público digital participa activamente en la lectura y el análisis de las publicaciones de ambas mujeres, buscando patrones, comparaciones y supuestas alusiones cruzadas. En ese sentido, la figura del oso no fue tomada como un ícono neutral, sino como el último eslabón en una secuencia de símbolos que los seguidores asocian con una tensión permanente entre dos figuras que, aunque no se nombran directamente, parecen comunicarse a través de códigos visuales.

Los fanáticos de la China Suárez encontraron una nueva coincidencia con la conductora

Más allá de este episodio, la empresaria y la actriz han protagonizado durante meses una secuencia de publicaciones, elecciones estéticas y frases que los usuarios interpretaron como una forma de competencia simbólica. Las coincidencias se sucedieron en diversos formatos: desde poses casi idénticas en redes sociales hasta la repetición de prendas, estilos y mensajes.

Uno de los casos más comentados fue el del cumpleaños número 33 de la China. Durante la celebración, los invitados podían tatuarse frases temporales, y la actriz eligió una en particular: “Quien tiene magia no necesita trucos”. Lo llamativo fue que semanas antes, Wanda había compartido esa misma frase en su canal de WhatsApp, acompañada por la palabra “Simple” y un emoji de corazón. El gesto fue leído como una respuesta encubierta o una apropiación con sentido irónico.

En Estambul, ambas compartieron imágenes luciendo abrigos de piel marrón con pocas horas de diferencia. En San Valentín, coincidieron en decorar sus espacios con globos rojos en forma de corazón. Y cuando Wanda mostró al nuevo gato de su hija Francesca, llamado León, la China subió poco después una historia con un peluche de león vestido con la camiseta del Galatasaray, el club donde juega Mauro Icardi. En otra publicación, la actriz apareció con la camiseta del mismo equipo y una pulsera roja con la luna y estrella de la bandera turca, réplica de un accesorio ya utilizado por Nara como amuleto contra el mal de ojo.