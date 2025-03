Tini Stoessel, ícono de la moda en París: su prenda favorita y la parte de su cuerpo que más le gusta lucir

Tini fue parte de la Semana de la Moda de París por primera vez y dio una entrevista a corazón abierto (Foto: Instagram)

París, la Ciudad de la Luz y la moda, fue el escenario donde Tini Stoessel vivió una de sus experiencias más emocionantes: su primera Semana de la Moda. La artista argentina, cuya carrera ha transitado desde la televisión juvenil hasta el estrellato musical, asistió al desfile de Ludovic de Saint Sernin con la emoción de quien se adentra en un mundo que siempre admiró. “Saber que fui considerada para estar allí significa mucho para mí, me siento honrada y agradecida”, confesó en una entrevista con Nylon, un prestigioso medio del ámbito de la moda en Francia que tituló la entrevista “Tini en París, un poco de intimidad entre dos desfiles”, y que salió luego de la que le hicieron al músico norteamericano Joe Jonas.

Desde niña, Tini soñó con la moda, con esos desfiles que veía desde la distancia. Y de repente, se encontró en el corazón de la industria, eligiendo atuendos, decidiendo peinados, colaborando con diseñadores como Olivier Rousteing para Balmain. “Espero volver muy pronto y seguir viviendo estos momentos lo más cerca posible del mundo de la moda, que tanto me encanta y me apasiona”.

Cuando se trata de estilo, la cantante ha aprendido a construir su identidad a través de la ropa. Entre tantos looks que marcaron su carrera, recuerda con especial cariño el vestido de Mirror Palais que llevó en la época de su disco Un mechón de pelo. “Fue un momento muy íntimo para mí, el álbum más vulnerable de mi carrera”, rememora. Esa noche, cuando ganó el premio a Mejor Álbum Pop por Cupido, todo pareció alinearse en una catarsis de emociones. “Una liberación positiva que me hizo crecer enormemente”.

La nota que le hicieron a Tini en París, con fotos de Alejandra Loaiza

Cuando le consultaron acerca de sus próximos pasos que dará en su carrera, dio detalles del festival de música que planea lanzar en Argentina durante el transcurso de este año y con el que sus fanáticos se emocionan cada vez que lo mencionan: “Voy a lanzar mi propio festival en Argentina, un proyecto que venimos planeando desde hace mucho tiempo y cuyos detalles revelaré pronto”.

Y agregó: “Es curioso que estemos hablando de un festival, porque es algo que nunca he hecho… crear mi propio festival es una experiencia completamente nueva para mí y no puedo esperar a compartirla con mi público”. Entre esto y la promesa de más música, Tini anticipa un año cargado de novedades.

Tini, una de las notas del mes para el prestigioso medio de la moda parisina

Detrás del fenómeno musical, hay una joven que recuerda con nostalgia su primer concierto en el Luna Park, en plena explosión de Violetta, la serie de Disney que la catapulto a la fama en el año 2012. “Llevaba este vestido de lentejuelas violeta y estaba nerviosa por subir al escenario en un lugar tan emblemático”.

Al tratarse de una revista de moda y de la semana más importante de la industria, no podía faltar la consulta sobre como varía su estilo varía según su estado de ánimo: “Un día puedo salir con tacos y al siguiente con zapatillas”. Pero si hay algo constante en su armario son los crop tops y los pantalones de tiro bajo: “Me encanta lucir mi panza”. Y en casa, no hay debate: “Siempre uso medias. No sé por qué, pero siento que si no las uso, me resfriaré o me enfermaré”.

Tini tiene planeado un festival con su música

En cuestiones de belleza, su imprescindible es la máscara de pestañas. “Puedo salir sin maquillaje, pero siempre uso rímel y me cepillo las cejas. Y luego tengo mi pequeño ritual del delineador”.

Cuando habla de París, su voz se ilumina. “La energía de esta ciudad es ultra magnética y especial. Cada esquina tiene una historia que contar, hay una atmósfera romántica que es única”. Desde pequeña, Tini ha visitado Francia y ha sentido el cariño de su público, un vínculo que ha crecido con los años. “En la Semana de la Moda conocí gente que me ha apoyado desde que tenía 14 años… y hoy tengo 28. Es maravilloso ver a mis fans crecer conmigo”.