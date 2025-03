El desopilante momento de Iliana Calabró en Los 8 Escalones por los hábitos de higiene: “¡Sucios por todas partes!”

En su paso por el certamen, la actriz se refirió a los hábitos que lleva a cabo un porcentaje de la población (Video: Los 8 Escalones – El Doce/El Trece)

Iliana Calabró volvió a desplegar su sentido del humor en Los 8 Escalones (El Trece), el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka. Invitada como jurado, la actriz protagonizó un divertido momento cuando se abordó un hábito que, según ella, es simplemente imperdonable: salir de un baño público sin lavarse las manos.

Todo comenzó cuando Guido le formuló una pregunta a Valentina, la participante que estaba ayudando. “Según una encuesta, en el año 2025, en los Estados Unidos, ¿cuál es el porcentaje de personas que afirmaron ver a otras salir de los baños públicos sin lavarse las manos?”, planteó el conductor ante la competidora y su acompañante.

Kaczka continuó con su análisis. “Porque uno chequea, dice ‘mirá, este no se lavó las manos’. Cuando vos te lavaste las manos, también un poco sos detective de los que no se lavan las manos”. Fue entonces cuando Iliana intervino con su característico humor: “Y mantenete alejado, porque hay tanto bicho dando vueltas, sueltito, que…”.

Iliana y la participante tuvieron que poner a prueba su conocimiento en hábitos de higiene (Captura Los 8 Escalones)

Luego de debatir unos instantes, Valentina e Iliana optaron por la respuesta del 64%, pero Kaczka reveló que la cifra correcta era 77%. “¡Ay, nos parecía mucho!”, exclamó la actriz sorprendida, y agregó con ironía: “Mirá cómo son sucios por todas partes, ¡por Dios! La vez pasada, entre los ingleses que no lavan las toallas ni las sábanas, y ahora estos que no se lavan las manos…”.

El presentador cerró la consigna: “Esto dio la encuesta. Los que contestan, por ahí se lavan las manos y dicen que los otros no se lavan las manos. Pero bueno, si son tantos…”.

No es la primera vez que Iliana deslumbra con su humor en televisión. En enero pasado, su espontaneidad volvió a quedar en evidencia durante su participación en DDM (América), donde se refirió al romance de su hermana, Marina Calabró, con el periodista Rolando Barbano.

“Rolando está de vacaciones, vuelve el domingo, así que el fin de semana que viene allá vamos, quiero ir con él, obvio”, comentó Marina en el programa. Iliana, entre risas, intervino: “Dale, y tenés que traer amigas también, vengan en patota”. En ese momento, el panelista Martín Candalaft le preguntó sobre su relación con Barbano: “¿Lo dejás pasar, está todo bien?”. Iliana, sin dudar, lanzó: “Sí, sí, lo dejo pasar, pero por ahí hago que no lo reconozco”, en referencia al episodio en el que el periodista no la saludó y luego argumentó que no la había reconocido. El intercambio continuó con el periodista de policiales consultándole si le regalaría una entrada para el teatro a Barbano. “¡Nooo, le regalo porque es parte de la familia! Bah, no sé, ¡hay que preguntarle a Carlos Rottemberg!”, bromeó la actriz.

Marina e Iliana Calabró protagonizaron una desopilante discusión ante las cámaras (Video: DDM - América)

En otro tramo de la charla, Iliana recordó cómo descubrió el romance de su hermana: “Yo lo googleé. Soy de googlear porque soy medio despistada. Todo el mundo sabía y hasta vino una amiga a mi casa, Teresa, y me dijo: ‘Ay, tu hermana está de novia con el que está en la radio’. Entonces googleo y digo: ‘Es Barbano’. A los pocos días me llaman y me preguntan qué sabía de mi hermana. Y dije: ‘Sí, lo googleé, está de novia con Barbano’. ¡Para qué dije eso!”.

Momentos más tarde, la periodista aprovechó la oportunidad para recordar cómo su hija Mia se enteró antes que ella de la relación de Iliana con su pareja, Luis. “Un día me llamó Adrián Pallares y me dice: ‘Che, tenemos unas imágenes de tu hermana saliendo de un restaurante con un tipo, estuve averiguando y es un tal Luis, un marmolero que le presentó Rosenfeld...’. Le dije: ‘Mirá Adri, no sé de qué me estás hablando’. Entonces le pregunté a Mía: ‘Che, ¿vos sabés algo de esto?’. ‘Ay, mamá, qué noticia vieja que te trae Pallares...’. ‘¿Cómo noticia vieja?’. ‘¡Yo lo sé hace un montón! La tía me lo contó hace un montón pero me prohibió que te lo cuente a vos’”.

Desde su inconfundible carcajada hasta sus charlas espontáneas con su hermana, Iliana logró destacarse con su lado divertido de la televisión chica. Y aunque en Los 8 Escalones no logró acertar la respuesta, dejó una certeza incuestionable: su aversión a la falta de higiene es total.